«Типичный нарцисс»: критика Трампа стоила работы чиновнику Пентагона

Критиковать Дональда Трампа в США становится опасно. Фото: REUTERS.

Критиковать Дональда Трампа в США становится опасно. Тем более, если нелестно в адрес президента высказываются госчиновники - поправка о свободе слова в этом случае им не поможет. И уж совсем самоубийственно высказывать недовольство действиями лидера страны на Ближнем Востоке. Трамп и так зол из-за того, что Штаты завязли в конфликте с Ираном, а попытка осудить его за это вызывает у хозяина Белого дома приступ ярости. И наказание следует немедленно.

Эту угрозу вовремя не учел Брэндон Ньюсом, высокопоставленный сотрудник аппарата министра военно-морских сил. В приватном разговоре с коллегами он назвал президента «типичным нарциссом», а войну с Ираном - «совершенно глупой» и «продиктованной эгоизмом одного человека».

Ньюсом также поведал, что держится за свое место в Пентагоне, только чтобы не допустить назначения на него сторонника Трампа. А уж когда Дональд завершит свой президентский срок, он намерен «отменить всё, что было сделано» нынешней администрацией. «Я думаю, большинство людей знают мои взгляды, и я просто не высказываю их вслух», - со смешком сказал Ньюсом.

Смельчак не знал, что в этот момент его снимают скрытой камерой. Кто именно это сделал, неизвестно, но вчера правый активист Джеймс О’Киф опубликовал этот видеоролик. Одни назвали это «стукачеством», другие - «поступком патриота».

Как бы там ни было, реакция не заставила себя ждать. Исполняющий обязанности министра военно-морских сил Хунг Као заявил, что ведомство «крайне серьезно» относится к инциденту. «Такие заявления и очевидное намерение использовать свою должность для подрыва политики и курса, установленных нашими избранными лидерами, неуместны и несовместимы со стандартами, ожидаемыми от сотрудников ведомства», - написал Као в соцсетях.

Ньюсом был немедленно отстранен от работы, его ждет увольнение.

«АТМОСФЕРА СТРАХА»

Этот случай - не единстаенный. В прошлом году с работы вытурили советника Пентагона Джейми Маннина, назвавшего Трампа «социопатом».

Да что там Трамп! В военном ведомстве могут уволить с должности, если ты просто не нравишься главе Пентагона Питу Хегсету. По его приказу, в отставку были отправлены уже более двух десятков старших офицеров. Кстати, почти две трети из них - чернокожие и женщины.

По данным Financial Times, несколько бывших высокопоставленных военных чиновников заявили, что Хегсет создал «атмосферу страха», которая распространилась на все уровни вооруженных сил. Увольнения называют «чисткой».

Особенно показательной стала история с генералом Рэнди Джорджем. Он попросил личную встречу с Хегсетом 1 апреля, чтобы обсудить приоритеты министра, но так и не получил ее. На следующий день ему сообщили об увольнении в коротком телефонном звонке. Когда Джордж вернулся в кабинет к своим сотрудникам, они уже узнали новость из социальных сетей. К следующему утру кабинет генерала был пуст.

МИНИСТР САМ БОИТСЯ

Впрочем Хегсет и сам находится в постоянном страхе быть уволенным Трампом. Источники The Guardian сообщают, что глава Пентагона испытывает «паранойю» из-за возможной отставки. Он все больше дистанцируется от сотрудников, ограничиваясь узким кругом родственников: братом Филом, адвокатом и бывшим морпехом. Хегсет дошел до того, что приводит на совещания свою жену Дженнифер Рауше, бывшего продюсера Fox News.

Особую тревогу у Хегсета вызывает министр армии Дэн Дрисколл, который, как он думает, метит на его место. По данным New York Post, Хегсет «одержим» Дрисколлом и преследует всех, кого считает его союзниками.

Сотрудники подписывают все больше обязательств о неразглашении, проходят проверки на детекторе лжи. Из-за этого то и дело случаются сбои в распределении полномочий, а из-за отсутствия доверия каждое решение принимается с трудом.

ЗАРАБОТАЛ ПОЛМИЛЛИОНА

Но не всем критика Трампа обходится дорого, иногда она приносит нежданное богатство. 13 января 2026 года рабочий завода «Форд» в Дирборне, штат Мичиган, Ти Джей Сабула во время визита президента на производство крикнул ему: «Защитник педофилов!». Тем самым намекая на связи Дональда с делом Джеффри Эпштейна.

Трамп в ответ показал неприличный жест и дважды произнес: «Пошёл ты!». А затем сказал культовую фразу из своего прежнего реалити-шоу: «Ты уволен».

Руководство завода немедленно отстранило Сабулу от работы на время проверки без сохранения зарплаты. Сам Сабула заявил, что «ни о чем не жалеет», хотя и признал, что опасается «политической расправы» за то, что «осрамил Трампа перед его друзьями».

Однако история получила неожиданное продолжение. В поддержку Сабулы были запущены две общественные кампании по сбору средств. Менее чем за сутки они собрали более 810 тысяч долларов. В конечно счете Сабула не только заработал, но и вернулся на работу: из-за резонанса в СМИ компания приняла решение взять его обратно. Все-таки не чиновник какой-то, а квалифицированный рабочий - такие всегда нужны.

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