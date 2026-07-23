Украина будет терпеть поражения и терять территории: чем обернется замена Сырского на Драпатого

Владимиру Зеленскому пришлось поменять одного главкома ВСУ на другого – Александра Сырского на Михаила Драпатого.

Владимиру Зеленскому пришлось поменять одного главкома ВСУ на другого – Александра Сырского на Михаила Драпатого. Также подписан указ о назначении Игоря Скибюка на должность начальника генштаба ВСУ – вместо Андрея Гнатова. Ну и министр обороны Михаил Федров тоже отправлен в оставку.

На Радио «Комсомольская правда» обсудили тему с медиаконсультантом Александром Зимовским.

ДВЕ КОНЦЕПЦИИ

- Как вы эти рокировки оцениваете?

- Зеленскому пришлось поменять военное руководство во время войны. Причем не в лучший для Киева период.

- Ну и зачем?

- На Украине долго боролись две концепции, которые в конце концов решали свои вопросы уже на улице. Главком Сырский олицетворял собой практику войны силовыми методами и людскими ресурсами. А отправленный в отставку министр обороны Федоров был технократом.

ЦЕНА ПОПУЛЯРНОСТИ

- Федоров успел стать популярным?

- Его концепция, - как люди это видели на Украине, особенно те, которые прятались от ТЦК, - была в том, что людей больше не надо на фронт отправлять. Что все могут свободно возвращаться в кофейни

- А воевать-то кто будет?

- «Вкалывают роботы, а не человек». Но, поскольку на этой войне так главные задачи не решаются, пришлось избавиться от Федорова, а, впоследствии, под давлением – и от Сырского.

- Протестующие против отставки Федорова так и писали на плакатах, что воевать должны беспилотники, а не люди. Но так не бывает?

- Конечно, нет. Потому что концепция территориальных изменений, - не просто обмен ракетными ударами или ударами дронов, а когда предполагаются территориальные изменения, изменения границ, - а это все без людей на передовой невозможно.

ПЕХОТА РЕШАЕТ

- Потому что контроль над территорией - это реальные бойцы?

- Это всегда пехота. Пехота - это солдаты, оружие, марши. Без людей ни занять территорию, ни осуществлять потом над ней контроль невозможно.

- А участники нынешних «майданов» этого не понимают?

- Все эти картонные майданчики являются реакцией на такие настроения: население не желает воевать и становиться такой пехотой, которая усеет своими костями поле боя.

ПАРАДИГМА СЫРСКОГО

- Что скажете про двух новых военачальников?

- Те, кто сменили главкома ВСУ и начальника Генштаба, в принципе, вынуждены будут оставаться в парадигме Сырского.

- Отчего так?

- Потому, что контроль над территорией никто не отменял. Результаты, которые новые военные начальники будут показывать в ходе нашего наступления, безусловно, окажутся хуже, чем у Сырского.

- Почему?

- Потому, что они продолжат терять территории. И это объективное состояние нынешней войны. И в данном случае замена Сырского – это и дань бандеровской реформе в армии.

ПОСЛЕДНИЙ СОВЕТСКИЙ

- Что это значит?

- Сырский был одним из последних высших командиров, генералов ВСУ, которые имели советскую выучку. Все последующие - это чистые бандеровцы.

- В каком смысле?

- Эти командиры уже не имели живых контактов с СССР, с Советской Украиной. Они воспитывались на идеалах новой, суверенной Украины. Они обучались в украинских или западных военных учебных заведениях. Некоторые - уже полностью под НАТО, некоторые - в переходный период между советской доктриной и НАТО.

- В чем была проблема Сырского?

- В том, что он русский, учившийся в военном училище в Москве, с тем еще менталитетом, потому он для них оставался москалем.

«АРМИЯ МЕЧТЫ»

- Теперь эта проблема решена?

- Украинская армия добилась своей мечты. Вернее, добилась мечты та часть ВСУ, которая хотела, чтобы «москали не командовали украинцами». Теперь там националисты будут командовать националистами. И в данном случае это и есть реализация «украинской мечты».

- А по военным достижениям новые назначенцы преуспели?

- Их военные достижения не существенны или преувеличены пропагандой.

- Сырский, уходя, сказал, что оставляет армию в состоянии наступления.. .

- Если даже хоть один украинский солдат бежал куда-то вперед в момент отставки Сырского, то бывшего главкома не в чем упрекнуть. В этом смысле он был прав. Но реальность такова: украинская армия находится в стратегической обороне. И это ничего не изменит - ни отставка Сырского, ни приход новых генералов.

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