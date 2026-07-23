SHAMAN решил навсегда отказаться от кожаных штанов перед своим юбилейным концертом в Кремле, который состоится 22 ноября. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) устроил символичное прощание с одной из самых известных деталей своего образа. Артист опубликовал видео, в котором бросил кожаные штаны в русскую печь и заявил, что готов к переменам.

Исполнитель решил навсегда отказаться от них перед своим юбилейным концертом в Кремле, который состоится 22 ноября.

Shaman сжег свои кожаные штаны в русской печи

Обращаясь к поклонникам, артист заявил, что пришло время нового этапа в его карьере. «Привет, Россия! Привет, родные! Это Шаман. В 30 лет я стал большим артистом. И уже почти 5 лет я служу России на своем месте. Вы знаете, что не за горами мой юбилей. 22 ноября состоится мой большой юбилейный концерт в Кремле. 35 лет. Солидный возраст. Большая ответственность», — рассказал певец.

По словам SHAMAN, решение отказаться от кожаных штанов связано с желанием полностью изменить привычный сценический образ. «Поэтому настало время перемен, требующих радикального подхода. И сегодня я навсегда попрощаюсь с тем, что многие годы рождало зависть, споры, слухи и сомнения. Настало время перемен. Отныне вы на мне их не увидите. Вас ждет новый Шаман», — заявил артист.

Кожаные штаны, дреды и привычка засовывать микрофон за пояс стали визитной карточкой SHAMAN в период, когда он получил широкую популярность. Такой образ вызывал активные обсуждения в интернете, становился поводом для шуток и споров среди пользователей.

Сам певец ранее объяснял, что использовал пояс брюк как удобное место для микрофона во время энергичных выступлений. По его словам, это позволяло ему свободно двигаться, хлопать в ладоши и не держать оборудование в руках. Теперь же артист решил полностью отказаться от ставших узнаваемыми элементов образа.

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