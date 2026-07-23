Новый главком ВСУ откровенно признался в ненависти к Донбассу и России

Генерал даже не попытался скрыть, что его мозги насквозь прогнили, пораженные бандеровской пропагандой Фото: REUTERS.

Новый главнокомандующий ВСУ генерал Михаил Драпатый в соответствии с украинскими воинскими традициями еще не отдал ни одного приказа в новом статусе, но уже успел дать интервью, в котором раскрыл свою истинную нацистскую сущность и выступил ксенофобом-экстремистом.

Генерал даже не попытался скрыть, что его мозги насквозь прогнили, пораженные бандеровской пропагандой. Но, как оказалось, он еще и образцово туп, берясь судить о вещах, в которых ровным счетом ничего не понимает.

- Мы для Российской Федерации невыгодны в плане истории, потому что у них нет своей истории. Давно они сказали, что без Украины не может быть ни России, никакого Союза. Поэтому так и пытаются до сих пор вернуть нас под свой контроль, - заявил Драпатый, явно имея в виду высказывание известного американского советолога Збигнева Бжезинского, утверждавшего, что России без Украины никогда не вернуть себе статус империи, после чего продолжил нести откровенную псевдоисторическую пургу в лучших укронацистских традициях. - Украина не в 91-м году появилась на карте или как государство, а тысячелетиями существовала, имела свою культуру, традиции, войска. Вот и княжеские времена, казацкие времена и современная история. Все-таки это продолжение нашего обновления и продолжение наших традиций. Почетные наименования - это и вопрос реализации прошлого, и положительный пример. Вот потому это мощно и так должно продолжаться.

Хотя бы не стал рассказывать про украино-персидские войны и про то, как древние укры выкопали Черное море костями динозавров, попутно отвалами породы накидав горы в Крыму. А не то имели бы полный продукт жизнедеятельности украинского «профессора» Валерия Бебика, который видит плоды деятельности украинцев даже в лунных кратерах.

Что касается воззрений Драпатого в сфере межнациональных отношений, то здесь он демонстрирует просто какой-то эталон укронацистских взглядов. Это уроженец Хмельницкой области (Западная Украина) продемонстрировал крайнюю степень презрения к Донбассу.

Можно «поздравить» ВСУ и Зеленского, неизвестно, какой из Драпатого военачальник, но они поставили на руководство армии клинического русофоба Фото: REUTERS.

- Донетчина, Луганщина, к сожалению, за всю историю их существования в большинстве своем и переселенцы, и криминальные элементы, очень много присутствуют. Поэтому там и такое несознательное население. С населением в плане украинизации, наверное, там мало уделялось внимания. Вот и имеем такой результат. Почему-то люди хотят какой-то халявы там большей, чего-то им не хватает, у них какое-то недовольство есть, зависть есть, вот они не хотят работать, - заявил новый главком ВСУ. - Я сначала думал, может это надумано, нет, оно так и есть. Общаясь, смотрел на эту ситуацию. Не скажу, что большинство, но очень весомое количество этого контингента, которые не хотят работать, хотят халявы, им скорее все равно, в какой стране проживать, как она будет называться. Чтобы такого не было, с населением нужно было работать — в вопросах государственности и воспитания национальной идентичности: что ты украинец, а не отрыжка Советского Союза.

Просто прекрасный набор: «криминальные элементы», «несознательное население», хотят «халявы и не хотят работать», «все равно, в какой стране жить, как она будет называться». Подзабыл генерал, как он драпал из Мариуполя от этих «любителей халявы», как ходил в штаны, выводя от тех, кому «все равно», пару сотен боевиков ВСУ из Изваринского котла. Или, наоборот, как раз не забыл, а помнит, потому и не может скрыть свою ненависть. И ему никогда не понять, что «отрыжкой», причем, не Советского Союза, а бандеровской Украины является именно он сам и ему подобные.

Можно «поздравить» ВСУ и Зеленского, неизвестно, какой из Драпатого военачальник, но они поставили на руководство армии клинического русофоба, который в этом отношении, как оказалось, гораздо хлеще своего предшественника. Сырский хотя бы не лез политику, а просто говорил всегда Зеленскому «Есть. Так точно. Будет сделано». А этот явно «дурак с инициативой».

Но еще больше, чем жителей Донбасса, этот галичанин ненавидит Россию и русских. Чего и не думает скрывать.

- Мы видим, что у нас сосед, которого соседом не назовешь. Это вообще нация с руководством, которая не имеет права на существование. Ничего цивилизованного уже на протяжении тысячелетий не изменилось там ни в ментальности, ни в имперском амбициозном поведении, - заявил Драпатый.

И это тоже не должно никого удивлять, он лишь еще раз подтверждает то, о чем говорил ранее, когда, например, ставил перед своими подчиненными еще на прежнем посту задачу убивать по 50 тысяч русских в месяц. При этом, как ни парадоксально, но его при той постановке задачи не волновал ни выигрыш, ни проигрыш Украины, ни даже количество жертв среди собственного личного состава ВСУ. Его волновало только одно, чтобы количество убитых русских за месяц было не меньше 50 тысяч человек.

Что тут скажешь кроме того, что он и для Запада идеальный кандидат.

P.S. Говорят, что это интервью Драпатый дал не сейчас, а еще около трех лет назад. Что на самом деле еще лучше. Взглядов своих он с тех пор явно не изменил, а его назначение лишь доказывает, что Киеву и Западу нужны тупые, но усердные русофобы..

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский остался на дне рейтинга доверия: что на самом деле значит опрос и чего добивается "украинская социология"

Россия предупреждала, что ответка будет сильнее: Украина застонала от ударов и объявила о "морской блокаде"

Украина превратилась в призрак: названа реальная численность населения Незалежной