Фото: REUTERS.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал сегодняшнюю 35-минутную встречу на полях саммита АСЕАН в Маниле с госсекретарем США Марко Рубио довольно скупо. Рубио высказался об итогах этих переговоров гораздо более пространно. В частности, сказал, что Америка готова сыграть конструктивную роль в урегулировании украинского конфликта. И назвал беседу с Лавровым «хорошей, честной».
Подробности беседы госсекретарь раскрыл, общаясь после нее с журналистами.
Около 35 минут длились переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле. Рассказываем, о чём говорили за закрытыми дверями
Прежде всего, считает госсекретарь, мир на Украине потребует «новых идей», чтобы вывести переговоры из тупика.
«Если мир и наступит, это будет благодаря каким-то новым идеям и концепциям, и мы готовы предложить некоторые из них в подходящей обстановке и форме - если представится такая возможность и сложатся подходящие условия. Мы готовы сыграть эту роль конструктивно», - дословно сказал Рубио.
Выдвинутые ранее «идеи», пояснил он, явно имея в виду неформальные соглашения, достигнутые в прошлом году в Анкоридже, были «неприемлемы для Украины в то время». А сегодня, «вероятно, еще менее приемлемы для нее».
Рубио уклонился от ответа на вопрос, чувствует ли он, что «динамика конфликта немного меняется».
Намек был понятен – признает ли он, что Украина «переломила» ход войны в свою пользу, о чем трубят Киев и его спонсоры?
«Я думаю, это очень кровавая война», - увел тему госсекретарь в другую сторону. Страдают и украинцы, и русские. «Задача состоит в том, чтобы найти такой конец, который устроит обе стороны, - подчеркнул госсекретарь. - И мы пытались, и будем продолжать пытаться найти золотую середину».
Фото: REUTERS.
Итак, если верить Рубио, цель Соединенных Штатов как посредника – помочь сторонам «найти середину» и остановить войну.
Но накануне на слушаниях в Конгрессе США звучало совсем другое. Председатель объединённого комитета начальников штабов, четырехзвездный генерал Дэн Кейн на вопрос, кого он хочет видеть победителем, с солдатской прямотой ответил: «Я хочу, чтобы победила Украина».
Отвечая на другой вопрос – друг ли Россия Америке – он все же проявил некоторые проблески дипломатии: «Это сложные отношения…» Но тут же снова рубанул правду-матку: «Не думаю, что они (русские – Ред.) наши друзья».
Когда генералы берут на себя смелость говорить за политиков, это уже странно. Но хуже, когда они говорят противоположное тому, что заявляют политические лидеры.
Трамп никогда не формулировал так прямолинейно: «Хочу, чтобы Украина победила, а Россия нам не друг». Много чего он наговорил в адрес и Москвы, и Киева, но все равно до сих пор повторяет, что хочет мира с учетом интересов обеих сторон. Так что слова генерала Кейна – вызывающие разговорчики в строю.
На тех же слушаниях в Конгрессе министр войны Пит Хегсет, всячески подчеркивая мудрую руководящую роль Трампа, тоже умудрился открыто противоречить ему.
На вопрос конгрессмена, помогают ли Россия и Китай Тегерану, он ответил: «Есть способы, с помощью которых они на разных уровнях способствуют некоторым действиям Ирана». Но сам Трамп в прошлом месяце поблагодарил лидеров России и Китая за нейтральную позицию по иранскому конфликту.
Кейн и Хегсет дерзят начальству?
Но и начальство, если честно, сегодня говорит одно, а завтра может заявить совсем другое.
В июле прошлого года Трамп выдвинул России ультиматум: если за 50 дней не договоритесь с Украиной о прекращении огня, то ввожу драконовские санкции против Москвы. Но потом передумал и уже в августе принимал со всеми почестями Путина на Аляске.
Нынешний виток санкционных настроений Дональда тоже вызывает сомнения. Особенно после того, как он предложил в законопроект о новых санкциях против России, подготовленный приснопамятным сенатором Линдси Грэмом*, включить Иран и ливанское движение «Хезболла». То есть фактически приравнять РФ, которую он продолжает называть партнером, к Ирану, с которым ведет войну, а также к движению, объявленному в первый срок Трампа террористическим.
Как это возможно? Пустой вопрос, когда речь о Дональде. С ним возможно все.
Фото: REUTERS.
Но не надо забывать, что законопроект ему нужен как угрожающая дубинка, которую пускать в ход необязательно: главное, чтобы было, чем пригрозить партнеру, с которым Трамп хочет «поладить», и порадовать союзников, которым от него немало достается.
Дипломаты в таких случаях говорят: из Вашингтона приходят противоречивые сигналы.
Но со Штатами времен Трампа иначе и не будет. И его подчиненные, возможно, не отсебятину несут, а просто не успевают угнаться за его изменчивым мнением.
Если прогнозировать в наших отношениях с Америкой что-то и можно, то лишь переменчивость. По этой логике стоит скоро ожидать какого-то позитива с «новыми идеями». Но они не обязательно приблизят мир на Украине.
Тут правило одно: на Трампа надейся, да сам не плошай. «Новые идеи» в Вашингтоне и Киеве могут быть стимулированы только успехами России на поле боя.
*Включен в РФ в список террористов и экстремистов.
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