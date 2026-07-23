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В мире23 июля 2026 10:42

Бросили в поле и подожгли: убийство спортивного журналиста Эспозито связали с итальянской мафией

Камеры наблюдения запечатлели спутника убитого итальянского журналиста Эспозито
Евгений СУЧКОВ
Итальянский спортивный журналист Луиджи Эспозито

Итальянский спортивный журналист Луиджи Эспозито

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Страшную находку сделали в ночь с 18 на 19 июля пожарные итальянского города Эболи (провинция Салерно), прибывшие тушить огонь на сельскохозяйственном участке возле населённого пункта Чоффи. Среди пепелища они обнаружили обугленное тело мужчины с проломленной головой.

Погибший оказался 53-летним спортивным журналистом Луиджи Эспозито. Экспертиза показало, что перед смертью его жестоко избили: патологоанатомы зафиксировали многочисленные переломы в области лица, черепа и тела. Судя по всему, пожар был устроен, чтобы скрыть следы преступления.

Все говорит о том, что Эспозито сам приехал на место встречи с убийцей (или убийцами). Его автомобиль был припаркован примерно в ста метрах от тела.

Место, где было обнаружено тело журналиста. Кадр из видео местной телекомпании TG3

Место, где было обнаружено тело журналиста. Кадр из видео местной телекомпании TG3

Более того, на записях с дорожных камер журналист был запечатлён с мужчиной на пассажирском сиденье. Однако непосредственно на месте убийства камер не было.

Важной деталью считают пропажу телефона Луиджи. Аппарат не был найден ни при нем, ни в машине, ни дома у журналиста.

Загадочным остается мотив преступления. Следствие пока не рассматривает профессиональную деятельность в качестве основной версии. Эспозито специализировался на далеких от криминала темах местного клуба «Салернитана» и других команд «Серии C», а также на рынке футбольных трансферов. Ярко выраженных личных конфликтов у него не было, он бизнесом репортер не занимался.

При этом, по словам знакомых, Эспозито сотрудничал с региональным агентством по охране окружающей среды Кампании (ARPAC). В качестве волонтера он занимался инспекциями и мониторингом в районе между Казертой и Ирпинией, сообщал о незаконных свалках и нарушениях природоохранного законодательства. А в окрестностях места обнаружения тела сейчас как раз проводятся вызывавшие критику местных жителей углубительные работы в ручье.

Возможно, журналист перешел дрогу местной мафии - «Каморре», которая занимается незаконной утилизацией опасных отходов и спорными с точки зрения экологов строительными работами.