Бросили в поле и подожгли: убийство спортивного журналиста Эспозито связали с итальянской мафией

Итальянский спортивный журналист Луиджи Эспозито Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Страшную находку сделали в ночь с 18 на 19 июля пожарные итальянского города Эболи (провинция Салерно), прибывшие тушить огонь на сельскохозяйственном участке возле населённого пункта Чоффи. Среди пепелища они обнаружили обугленное тело мужчины с проломленной головой.

Погибший оказался 53-летним спортивным журналистом Луиджи Эспозито. Экспертиза показало, что перед смертью его жестоко избили: патологоанатомы зафиксировали многочисленные переломы в области лица, черепа и тела. Судя по всему, пожар был устроен, чтобы скрыть следы преступления.

Все говорит о том, что Эспозито сам приехал на место встречи с убийцей (или убийцами). Его автомобиль был припаркован примерно в ста метрах от тела.

Место, где было обнаружено тело журналиста. Кадр из видео местной телекомпании TG3

Более того, на записях с дорожных камер журналист был запечатлён с мужчиной на пассажирском сиденье. Однако непосредственно на месте убийства камер не было.

Важной деталью считают пропажу телефона Луиджи. Аппарат не был найден ни при нем, ни в машине, ни дома у журналиста.

Загадочным остается мотив преступления. Следствие пока не рассматривает профессиональную деятельность в качестве основной версии. Эспозито специализировался на далеких от криминала темах местного клуба «Салернитана» и других команд «Серии C», а также на рынке футбольных трансферов. Ярко выраженных личных конфликтов у него не было, он бизнесом репортер не занимался.

При этом, по словам знакомых, Эспозито сотрудничал с региональным агентством по охране окружающей среды Кампании (ARPAC). В качестве волонтера он занимался инспекциями и мониторингом в районе между Казертой и Ирпинией, сообщал о незаконных свалках и нарушениях природоохранного законодательства. А в окрестностях места обнаружения тела сейчас как раз проводятся вызывавшие критику местных жителей углубительные работы в ручье.

Возможно, журналист перешел дрогу местной мафии - «Каморре», которая занимается незаконной утилизацией опасных отходов и спорными с точки зрения экологов строительными работами.