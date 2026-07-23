Фото: REUTERS.
Войска Объединенной группировки войск ВС РФ освободили за минувшие сутки донецкий город Белицкое. В боях за него отличились штурмовые подразделения группировки войск «Центр».
В Минобороны России по этому поводу опубликовали новый мем: «А теперь - Драпатый, Я сказал, Драпатый!», перефразирующий известный клич Глеба Жеглова во время операции по захвату банды «Черная кошка» в «Место встречи изменить нельзя».
Но Драпатый в Белицком так и не вышел к нашим штурмовикам. Он несет новые массовые потери по всей линии боевого столкновения: за сутки подразделениям группировки войск «Север» ликвидировали более 275 украинских военнослужащих, группировкой «Запад» - 215, «Южной» группировкой - 195, «Центр» - 350, «Восток» - 345, «Днепр» - 40.
Кроме 1420 украинских боевиков и иностранных наемников главком ВСУ Драпатый в боях потерял: 18 бронемашин (среди них американский бронетранспортер М113), 10 орудий и более 80 автомашин.
Авиацией, дронами, крылатыми ракетами и артиллерией наша группировка разбила цеха производства и местам хранения
ударных беспилотников большой дальности, топливно-энергетических и транспортных объектов ВСУ, а также скопления боевиков в 146 районах.
Силами ПВО ВС РФ сбиты за сутки: семь управляемых авиабомб, восемь ракет американской РСЗО HIMARS и 480 ударных дронов ВСУ самолетного типа.
Боевыми кораблями флота в акватории Черного моря потоплен безэкипажный катер ВСУ.
Всего с начала проведения специальной военной операции по состоянию на 23 июля уничтожены:
673 - самолет.
284 - вертолет.
187 478 - дрон.
667 - ЗРК.
30 269 - танков и бронемашин.
1 765 - РСЗО.
35 876 - орудий.
67 230 - единиц спецтехники.