Бывшая возлюбленная сына Кадышевой, требовавшая с него более 6 миллионов, проиграла суд

Надежда Кадышева с сыном Григорием. Фото: личный архив Кадышевых

Сын известной певицы Надежды Кадышевой Григорий, выступающий вместе с «Золотым кольцом», и владелица пиар-агентства Дарья Де Батс встречались примерно полгода. А после расставания Дарья решила взыскать с бывшего возлюбленного более 6 млн рублей через суд. Первое заседание состоялось в марте 2026 года. История изначально была довольна мутной: к иску Де Батс приложила любовные переписки с Григорием, а также заявила, что передавала ему деньги в долг по устной договоренности.

Ранее Де Батс утверждала в СМИ, что отдавала певцу около 20 миллионов рублей, а уже в суде она заявила о долге в пять миллионов рублей. Однако, позже требования уточнили. Дарья просила взыскать 4 532 500 рублей долга, 1 431 846 рублей процентов и 65,8 тысячи рублей, потраченных на госпошлину. В общей сумме получается чуть больше 6 млн рублей.

Сторона Кадышева существование займа отрицала. Адвокат настаивал, что одной банковской выписки недостаточно для доказательства займа.

Добавим, что Григорий и Дарья вместе путешествовали и делали друг другу дорогие подарки. Самой яркой деталью истории стало кольцо, которое 42-летний артист, по словам его представителя, купил возлюбленной во время поездки в Дубай в январе 2024 года. Украшение из платины и желтого золота с желтым бриллиантом изготовлено известным ювелирным домом, которое оценивается примерно в восемь миллионов рублей. Эту покупку адвокат упомянул, объясняя, что денежные отношения пары были частью их личной жизни, а не подтверждением займа.

В материалах дела фигурировал перевод от Де Батс на 500 тысяч рублей. Сторона Григория заявила, что назначение этой суммы как займа ничем не подтверждено. Сам Кадышев, по данным банковских выписок, представленных его адвокатом, с декабря 2023-го по август 2024 года перечислил Дарье 880 тысяч рублей.

«Никаких договоров займа ответчик с истцом не заключал», — говорилось в возражениях адвоката.

Суд доводы Де Батс не поддержал и отказал ей в иске, о чем стало известно KP.RU.

«Я с уважением отношусь к судебной процедуре и принятому решению. Суд отказал в удовлетворении заявленных ко мне требований. Не считаю правильным публично обсуждать детали личных отношений или давать оценки другой стороне. Благодарю своего представителя за профессиональную работу. До получения полного текста решения от дальнейших комментариев воздержусь» рассказал KP.RU Григорий Костюк.

Григорий Костюк Фото: личный архив.

Еще до вынесения судебного решения была версия, что Дарья Де Батс, будучи опытным пиарщиком, специально раздула историю с долгом, чтобы привлечь внимание к себе и своему агентству. В разных интервью пиар-специалист рассказывала, что это она чуть ли не создала Кадышевых, а ей не заплатили… Но известно, что вторая волна популярности пришла к артистам (вместе с Надеждой выступает ее сын Григорий и супруг, музыкант Александр Костюк) после того, как песня «Веночек» завирусилась в соцсетях, и на нее обратили внимание зумеры. Юные слушатели буквально влюбились в творчество «Золотого кольца» и стали посещать концерты коллектива.

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