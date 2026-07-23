Елена Товстик бросила ребенка в другой стране: бывший муж Роман прокомментировал ситуацию

Роман и Елена Товстики Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Известно, что Роману и Елене Товстикам не удалось расстаться мирно, хотя бизнесмен, нашедший новую любовь, предпринимал много попыток для этого. Но воз и ныне там. Экс-супруга предпринимателя Елена ни в какую не идет на мировую. Товстики до сих пор судятся и за детей, и за совместно нажитое имущество. Известно, что старшие наследники по собственному желанию переехали жить к отцу, а младшие остались с матерью. Совсем недавно Елена с дочкой Алисой улетела заграницу, после чего Роман получил тревожное видео.

«Папа, а ты нас заберешь отсюда? А то мама совсем про нас забыла», — жалобно просит маленькая девочка лет десяти с экрана телефона своего отца.

На видео, оказавшемся в распоряжении редакции — 10-летняя дочь Романа Товстика Алиса. Что же опять произошло, и почему Товстик обеспокоен условия быта младших детей?

История, взбудоражившая общественность, началась на прошлой неделе. Елена Товстик, летевшая из Турции на Кипр, познакомилась в самолете с женщиной. Через пару часов непринужденного общения они уже стали закадычными подругами, а на следующий день Елена почему-то оставила на новую знакомую свою дочь Алису и улетела в Италию на… спортивные сборы.

В соцсетях Елена Товстик показала спортивную экипировку Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

«Я узнал о том, что Елены нет с ребенком от Алисы. Она попросила женщину, которая сидела с ней все это время, набрать мне. Также от ребенка я узнал, что мама якобы уехала полечиться и, когда стал разбираться, что же произошло, то выяснил, что «лечится» бывшая супруга в Ливиньо, тренируясь вместе со своей близкой подругой Юлией Елистратовой (известная украинская триатлонистка, — прим. Ред.)», — пояснил в разговоре с KP.RU Роман Товстик.

В конце прошлого года в Сети бурно обсуждалась реакция Елистратовой на решение ее соотечественницы, чемпионка Европы по прыжкам в воду, Софии Лыскун выступать за Россию. Тогда Юлия отметила, что хотела бы встретиться с Лыскун лично. «И тут вся моя вежливость и дипломатичность пошли бы прахом…» — написала в соцсетях спортсменка.

Адвокат Романа Товстика Филипп Рябченко добавляет, что сам по себе выезд матери за границу не является нарушением закона. Вместе с тем, суду предстоит дать оценку всем обстоятельствам, связанным с тем, кто осуществлял присмотр за ребенком во время отсутствия матери, и соответствовали ли такие действия интересам несовершеннолетнего.

Добавим, что в настоящее время производство по делу о том, с кем останутся дети, приостановлено до получения заключения специалистов центра имени Сербского. Экспертам предстоит определить степень привязанности детей к каждому из родителей, а также установить, оказывается ли на них психологическое давление или иное влияние со стороны матери либо отца. После поступления экспертного заключения рассмотрение дела будет возобновлено.

Елена и Роман Товстик с детьми Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Несмотря на продолжающийся судебный спор, Роман Товстик продолжает нести основные расходы на содержание детей. Помимо ежемесячных алиментов в размере 200 тысяч рублей на каждого ребенка, Елена Товстик получает 500 тысяч рублей ежемесячно на свое личное содержание. Кроме того, Роман напрямую оплачивает школы и детские сады, часть расходов на домашний персонал, а также другие необходимые затраты, связанные с воспитанием и обеспечением детей.

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