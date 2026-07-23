В такой войне Украина не переживет зиму: за каждый склад Wildberries в Незалежной будет гореть несколько складов «Новой почты»

На Украине горели несколько складов "Новой почты", в Киевской и Харьковской областях Фото: REUTERS.

При очередной атаке ВСУ по складам маркетплейса повреждения отмечены в Воронежской области. Ранее дроны ВСУ прилетали в подобные склады в Краснодарском и Ставропольском краях. А еще ранее – в Тамбовской и Московской областях.

На Радио «Комсомольская правда» обсудили тему с главой Центра изучения военных и политических конфликтов Андреем Клинцевичем.

КОМАНДА «ФАС»

- Почему пошли удары по складам маркетплейсов?

- К сожалению, Запад дал команду «фас!» Зеленскому. Или он согласовал переход в так называемый режим «тотальной войны». Когда пытаются уничтожить все, что позволяет государству существовать.

- Что дальше? Украина будет давить на гражданскую инфраструктуру?

- Да, чтобы нам с вами стало тяжело жить. Чтобы возникали проблемы не только с бензином, а с продуктами, товарами и так далее.

- Чем бьют по маркетплейсам?

- Дроном «Лютый». Его делает завод «Антонов». На него очень похож дрон «FP-1» компании FirePoint.

Боевая часть порядка 50-60 килограмм. Это такой бочонок с насечками для образования осколочного поля. В разных модификациях разное взрывчатое вещество. Нам повезло, некоторые бочонки не сработали. Можно было посмотреть, как он выглядел внутри. Сейчас они проблему устранили. Сейчас у них редко бывает несрабатывание боевой части.

- Что происходило, когда она срабатывала?

- Часть ангара выносило. Получалось поле, условно говоря, 10 квадратных метров в диаметре, такая дыра, и все это дело разлетается.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ТАКИХ АТАК?

- И пожар?

- Там же до верха идут штабеля. Пластиковая упаковка быстро вспыхивает. Существующая система пожаротушения в таких зданиях - огромные трубы, спринклерная подача воды сверху вниз. Под потолком мощная система труб, которая должна такого рода пожары тушить.

- Но?...

- Мы видим, что здание занимает пять, десять футбольных полей. Если беспилотник нарушает целостность труб наверху. Они теряют давление. А альтернативной системы, чтобы тушить с земли, чтобы эти штабеля затушить, не дать разойтись пламени, - ее нет. Пока приезжает пожарный расчет, все переходит в такую степень горения, что остановить невозможно.

- Задача номер один какова?

- Владельцам складов такого рода - срочно дорабатывать систему пожаротушения. Это должны быть мобильные пушки. Они, позволят персоналу внутри развернуть тушение и подачу воды с пожарного пруда, который обязан быть рядом со складом, альтернативной подачи воды или формирования новых пожарных команд.

- А прикрытие с воздуха?

- Мы над этим работаем, но пока можно представить - страна у нас огромная, миллионы квадратных километров. А один комплекс «Панцирь», допустим, где-то 50 километров радиус прикрытия может обеспечить. Сколько надо таких комплексов, чтобы закрыть всю Россию? Поэтому пока делается все возможное. И производство «Панцирей» растет...

- Что еще нужно доработать?

- Процесс создания эшелонированной системы ПВО 24 часа в сутки обсуждается. Есть ответственные люди, у них сильно по этому поводу болит голова.

СТРАШНЫЙ ОТВЕТ

- Еще что-то?

- Самое главное - не столько защита, а ответ. И наши действия будут очень страшными для противника. Нам попытались остановить судоходство в Азовском и Черном морях. Что сейчас происходит в ответ? Сейчас ни один корабль не может ни выйти, ни зайти в одесские порты.

Все уничтожается. Мы подключили к этому армейскую авиацию. Самолеты наносят удары ракетами «воздух - поверхность», противокорабельными ракетами, которые бьют в рубки и тормозят эти суда.

- По военным кораблям не бьем?

- А вот транспортных судов было много. Но мы видим сейчас, что многие компании закрыли фрахт в Черное море - с точки зрения доступа к украинским портам. Такая же история будет с их терминалами «Новая почта».

- У них их меньше, чем у нас складов?

- Да. И они не защищены. Возможностей у нас все это сжечь намного больше.

- Зачем это надо Украине?

- Вопрос в другом - как они зиму хотят пережить? Мы-то найдем возможности, у нас слишком высокий запас прочности. А у них нет…

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