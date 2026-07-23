Военкор Коц: Новый главком ВСУ Драпатый - неумный конъюнктурщик

Потрешь нового главкома ВСУ, а под ним - нацист Фото: REUTERS.

Никогда такого не было - и вот опять. Потрешь нового главкома ВСУ, а под ним - нацист. Проект «Украинер» радостно вытащил из шкафа с нафталином интервью, записанное ещё в мае 2023-го, когда Драпатый был комбригом «Чёрных запорожцев», и выкатил его целиком. Вот лишь некоторые «отрыжки».

О России

«У нас не сосед, это вообще нация с руководством, которая не имеет права на существование. Ничего цивилизованного за тысячелетия там не изменилось — ни в ментальности, ни в имперском амбициозном поведении». Заметьте согласование: не руководство без права, а именно нация. Украинская грамматика тут не оставляет двойного чтения.

О жителях Донбасса

«Донетчина, Луганщина, к сожалению, за всю их историю в большинстве своём — переселенцы и криминальные элементы. Оттуда и такое несознательное население». А чтобы не было двусмысленно, чуть позже главком объясняет метод работы: воспитывать «национальную идентичность украинца, а не отрыжку, извините, Советского Союза. Ну, они где-то так и есть».

Новый главком ВСУ Драпатый - неумный конъюнктурщик Фото: REUTERS.

Дальше — уже мелочи, которые показывают, что Драпатый - обычный конъюнктурщик. К тому же - неумный.

«Мы для Российской Федерации не выгодны в плане истории, потому что у них нет своей истории».

«Мы должны помнить о наших пращурах. Украина не в 91-м году появилась на карте, а тысячелетиями. Была со своей культурой, традициями, войском. Княжеская эпоха, казацкая эпоха и современная история».

«Раньше человек так не ценился ни как личность, ни как должностное лицо, как это сейчас».

Им есть о чем поговорить с Кличко.

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