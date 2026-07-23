Владельцам частных зарубежных судоходных компаний грозит дорогостоящий ремонт. Фото: REUTERS.

Вторая неделя зачистки в портах Одесской и Николаевской областей дала положительный результат: международные морские суда, которыми Запад накачивал вооружением и боеприпасами киевский режим начали обходить порты Украины стороной.

Крупнейший оператор контейнерных перевозок Maersk официально заявил о приостановке своих контрактов с портами Украины.

Министр аграрной политики страны Тарас Высоцкий и министр иностранных дел Андрей Сибига поспешили созвать на 27 июля экстренное заседание Совета Безопасности ООН. И сделали заявление: мол, фермеров Украины лишают возможности вывозить из страны украинское зерно, благодаря которому выживают бедные дети Африки, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки (понятно, что французские булки из зерна загрязненного взрывами складов снарядов с обедненным ураном печь уже никогда не будут).

И даже рискнули сравнить свое зерно с ближневосточной нефтью, Россию с Ираном, а акваторию Черного моря с Ормузским проливом.

«Ни одно государство не имеет права морить мир голодом», - заявил Сибига.

Странно, что не вспомнил о праве Украины лишать другие государства энергетических маршрутов, транспортировки газа, причастности диверсантов СБУ и ВСУ в подрыве магистральных газопроводов Северный поток и попытках нанести ущерб нефтеперерабатывающим предприятиям в России.

А то, что судовладельцы решили обходить морские порты Украины - благоразумное решение.

В Минобороны России отмечают, что наши соединения продолжат наносить удары по морскому транспорту и объектам, которые задействованны в доставке вооружений в морские порты в Одесской области.

Моряк одной из международной судовладельческой компании Илья С. рассказал спецкору KP.RU, что команды судов даже не знают, что именно перевозят в морских контейнерах.

«При найме не сталкивался с государственными судовладельцами - все частники. И команды не интересуются грузом, который перевозят. Даже капитаны. Им предоставляют лишь опись закрытого контейнера, а насколько она достоверна никто не знает. Контейнер опечатан до таможни. А в 45-футовый морской контейнер (13 на 2,5 метра) помещается 155-мм гаубица М777» (4,2 тонны) с комплектом боеприпасов, - рассказал KP.RU Илья.

В такой контейнер можно погрузить 30 тонн груза. Учитывая, что один снаряд к американской гаубице весит около 45 кг, выходит, что только одним морским контейнером в порт Одессы можно доставить 666 боеприпасов НАТО. В условиях современных боевых действий боевому расчету М777 их может хватить на два месяца.

Вот и выходит, что морское сообщение с Украиной надо было давно прервать. Вот только топить все, что движется в сторону Украины нельзя. Зачем нарушать и без того хрупкую экологию Черного моря и лишать жизней иностранных моряков, которые могут только догадываться о том, какие грузы они доставляют в контейнерах в украинские порты.

Важно лишить киевский режим любой надежды на получение оружия через морские порты.

Потому и бьют дронами со взрывчаткой, которые могут нанести повреждения навигационному оборудованию или разгрузочным надстройкам на палубах, но никогда не ниже ватерлинии, чтобы не потопить или вызвать детонацию контейнеров.

Напомним, минувшей ночью основной целью стал порт Одессы. В нем были поражены предприятия портовой инфраструктуры, задействованные в загрузке и хранении военных грузов. После атак в портах Одессы были зафиксированы мощные взрывы и повторные детонации, что подтвердило наличие боеприпасов на разведанных складах.