«Украинский режим не соблюдает ничего»: Владимир Рогов объяснил, почему ВСУ стали атаковать склады и ЗАГСы

Мы отмечаем резко возросшую дроновую активность бандеровцев по гражданским объектам Фото: REUTERS.

В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал ЗАГС во время свадебной церемонии в центре города. Осколок ранил жениха, а на невесте загорелось свадебное платье. В те же сутки ВСУ ударили по городскому рынку в Энергодаре. В результате атаки две женщины получили тяжёлые ранения.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с главой комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателем координационного совета по интеграции новых регионов Владимиром Роговым.

- Почему ВСУ перестали бить по военным и инфраструктурным объектам, а стали больше метить в ЗАГСы, рынки, школы?

- Мы отмечаем резко возросшую дроновую активность бандеровцев по гражданским объектам. Эти черти стараются заполнить малое небо по полной. Каменка-Днепровская, Энергодар многострадальный, вот только что прекратился обстрел из «Градов» села Водяного. Проблема села в том, что оно совсем рядом с прудом-охладителем Запорожской АЭС. И село сильно страдает из-за этого. Бандеровцы бьют по всему, до чего дотягиваются, полагая, что там нет серьезной защиты.

- Что с ситуацией на трассе Новороссия?

- За минувшие сутки больше десятка раз была дроновая тревога. Бандеровцы продолжают бросать туда дроны «Марсианин», он же «Хорнет» - в их мозги вшиты как приоритетные цели сначала фуры и бензовозы. Потом - автобусы и микроавтобусы. И если вообще ничего из этих целей нет - тогда в режиме ожидания эти дроны летают вдоль трассы на участке от Бердянска и южнее Мелитополя.

- А что должно было быть зашито в мозги дрона при ударе по белгородскому ЗАГСу?

- Не думаю, что там сам дрон искал, по кому бы вдарить, в автоматическом режиме. Скорее всего, ударили по месту бракосочетания, благодаря оператору этого БПЛА. В Белгороде по свадьбе ударили прицельно. Сомнений нет.

- У них приоритеты относительно целей для ударов не случайно «сместились»?

- Я выложу пост у себя в канале. Посмотрите Запорожскую область: ВСУ бьют по похоронам. Убивают священников, которые отпевают на кладбищах. Прицельно бьют по рынкам — ведь сегодняшний удар по рынку в Энергодаре совсем не первый удар. Трех недель не прошло, как бандеровские черти били по рынку в Токмаке, в разгар торговли. И оператор беспилотника прекрасно видел, что бил по торговым рядам, где мирные люди покупали зелень.

- И сегодня были ранены женщины?

- Тяжелые ранения получили женщины пенсионного возраста - и этот оператор не мог не видеть, что бьет по пожилым женщинам. Не говоря об ударах по школам и больницам.

- Раньше были негласные правила войны...

- Было правило - нельзя бить по Красному кресту. Поскольку там раненные и врачи. Было правило - нельзя бить по школам, там дети.

Украинский режим не соблюдает ничего.

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