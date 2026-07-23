Перед началом переговоров глав делегаций России и США на саммите АСЕАН Фото: REUTERS.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал сегодняшнюю 35-минутную встречу на полях саммита АСЕАН в Маниле с госсекретарем США Марко Рубио довольно скупо. Рубио высказался об итогах этих переговоров гораздо более пространно. В частности, сказал, что Америка готова сыграть конструктивную роль в урегулировании украинского конфликта. И назвал беседу с Лавровым «хорошей, честной».

Подробности беседы госсекретарь раскрыл, общаясь после нее с журналистами.

Переговоры Лаврова и Рубио в Маниле: о чём говорили за закрытыми дверями Около 35 минут длились переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле. Рассказываем, о чём говорили за закрытыми дверями

В ПОИСКАХ «ЗОЛОТОЙ СЕРЕДИНЫ»

Прежде всего, считает госсекретарь, мир на Украине потребует «новых идей», чтобы вывести переговоры из тупика.

«Если мир и наступит, это будет благодаря каким-то новым идеям и концепциям, и мы готовы предложить некоторые из них в подходящей обстановке и форме - если представится такая возможность и сложатся подходящие условия. Мы готовы сыграть эту роль конструктивно», - дословно сказал Рубио.

Выдвинутые ранее «идеи», пояснил он, явно имея в виду неформальные соглашения, достигнутые в прошлом году в Анкоридже, были «неприемлемы для Украины в то время». А сегодня, «вероятно, еще менее приемлемы для нее».

Рубио уклонился от ответа на вопрос, чувствует ли он, что «динамика конфликта немного меняется».

Намек был понятен – признает ли он, что Украина «переломила» ход войны в свою пользу, о чем трубят Киев и его спонсоры?

«Я думаю, это очень кровавая война», - увел тему госсекретарь в другую сторону. Страдают и украинцы, и русские. «Задача состоит в том, чтобы найти такой конец, который устроит обе стороны, - подчеркнул госсекретарь. - И мы пытались, и будем продолжать пытаться найти золотую середину».

Рубио уклонился от ответа на вопрос, чувствует ли он, что «динамика конфликта немного меняется». Фото: REUTERS.

ХЕГСЕТ ПОШЕЛ ПОПЕРЕК ТРАМПА

Итак, если верить Рубио, цель Соединенных Штатов как посредника – помочь сторонам «найти середину» и остановить войну.

Но накануне на слушаниях в Конгрессе США звучало совсем другое. Председатель объединённого комитета начальников штабов, четырехзвездный генерал Дэн Кейн на вопрос, кого он хочет видеть победителем, с солдатской прямотой ответил: «Я хочу, чтобы победила Украина».

Отвечая на другой вопрос – друг ли Россия Америке – он все же проявил некоторые проблески дипломатии: «Это сложные отношения…» Но тут же снова рубанул правду-матку: «Не думаю, что они (русские – Ред.) наши друзья».

Председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн. Фото: defense.gov

Когда генералы берут на себя смелость говорить за политиков, это уже странно. Но хуже, когда они говорят противоположное тому, что заявляют политические лидеры.

Трамп никогда не формулировал так прямолинейно: «Хочу, чтобы Украина победила, а Россия нам не друг». Много чего он наговорил в адрес и Москвы, и Киева, но все равно до сих пор повторяет, что хочет мира с учетом интересов обеих сторон. Так что слова генерала Кейна – вызывающие разговорчики в строю.

На тех же слушаниях в Конгрессе министр войны Пит Хегсет, всячески подчеркивая мудрую руководящую роль Трампа, тоже умудрился открыто противоречить ему.

На вопрос конгрессмена, помогают ли Россия и Китай Тегерану, он ответил: «Есть способы, с помощью которых они на разных уровнях способствуют некоторым действиям Ирана». Но сам Трамп в прошлом месяце поблагодарил лидеров России и Китая за нейтральную позицию по иранскому конфликту.

Кейн и Хегсет дерзят начальству?

С ДОНАЛЬДОМ ВОЗМОЖНО ВСЕ

Но и начальство, если честно, сегодня говорит одно, а завтра может заявить совсем другое.

В июле прошлого года Трамп выдвинул России ультиматум: если за 50 дней не договоритесь с Украиной о прекращении огня, то ввожу драконовские санкции против Москвы. Но потом передумал и уже в августе принимал со всеми почестями Путина на Аляске.

Нынешний виток санкционных настроений Дональда тоже вызывает сомнения. Особенно после того, как он предложил в законопроект о новых санкциях против России, подготовленный приснопамятным сенатором Линдси Грэмом*, включить Иран и ливанское движение «Хезболла». То есть фактически приравнять РФ, которую он продолжает называть партнером, к Ирану, с которым ведет войну, а также к движению, объявленному в первый срок Трампа террористическим.

Как это возможно? Пустой вопрос, когда речь о Дональде. С ним возможно все.

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Но не надо забывать, что законопроект ему нужен как угрожающая дубинка, которую пускать в ход необязательно: главное, чтобы было, чем пригрозить партнеру, с которым Трамп хочет «поладить», и порадовать союзников, которым от него немало достается.

Дипломаты в таких случаях говорят: из Вашингтона приходят противоречивые сигналы.

Но со Штатами времен Трампа иначе и не будет. И его подчиненные, возможно, не отсебятину несут, а просто не успевают угнаться за его изменчивым мнением.

Если прогнозировать в наших отношениях с Америкой что-то и можно, то лишь переменчивость. По этой логике стоит скоро ожидать какого-то позитива с «новыми идеями». Но они не обязательно приблизят мир на Украине.

Тут правило одно: на Трампа надейся, да сам не плошай. «Новые идеи» в Вашингтоне и Киеве могут быть стимулированы только успехами России на поле боя.

*Включен в РФ в список террористов и экстремистов.

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