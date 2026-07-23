Вашингтон считает, что прежние предложения по урегулированию конфликта на Украине больше не работают Фото: REUTERS.

После встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на полях саммита АСЕАН в Маниле стало ясно: Вашингтон считает, что прежние предложения по урегулированию конфликта на Украине больше не работают — и необходимо искать новые подходы.

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По итогам 35-минутных переговоров Рубио подчеркнул, что для достижения мира потребуются «новые идеи». Мол, предложения, обсуждавшиеся ранее, были неприемлемы для киевского режима и с тех пор стали для украинцев еще менее приемлемыми.

Хотя госсекретарь США не уточнил, про какие именно инициативы речь, его слова прозвучали вскоре после заявления Лаврова журналистам о том, что Россия привержена достигнутым в Анкоридже договоренностям.

Рубио добавил: американцы готовы подключиться к мирному процессу, если появится реальная возможность достичь соглашения, которое устроит и Москву, и Киев.

По выражению дипломата, сейчас «Россия страдает» от ударов вглубь своей территории, а Украину скоро «настигнет зима», и ей придется защищать свое воздушное пространство.

В российском МИД сообщили: Лавров рассказал американскому коллеге о ситуации на линии боевого соприкосновения и вновь выступил против дальнейших поставок Украине западного оружия.

Встреча Лаврова и Рубио стала «сверкой часов» Фото: REUTERS.

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О том, как оценивать итог встречи, мы поговорили с ведущим научным сотрудником Института США и Канады РАН Павлом Подлесным.

– Встреча Лаврова и Рубио длилась всего 35 минут. Достаточно ли этого для переговоров такого уровня?

– Если речь идет о выработке принципиально новых договоренностей или обсуждении фундаментальных вопросов российско-американских отношений – это, конечно, немного. За такое время сложно детально пройтись по всем спорным темам, особенно когда позиции сторон существенно расходятся.

Но если встреча носит характер сверки часов, обмена сигналами или уточнения отдельных моментов, этого вполне достаточно. Тем более, что российская делегация общалась на английском языке, поэтому не пришлось тратить время на последовательный перевод.

При этом нельзя однозначно говорить, что стороны заранее полностью понимали повестку. Лавров еще до переговоров заявлял, что намерен прояснить ситуацию вокруг договоренностей, достигнутых в Анкоридже. А значит, вопросы оставались.

Кроме того, нынешняя дипломатическая практика показывает: публично озвученная тема встречи далеко не всегда совпадает с тем, что обсуждают за закрытыми дверями. Сегодня официальная повестка зачастую служит лишь фоном для разговора по другим, более чувствительным вопросам.

– Что, по вашему мнению, Рубио имел в виду, говоря о «новых идеях»?

– Скорее всего, речь не о каких-то революционных предложениях, а о том, чтобы адаптировать переговорные позиции к изменившейся обстановке на земле.

Российские войска создают буферную зону, внимание приковано к перспективе боев за Славянск и Краматорск – ключевые укрепрайоны украинской армии в ДНР. Не исключено, что именно развитие событий на этом направлении в Вашингтоне рассматривают как один из факторов, который повлияет на параметры будущих переговоров.

Есть и другой аспект. Формулировка о «новых идеях» вполне могла быть дипломатическим сигналом о том, что переговорный процесс продолжается, даже если до конкретных решений пока далеко. В подобных контактах зачастую не менее важно сохранить постоянный канал связи между Москвой и Вашингтоном, чтобы оперативно обсуждать изменения военно-политической обстановки и снижать риск дальнейшей эскалации.

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