«Безумно и разрушительно»: Такер Карлсон разгромил Трампа в прямом эфире

Такер Карлсон заявил о шантаже руководства США со стороны Израиля. Фото: Гавриил Григоров/ ТАСС

Известнейший америкнский комментатор и журналист Такер Карлсон дал очередное громкое интервью - на этот раз популярному телеведущему ESPN Стивену Эй Смиту в его программе Straight Shooter.

В течение двух часов Карлсон подвергал критике весь спектр политики президента США и также поделился своим мнением о расследованиях дела Эпштейна и покушения на Трампа в 2024 году.

ВОЙНА НАЧАЛАСЬ ПО ПРИЗЫВУ ИЗРАИЛЯ

Главной темой интервью стала война с Ираном, которую, по словам Карлсона, Трамп начал «по указке Израиля». Журналист заявил, что именно это решение стало причиной его разрыва с президентом и выхода из Республиканской партии, в которой он состоял 35 лет.

«Трамп сделал то, что в несколько раз безумнее и разрушительнее для США, а именно – начал войну против Ирана», - заявил Такер.

Карлсон напомнил, что изначально поддерживал Трампа именно потому, что тот обещал не ввязываться в ближневосточные войны.

«Он баллотировался против именно того, что делает сейчас, делает именно то, что обещал никогда не делать. При этом все его действия в отношении Ирана координируются с Израилем. Как выйти из этой войны? Никто не знает, включая людей из Белого дома. Когда вы задаете им этот вопрос, они ничего не могут ответить»,- добавил Карлсон.

Главной темой интервью стала война с Ираном, которую, по словам Карлсона, Трамп начал «по указке Израиля». Фото: REUTERS.

АМЕРИКА ПОТЕРЯЛА СУВЕРЕНИТЕТ

Карлсон пошел дальше, заявив, что проблема заключается не только в решении Трампа напасть на Иран. По его мнению, израильское лобби настолько глубоко укоренилось в политике США, что речь идет о фактической потере страной суверенитета.

«Я считаю, что Америка потеряла суверенитет много лет назад. ЦРУ и «Моссад» действуют совместно уже более шестидесяти лет, а израильская разведка неоднократно поставляла дезинформацию американским политикам. Каждый президент подвергался влиянию этой страны. Они шантажировали Билла Клинтона записью его телефонного разговора с Моникой Левински. Израильские спецслужбы угрожали опубликовать ее, если бы он не принял их сторону», - отметил журналист.

В качестве примеров израильского коварства он привёл подброшенные ложные данные об иракском оружии массового поражения и утверждения, что убийство аятоллы Хаменеи приведёт к краху иранского режима. Журналист назвал сложившуюся ситуацию «предательством» - когда страна действует против собственных интересов в пользу иностранного государства.

«Наши политики должны понять, что у США должен быть суверенитет. Решения надо принимать исходя из того, что хорошо для их народа, а не для какой-то иностранной страны», - резюмировал Такер.

ТРАМП СИЛЬНО ИЗМЕНИЛСЯ

Журналист также затронул расследование покушения на Трампа в городе Батлер (штат Пенсильвания) в июле 2024 года. Он рассказал, что лично «оказывал давление» на руководство ФБР, требуя опубликовать материалы по стрелку Томасу Круксу: данные с его телефона, переписку, записи с тренировочного полигона.

«Почему мы не можем увидеть эту информацию?» - задался вопросом Карлсон. На вопрос журналиста спецслужба не ответила. По его словам, Трамп якобы приказал им не публиковать эти сведения. «Я не могу придумать ни одной вразумительной причины для того, чтобы Трамп закрыл расследование попытки собственного убийства», - признался журналист.

По мнению Карлсона, после покушения Трамп сильно изменился и якобы стал больше лгать публике. Но у журналиста нет объяснений, почему это произошло.

У ТЕДА КРУЗА КРОВЬ НА РУКАХ

Отдельно Карлсон обрушился на одного из своих главных оппонентов - сенатора Теда Круза. Когда Смит упрекнул Карлсона во встречах с противоречивыми фигурами, тот отреагировал жестко.

«Я не могу поверить, что ты обвиняешь меня в этом, а сам сидишь с этим чокнутым экстремистом Тедом Крузом, который буквально призывал и продолжает призывать убивать людей. Он не телеведущий, как ты, он – сенатор. Он голосует за эти вещи. Он выделяет на них деньги. У этого парня кровь на руках — кровь бесчисленных невинных», - сказал Карлсон.

В своем интервью Смиту в конце прошлого года сенатор Круз назвал Карлсона «опасным» и обвинил его в том, что тот ведёт Республиканскую партию по «тёмному пути».

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