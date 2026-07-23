Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков провел брифинг для российских и иностранных СМИ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

…- Дмитрий Сергеевич, сегодня прошла встреча Лаврова и Рубио. Вчера – телефонный разговор Зеленского с посланниками Трампа. По вашим ощущениям, наблюдениям, происходит ли сейчас «ускорение» дипломатических усилий по завершению войны? Или это просто сверка позиций? А если это «ускорение», можно ли ожидать в скором времени очередной встречи президента Трампа и президента Путина?

- Я в данной ситуации не предавался бы излишнему оптимизму, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая в четверг, 23 июля, на вопросы журналистов. - Действительно, осуществляются контакты. Это всегда позитивно. Но говорить о какой-то новой динамике или новом «ускорении» сейчас не приходится.

Песков о ходе СВО: «Фиксируем положительную для нас динамику» Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия остается открытой для переговоров

Мы продолжаем по имеющимся рабочим каналам наш диалог с американцами. И надеемся, что когда американские переговорщики будут посвободнее, мы продолжим очное общение, они смогут приехать в Москву и продолжить наш диалог.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Вопрос:

- США и Саудовская Аравия заключили ядерную сделку, которая позволит королевству обогащать уран и строить атомные электростанции. Израиль уже выразил опасение, что это может спровоцировать ядерную гонку вооружений на Ближнем Востоке. Какая позиция у Кремля в отношении этой сделки?

Песков:

- Вы знаете, наша позиция в плане режима нераспространения всем хорошо известна. Это касается ядерного оружия. И также всем хорошо известна наша позиция относительно права любого государства на мирную атомную энергию.

И это право должно быть и у Ирана, это право должно быть и у Саудовской Аравии, и у других государств.

Вопрос:

- Американская разведка подозревает, что Россия могла помогать Ирану с помощью технологий и информации в нанесении последних ударов по объектам США на Ближнем Востоке, в частности, речь идет об объектах ЦРУ. Как бы Кремль мог это прокомментировать?

Песков:

- Никак. Я не думаю, что сообщение о неких подозрениях является поводом для комментариев.

Вопрос:

- Рубио заявил, что для урегулирования на Украине требуются новые идеи и предложения. Согласны ли с такой позицией в Кремле? Готова ли Россия работать с США над разработкой новых концепций? И нужна ли для этого новая встреча Путина и Трампа?

Песков:

- Во-первых, в первую очередь нужно следить за комментариями нашего Министерства иностранных дел. И хочу вам напомнить, что Министерство иностранных дел возобновило нашу позицию о готовности к процессу мирного урегулирования. Это действительно так.

Мы остаемся открытыми для переговорного процесса. Но в условиях, когда киевский режим далее подстрекается европейскими столицами на продолжение войны, мы тоже продолжаем нашу Специальную военную операцию, где фиксируем положительную для нас динамику.