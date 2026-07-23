Зеленский остался на дне рейтинга доверия. Фото: REUTERS.

Публикация вчерашнего рейтинга доверия украинцев по данным опроса от компании Rating Group наделала много шума и стала почвой для нескольких десятков умозаключений экспертов и аналитиков о том, что Запад списал Зеленского и вскоре заменит его на более удобную для себя и менее скомпрометированную фигуру.

Впрочем, сначала об итогах опроса. Первое место по уровню доверия населения традиционно продолжает занимать экс-главком ВСУ, нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный с показателем в 70%. Операция Банковой под девизом «с глаз долой – из сердца вон», по замыслу которой Залужный растеряет все свои позиции вдали от «ридной Неньки», закончилась полным провалом.

На второе место с показателем 65% неожиданно, но вполне закономерно ворвался отправленный недавно в отставку с должности министра обороны Украины Михаил Федоров. Неделю назад его рейтинг составлял каких-то 35%. Но за семь дней после отставки прибавил еще 30%. Тридцать пунктов за неделю – это из области ненаучной фантастики в обычных условиях, но на Украине такое не в диковинку. Но даже и здесь для такого надо было совершить нечто экстраординарное – например, закрыть амбразуру дота телом собственного отца или матери. Или, на худой конец, публично грохнуть «просрочку» Зеленского. Чего Федоров, как известно, не сделал – ни первого, ни второго.

На третьем месте тоже привычно разместился известный украинский террорист, экс-глава военной разведки ГУР Минобороны Незалежной, нынешний глава Офиса президента (ОП) Кирилл Буданов*. Его показатель несколько ниже - 62%. А вот на четвертом месте закрепился сам «просроченный» Зеленский. Ему доверяют 59% респондентов. При этом, «полностью доверяют» главарю бандеровского режима всего 26%, а Федорову - 38%.

На Федорова сыграл скандал с отставкой, заключили аналитики. Правильно! Федорова хочет видеть Запад на главном месте вместо Зеленского, именно по этой причине Зеленский, вообще, соскочил с пьедестала претендентов – заключили многие эксперты. Великолепно! Запад Зеленского будет вскоре менять – сошлись эксперты и аналитики в едином консенсусном экстазе. Мол, человек на четвертом месте в рейтинге доверия не имеет шансов выхода даже во второй тур выборов. А можно вопрос? Как именно Запад будет это делать и на кого менять «просрочку»?

Есть только один законный вариант смены руководителя страны – выборы. Но их не будет, пока продолжаются военные действия. И, скажите на милость, как Зеленский должен реагировать на вариант достижения мира, если ему буквально в морду тычут этим рейтингом – смотри, лох и неудачник, на каком ты месте, у тебя нет никаких перспектив на выборах, с тобой покончено! И каковы шансы, что «просрочка» начнет после этого вожделеть мирное соглашение? Или же он приложит все силы к тому, чтобы военные действия продолжались как можно дольше, поскольку именно они являются настоящей гарантией и его власти, и самой жизни.

Итак, выборов до конца военных действий не будет, А без них Зеленского можно сместить только в двух вариантах – государственный переворот или его гибель. Во втором случае его место займет нынешний спикер Верховной рады Руслан «колыван» Стефанчук. Фигура малоизвестная широкой публике, статист на международных переговорах, в которых участвовал, человек, у которого связей на Западе меньше, чем у тех же Арахамии или Умерова. Эффективность госуправления на Украине в этом случае, и без того невысокая, снизится до какого-то чисто умозрительного уровня.

Государственный переворот приведет к власти хунту, как бы ее ни назвали, хоть «Правительством национального спасения», и кто бы ее ни возглавил, Залужный или любимчик Запада Федоров. Для европейских союзников «просроченного» и США именно «просрочка» является на данный момент легитимным руководителем государства, пусть его полномочия давно истекли и на демократию с законами страны он, как говорится, «ложил с прибором». Он победил на выборах, его выбрал народ – этим они в первую очередь оправдывают поддержку «просроченного». Иметь дело с хунтой они не станут, сейчас не 1973-й, а Украина – не Чили.

Кстати, сейчас уже мало кто помнит, но это не первый опрос, в котором Зеленского поставили на четвертое место. В феврале международная компания Ipsos опубликовала свое исследование, где первая тройка распределилась таким образом – Валерий Залужный (63%, боксер Александр Усик (56%) и Кирилл Буданов*(55%). Зеленский и в нем также был четвертым. С тех пор прошло полгода, но «просрочка» пока что так и остался на своем месте.

Зачем же тогда вышел опрос Rating Group с такими итогами исследования? Ведь все прекрасно понимают, чего стоит современная украинская социология, скупленная не просто на корню, а сама ищущая покупателя на себя и готовая отдаться чуть ли не за ломаный грош. Заказчики очень хотят вернуть Федорова, они решили и дальше поддерживать его, стимулируя население на его поддержку не только в будущем, но и сейчас, чтобы вернуть его в кресло министра обороны. И этот опрос – еще один шаг, чтобы «картонный майдан» не закончился ничем или, как сейчас, на полпути. На кону десятки миллиардов долларов, выделенные конкретно под Федорова и договоренности с ним о распределении денег. При этом, не стоит обманываться ни Зеленскому, ни кому бы то ни было еще: Федоров – не просто перспективная фигура, он компромисс, который устроит всех: и США, и Европу, и оружейные компании, и новых монстров сфере информационных технологий и массовых коммуникаций. Но это уже вопрос не сегодняшнего дня.

* - внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия предупреждала, что ответка будет сильнее: Украина застонала от ударов и объявила о "морской блокаде"

Запад вынес Зеленскому приговор: хозяева собираются заменить лидера киевского режима