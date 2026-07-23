Украина будет терпеть поражения и терять территории: чем обернется замена Сырского на Драпатого

Владимиру Зеленскому пришлось поменять одного главкома ВСУ на другого – Александра Сырского на Михаила Драпатого. Также подписан указ о назначении Игоря Скибюка на должность начальника генштаба ВСУ – вместо Андрея Гнатова. Ну и министр обороны Михаил Федров тоже отправлен в оставку.
На Радио «Комсомольская правда» обсудили тему с медиаконсультантом Александром Зимовским.
- Как вы эти рокировки оцениваете?
- Зеленскому пришлось поменять военное руководство во время войны. Причем не в лучший для Киева период.
- Ну и зачем?
- На Украине долго боролись две концепции, которые в конце концов решали свои вопросы уже на улице. Главком Сырский олицетворял собой практику войны силовыми методами и людскими ресурсами. А отправленный в отставку министр обороны Федоров был технократом.
- Федоров успел стать популярным?
- Его концепция, - как люди это видели на Украине, особенно те, которые прятались от ТЦК, - была в том, что людей больше не надо на фронт отправлять. Что все могут свободно возвращаться в кофейни
- А воевать-то кто будет?
- «Вкалывают роботы, а не человек». Но, поскольку на этой войне так главные задачи не решаются, пришлось избавиться от Федорова, а, впоследствии, под давлением – и от Сырского.
- Протестующие против отставки Федорова так и писали на плакатах, что воевать должны беспилотники, а не люди. Но так не бывает?
- Конечно, нет. Потому что концепция территориальных изменений, - не просто обмен ракетными ударами или ударами дронов, а когда предполагаются территориальные изменения, изменения границ, - а это все без людей на передовой невозможно.
- Потому что контроль над территорией - это реальные бойцы?
- Это всегда пехота. Пехота - это солдаты, оружие, марши. Без людей ни занять территорию, ни осуществлять потом над ней контроль невозможно.
- А участники нынешних «майданов» этого не понимают?
- Все эти картонные майданчики являются реакцией на такие настроения: население не желает воевать и становиться такой пехотой, которая усеет своими костями поле боя.
- Что скажете про двух новых военачальников?
- Те, кто сменили главкома ВСУ и начальника Генштаба, в принципе, вынуждены будут оставаться в парадигме Сырского.
- Отчего так?
- Потому, что контроль над территорией никто не отменял. Результаты, которые новые военные начальники будут показывать в ходе нашего наступления, безусловно, окажутся хуже, чем у Сырского.
- Почему?
- Потому, что они продолжат терять территории. И это объективное состояние нынешней войны. И в данном случае замена Сырского – это и дань бандеровской реформе в армии.
- Что это значит?
- Сырский был одним из последних высших командиров, генералов ВСУ, которые имели советскую выучку. Все последующие - это чистые бандеровцы.
- В каком смысле?
- Эти командиры уже не имели живых контактов с СССР, с Советской Украиной. Они воспитывались на идеалах новой, суверенной Украины. Они обучались в украинских или западных военных учебных заведениях. Некоторые - уже полностью под НАТО, некоторые - в переходный период между советской доктриной и НАТО.
- В чем была проблема Сырского?
- В том, что он русский, учившийся в военном училище в Москве, с тем еще менталитетом, потому он для них оставался москалем.
- Теперь эта проблема решена?
- Украинская армия добилась своей мечты. Вернее, добилась мечты та часть ВСУ, которая хотела, чтобы «москали не командовали украинцами». Теперь там националисты будут командовать националистами. И в данном случае это и есть реализация «украинской мечты».
- А по военным достижениям новые назначенцы преуспели?
- Их военные достижения не существенны или преувеличены пропагандой.
- Сырский, уходя, сказал, что оставляет армию в состоянии наступления.. .
- Если даже хоть один украинский солдат бежал куда-то вперед в момент отставки Сырского, то бывшего главкома не в чем упрекнуть. В этом смысле он был прав. Но реальность такова: украинская армия находится в стратегической обороне. И это ничего не изменит - ни отставка Сырского, ни приход новых генералов.
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