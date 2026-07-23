Вуди Харрельсон о своем отце, наемном убийце: «Он один из самых обаятельных людей, которых я знал, и я отношусь к нему как к другу»

Сегодня у Вуди три номинации на «Оскар». И хочется верить, что очередная обернется удачей - он ведь и правда один из лучших американских актеров Фото: EAST NEWS.

Наверное придется начать с того, что звезда «Прирожденных убийц» Вуди Харрельсон - сын самого настоящего убийцы, киллера, осужденного на два пожизненных заключения и скончавшегося в тюрьме. Чарльз Войд Харрельсон (1938-2007) вел бурную преступную деятельность еще в молодости: утверждал, что был причастен к ряду убийств в начале 60-х. В первый раз его посадили в 1973-м на 15 лет за убийство одного техасца (он получил гонорар в $2000 - сегодня, с учетом инфляции, это было бы $18 500). Но через несколько лет освободили досрочно за хорошее поведение.

На воле поведение мгновенно ухудшилось: через несколько месяцев он застрелил судью окружного суда Джона Х. Вуда-младшего. Это было сделано по просьбе одного наркодилера: тот должен был предстать перед судьей как раз в день убийства, а Вуд-мл. был известен своей безжалостностью по отношению к распространителям наркотиков, приговаривал их к максимальным срокам... Харрельсон, и сам неравнодушный к веществам, потом объявил, что убил не только Вуда-младшего, но и президента Кеннеди (потом, правда, все списал на свое неадекватное состояние). В 1995 году он попытался бежать из тюрьмы, после чего его перевели в другую, суперохраняемую. История с убийством судьи - первом в США в ХХ веке - так нашумела, что писатель Кормак МакКарти упомянул ее в романе «Старикам здесь не место». В экранизации которого Вуди Харрельсон как раз снялся.

Кадр из фильма «Прирожденные убийцы»

В детстве Вуди с отцом почти не общался: тот ушел из семьи, когда мальчику было три года, оставив его и двух братьев на попечение матери, выбивавшейся из сил, чтобы прокормить детей. Но подростком и молодым человеком он навещал папу в тюрьме довольно часто. Подозревал, что он не виновен в убийстве судьи (так же, как и в убийстве Кеннеди), пытался добиться пересмотра дела. В 1988-м говорил в интервью: «Мой отец — один из самых красноречивых, начитанных и обаятельных людей, которых я когда-либо знал... Я вижу в нем скорее друга, чем отца».

Ну, а совсем безумной эту историю делает то, что давний друг Вуди и его партнер по сериалу «Настоящий детектив» Мэттью МакКонахи всерьез подозревает, что является его единокровным братом. Оказалось, его мать крутила роман с любвеобильным Чарльзом Харрельсоном как раз в то время, когда он был зачат. В 2023 году актеры всерьез собирались сделать тест ДНК, чтобы выяснить - братья они или нет. Правда, чем закончилась эта история, неведомо.

Кадр из фильма «Народ против Ларри Флинта»

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В общем, рос Вуди без отца и в бедности. Сначала в родном Техасе, потом в родном для матери Огайо. После школы поступил в колледж в Индиане, где изучал актерское мастерство и англо-американскую литературу. Жил в одной квартире с будущим знаменитым комедиографом Питером Фаррелли, автором «Тупого и еще тупее», «Кое-что о Мэри» и оскароносной «Зеленой книги». И Питер вспоминал, что, глядя на него, думал: «Бедный парень, работать по профессии он не будет никогда».

Но уже в 24 года Вуди нашел работу: стал звездой сериала Cheers (у нас обычно переводят «Веселая компания» или «Ваше здоровье!»). Он в 80-е был невероятным хитом и получил 28 премий «Эмми» - одна из них как раз досталась Харрельсону за роль не блещущего умом бармена Вуди. А в кино он дебютировал в 1986-м, в комедии про футбол «Дикие кошки»; там его партнерами были знаменитая Голди Хоун и другой дебютант, Уэсли Снайпс (в следующем десятилетии он с ним сыграет в спортивной комедии «Белые не умеют прыгать» и провалившемся, но многим отлично запомнившемся боевике «Денежный поезд»). Вообще, именно в 90-е Харрельсон стал настоящей кинозвездой - благодаря «Непристойному предложению», «Прирожденным убийцам», «Народу против Ларри Флинта», «Заводиле» (в постановке того самого Петера Фаррелли и его брата Бобби), «Хвост виляет собакой», «Тонкой красной линии»...

Кадр из фильма «Старикам тут не место»

Он был тогда довольно активным: выступал против войны в Персидском заливе (множество американцев сочло это крайне непатриотичным, и с Вуди быстро расторгла рекламный контракт известная пивоваренная компания), боролся то за спасение лесов, то за разрешение выращивать коноплю. Однажды (сейчас уже и не вспомнишь, по какому поводу) с товарищами устроил пикет и практически блокировал мост Золотые ворота в Сан-Франциско (один из водителей, утверждавший, что из-за пробок опоздал на важнейшую деловую встречу, потом подал против него судебный иск на несколько миллионов долларов). Радостно делился с журналистами своими соображениями насчет секса («Я не монах. Секс для меня очень важен; я очень воинственно настроенный холостяк, общительный парень, который любит проводить время с друзьями. В нашем городе (Лос-Анджелесе. - Ред.) это означает держать в руке бокал и пересекаться с красивыми женщинами, снова и снова. Но мне трудно поддерживать интимные отношения. Я действую с позиций полной честности: если женщина спросит меня: «У тебя было много женщин?», я отвечу «Да», если спросит «Мы еще увидимся?», я скажу, что не знаю. Я никогда не скажу «Да», просто чтобы покончить с этим — хотя чем чаще меня спрашивают, тем вероятнее ответ «Нет»... Я признаю, что был неразборчив в сексе. Но хотя у меня большой опыт, во многом это было связано с моей собственной неуверенностью, с потребностью ощущать себя мужчиной, занимаясь сексом как можно чаще»).

Кадр из фильма «Голодные игры»

Кстати, впервые он женился на дочери драматурга Нила Саймона в мексиканском городе Тихуана. На следующий день они собрались развестись, но пункт регистрации браков оказался закрыт - пришлось оставаться мужем и женой еще целых десять месяцев. Следующий брак, наоборот, был весьма серьезным: Вуди и его бывшая ассистентка Лаура Луи поженились в 2008 году году, после десяти лет отношений, уже став родителями троих детей и владельцами участка земли в Коста-Рике размером в 800 акров (это сельва, Харрельсон говорил, что в джунглях ему «легче найти душевный покой»). Они до сих пор вместе.

Кадр из фильма «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»

В начале 2000-х в его карьере наметилось ощутимое провисание - большие фильмы попадались не так уж часто. И многие уже мысленно предположили, что он направляется по стопам своего друга Уэсли Снайпса - то есть в никуда. Однако же в 2010 году за один из скромных независимых фильмов, «Посланника», его номинировали на «Оскара», - и примерно в это время пошел натуральный шквал очень ярких ролей второго плана в больших хитах. От «Добро пожаловать в Зомбилэнд» до «Голодных игр», от «Иллюзии обмана» до «Планеты обезьян: войны», от «2012» до «Венома-2». Ну, и плюс много «престижных» артхаусных картин: «Семь психопатов», «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури», «Треугольник печали»... Сегодня у него три номинации на «Оскар». И хочется верить, что очередная обернется удачей - он ведь и правда один из лучших американских актеров.

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