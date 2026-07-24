Нечаеву - удовися, а Лазарю коробочка икры: Мемы, хейтеры и триллер с захватом заложников из древнерусских берестяных грамот

75 лет назад в Великом Новгороде нашли первую берестяную грамоту. Фото: Институт археологии РАН.

Тысячу лет назад на Руси был мессенджер и Госуслуги. Подумаешь, не в интернете, а на бересте! Но люди точно также, как и мы, писали друг другу «в личку» о любви, обидах, долгах, обновках, деликатесах, слали приглашения на свадьбы. Обращались с жалобами к властям и обменивались информацией с «налоговой».

Из берестяных грамот мы знаем, что уже тогда были хейтеры и мемы (а иначе не узнали бы - в официальных летописях таких «мелочей» не пишут). В общем, все как сейчас.

Выцарапанные на березовой коре письма делают историю Древней Руси живой и временами забавной. Историкам же они дали ценнейшую информацию о том, как было устроено управление Новгородом и его экономика, как торговали и платили налоги. Грамоты перевернули представления о роли женщин в те времена - они были грамотны и вполне самостоятельны, распоряжались деньгами, владели бизнесом, слали мужьям списки покупок (да, и это как сейчас).

Момент находки грамоты в Великом Новгороде. Фото: Институт археологии РАН

По случаю юбилея KP.RU рассказывает о необычных и особо интересных грамотах.

КАК ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Первую грамоту 26 июля 1951 года нашла 30-летняя жительница Новгорода Нина Акулова. Она была в декрете и на раскоп к археологам пришла подработать. Свиток с буквами отдала своей ровеснице, начальнице участка археологу Гайде Авдусиной, а та позвала профессора Артемия Арциховского (членом-корреспондентом РАН и деканом истфака МГУ он станет позже). Он же, кстати, руководил археологическими работами при строительстве первых станций московского метро и был историческим консультантом фильма Эйзенштейна «Александр Невский».

Акулова получила премию. В памятной табличке на ее доме сказано: «Обнаружила первую берестяную грамоту на Неревском раскопе в Новгороде. Это событие ознаменовало собой новую эпоху в изучении истории средневековой Руси».

В грамоте номер 1 (с тех пор их продолжают нумеровать) речь идет о трех землевладельцах и выплатах в их пользу.

ГРАМОТА-МЕМ: «УДОВИСЯ»

Древнерусские хейтеры слали друг другу берестяные грамоты с угрозами!

Грамота под номером 1189, найденная в 2024 году, - полный разрыв шаблона. Написана она не вдоль бересты, как обычно, а поперёк. А текст короткий, как коммент хейтера в соцсети: «От Прокоши к Нечаеву. Удовися». И это вместо поклона, обычного вежливого обращения того времени. Мы бы сейчас написали «Привет, Жирослав! Это Сновид», а новгородцы начинали письма «от Сновида Жирославу поклон». Но не всегда.

Есть версия, что это детская школьная шутка. Если это так, перед нами первый в истории случай школьного буллинга.

Древнерусские хейтеры слали друг другу берестяные грамоты с угрозами! Фото: Pavel Kritchko/Shutterstock/Fotodom

ОСЕТРИНА И КОРОБОЧКА ИКРЫ

Гастрономические блогеры среди наших предков тоже были. Вот, например, что писали в середине XII века: «От дьяка и от Ильки. Вот мы послали 16 лукон (лукошек) меда, а масла три горшка. А в среду две свиньи, да три зайца и тетеревов и колбасу, да два коня. У нас все в порядке». Не, ну с таким меню и у меня все в порядке было бы, рада за Ильку.

«Гастрономическая» грамота № 1148 заставляет тпозавидовать изысканным кушаньям новгородцев: «Серькию лосось, Юрью лосось, Микулиньскому лосось, Лазорю коробоцка икри да торпица (форель), Зехъну торпица».

Не отказывались предки от вина и пива, они тоже упомянуты в грамотах. Как и сиги, и лещи.

«Я ЗВЕРЕ!»

Главная звезда берестяных грамот - не князь и не купец, а новгородский мальчик Онфим. Онфим написал 12 грамот. А потом все их потерял. И это позволило археологам найти их все вместе. Судя по рисункам, Онфиму было 6 - 7 лет. Среди его записей - «склады», то есть слоги: ба, ва, жа… А рядом нарисованы смешные человечки с разным количеством пальцев на руках. Или вот сообщение приятелю - современные ровесники Онфима написали бы в мессенджере, он на донышке берестяного туеса:

- Видимо, это его одноклассник. Тут же он рисует животное и как бы в баббле подписывает: «Я звере!», - говорит кандидат филологических наук Александра Ольховская.

А был бы Онфим аккуратным отличником, не рисовал бы на полях и не терял тетради, может, и не вошел бы в историю.

КВАС, СИНИЦА И БРАТИЛА

Новгородцы запросто могли назвать ребенка Квас! Может, желали, чтоб всю жизнь был сыт и весел? А могли Незнанкой (почти Незнайкой). Или Синицей. В берестяных грамотах много удивительных древнерусских имен. Братила, Хотята, Братогость, Жидил и Несодил. А еще Жирослав и Сновид, Душила, Добрила, Твердята и Жирочка.

- Незнан - это ребёнок «не знаем как его зовут». Такие детские имена давались для отпугивания злых духов, - объяснил академик Гиппиус

А вдруг имена из грамот снова войдут в моду? Елисеев и Василис уже много. Представьте, скоро по песочницам будут бегать Сновиды!

ТРИЛЛЕР С ЗАХВАТОМ ЗАЛОЖНИКОВ

Грамота № 1153 - триллер с захватом заложников. Жена умоляет Бориса вернуться в Новгород: «Жену и детей захватил князь. А освободил меня заручившись зять». Как объяснил академик РАН Алексей Гиппиус, суть вот в чем: Бориса преследуют за преступление, найти не могут, и князь арестовал вместо него жену и детей. Родственники внесли залог, семья на свободе, но Борис по-прежнему в розыске.

«СКАЖИ БОРЗО»

Грамота номер 1188 из Великого Новгорода. В XIII веке Ондроник пишет Микоше: «Кому велишь вдати полутора гривне (кому прикажешь дать полторы гривны)? У мене просит Твердила, а я не вдале (а я ему не дал). А ты кажи борзо, кому вдати, а на мене наступает»

- То есть он на меня нажимает, наезжает! - переводит на современный язык Алексей Гиппиус.

МОСКВА: ПИВНОЙ КОТЕЛ И СИВКА-БУРКА

Новгородские берестяные грамоты - самые знаменитые. Однако находят их в Пскове и Старой Руссе, Твери и Торжке, Смоленске и Рязани, Вологде и Белорусском Витебске

Первую грамоту в Москве обнаружили в 1988 году - и прямо на Красной площади. Сейчас столичных грамот уже четыре, три из Кремля и одна из Зарядья. А найденная археологами в Тайницком саду Московского Кремля считается самой большой из всех известных, 370 слов. Написана чернилами, а не выцапарана, как большинство. И посвящена детальному описанию богатств некоего Турабея. В их числе: «Из ездовых – жеребец, два коня саврасых, два лошачка – сивый и каурый. Лошачок гнедой, да лошачок каурый, да другой сивый оставлены Турабьевой жене. Две коровы во дворе, два вола; и шесть коров, от которых работники пьют молоко… А на погребе котел пивной железный, да горшок тоже железный, да ведерко медное, да котел медный ведра в два, да ларець жестяной. А молодых людей у Турабья: Оникейко, Молчан, Игнатко, Мосей, Байрам, Ахмед (речь про XIV век, напомним. - Ред.), Онташ, Жалорь, Еська».

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ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Чаще всего археологи находят фрагменты грамот. А все потому, что и в средневековой Руси люди думали о защите своих персональных данных. И часто полученные письма резали или рвали.

НЕ ТОЛЬКО ПО-РУССКИ

Есть и экзотические грамоты, написанные на других языках: на латыни и греческом (речь идет о церковных текстах), немецком (Новгород входил в торговый Ганзейский союз) и даже скандинавскими рунами (такая найдена в Смоленске, на пути из варяг в греки).

Грамота на карельском языке (с ним тоже все логично, современная Республика Карелия совсем рядом с Новгородской областью) - это заклинание против молнии: «Божья стрела, 10 имен твоих, стрела сверкни, стрела выстрели».

ДОБРАЛИСЬ ДО ЯКУТИИ

Уже в XXI веке берестяные грамоты стали находить в Сибири (в Красноярском крае и Ханты-Мансийском округа) и даже на Дальнем Востоке. В Якутске их обнаружено уже 14 штук. Но если новгородцы писали свои грамоты в основном в XI - XIII веках, то якутские относятся к началу XVIII века, эпохе Петра I. И тексты не нацарапаны, а нанесены чернилами. Для того, чтобы разглядеть надписи, историки обратились к криминалистам:

- Выцветшие чернила на бересте можно рассмотреть только в ультрафиолетовом и инфракрасном спектрах, - объяснил руководитель раскопок, Иван Фролов из Научно-производственного объединения «Северная археология 1».

Писали о мехах и соболях - на бересте вели делопроизводство о сборе налогов пушниной. Одна из грамот адресована воеводе Олюторского острога на Камчатке. Бумага в те времена была дорогой. И делопроизводство вели на привычном для русского человека материале - бересте.

ДАЖЕ ХОРОНИЛИ В БЕРЕСТЕ

В некрополе церкви Иоанна Предтечи в Великом Новгороде нашли захоронения XVI - XIV веков.

- Тело умершего укладывали в гроб или саркофаг и покрывали большим листом бересты, - рассказал археолог Петр Гайдуков, член-корреспондент РАН.

ДЕЛО ТЕХНИКИ

Нюансы разъяснил академик РАН, доктор филологических наук, профессор, лингвист Алексей Гиппиус в программе “Время науки” на радио “Комсомольская правда”::

! Берёста - это кора березы. Иногда находят кожаные футлярчики. Есть версия, что они могли использоваться в качестве футляров для писем. Недавно найдена грамота, прошитая берестяным шнурочком. Так что какие-то меры секретности тоже, по-видимому, были.

! Писали, а точнее выдавливали, писАлом или стилосом - заостренной металлической палочкой.

! В качестве почтальонов, скорее всего, использовались слуги. В одной из грамот сказано: «А грамота к тебе с моим детиной». То есть я послал тебе грамоту с моим слугой.

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