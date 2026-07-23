Светлана Пермякова фиксирует личный рекорд — минус 24 кг.

Июль у звезд любимый месяц для пляжного отдыха. В августе стартуют съемки нового сезона на ТВ, продолжаются фестивали, репетиции в театре. Рассказываем кто куда улетел, и как артистки получили такие идеальные фигуры, которыми хвастаются на пляже — это генетика или большой труд?

Ольга Серябкина (41 год)

Ольга Серябкина загорает в Турции. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Певица совместила концерты в турецких отелях для наших туристов с отдыхом. В таких случаях артисты получают бонусом к гонорару бесплатный перелет, трансфер, проживание и питание в отеле. Ольга Серябкина последние два года стала ограничивать себя в питании — есть по графику три раза в день, не допускает бесконтрольного приема пищи, не ест фаст-фуд. «После сорока лет сложнее держать себя в форме. Спорт важен, но питание важнее. У меня только — завтрак, обед и ужин», — певица утверждает, что никаких поблажек и ночных перекусов после концертов.

Любовь Толкалина (48 лет)

Любовь Толкалина позирует на пляже в Крыму. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Актриса загорает в Крыму, точнее принимает воздушные ванны. У Толкалиной правило — на море она проводит утренние и вечерние часы, когда солнце не слишком активно. Обед проводит на экскурсиях или отдыхает в отеле. Секреты идеальной фигуры у Любови не сложный — раз в неделю плавание в бассейне, по утрам йога и дыхательная гимнастика Стрельниковой. Ест артистка все, что хочется, но не переедает.

Ирина Пегова (48 лет)

Ирина Пегова и ее единственное фото из отпуска в купальнике. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Актриса «ударилась» в спорт после того, как влюбилась и начала серьезные отношения с коллегой Сергеем Мариным, который ее младше на 10 лет. Пегова в Москве посещает тренировки по гольфу. И сегодня в отпуске Ирина выбрала турецкий гольф-отель. Артистка любит свой возраст, но прикладывает много усилий ради фигуры и молодости кожи: «Сижу на диетах, хожу к косметологу, занимаюсь спортом!» Пегова привыкла к строгим ограничением рациона: ест маленькими порциями. Пример рациона звезды на день: утро — фрукт или творожная запеканка без сахара, обед и ужин — 100 граммов белого мяса или рыбы с овощами.

Полина Гагарина (39 лет)

Полина Гагарина выполняет прыжок на Эгейском море. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Певица отдохнула на Эгейском море в Турции, предпочитая пляжный отдых. Но и в отпуске Гагарина каждый день занимается спортом — один раз в день у нее кардиотренировка в спортзале отеля, второй раз на свежем воздухе самостоятельно выполняет упражнения, которым ее обучил тренер. У артистки были проблемы со спиной, после того как она стала заниматься — сформировала нужный рельеф и избавилась от проблем с опорно-двигательным аппаратом.

Светлана Пермякова (54 года)

Светлана Пермякова фиксирует личный рекорд — минус 24 кг. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Актриса за последний год похудела на 24 кг. Сегодня Пермякова весит 76 кг при росте 164 см. Для Светланы это минимальный вес за последние 30 лет. Поэтому Пермякова не просто загорает на подмосковном пляже, а решилась показать фото в купальнике. Артистка не скрывает, что эндокринолог назначил ей инъекции для похудения и нормализации уровня глюкозы. Результат Пермякову порадовал: «Я не пожалела. Ушло уже более 20 килограммов, но самое главное, что ушла тяжесть, апатия, усталость. Я буквально почувствовала, как возвращаюсь к себе настоящей — легкой, энергичной. Новые платья, новые цели, даже походка изменилась. Появилось ощущение, что жизнь только начинается». Сейчас задача Пермяковой — удержать результат.

Ксения Бородина (43 года)

Ксения Бородина записалась в спортсменки. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Ксения Бородина загорает на Капри, а фото в купальнике сделал ее муж блогер Николай Сердюков. Бородина не склонна к полноте — может есть столько, сколько хочется. Но для поддержания форм блогер Бородина посещает спортзал, где берет кардиотренировки у персонального тренера. Также уже целый год Ксюша увлечена и в Москве, и во всех отпусках игрой в модный падел (разновидность тенниса).