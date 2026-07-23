Андрей Литягин о проигрыше суда с Суханкиной: «Дурной пример Долиной оказался заразителен»

Андрей Литягин и Маргарита Суханкина. Фото: Личный архив и КУДРЯВОВ БОРИС

Известно, что экс-солистка «Миража» Маргарита Суханкина и продюсер коллектива Андрей Литягин давно судились из-за прав на песни. И вот 22 июля 2026 года Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил иск 62-летней Суханкиной к 63-летнему Литягину, ограничив композитора в использовании голоса певицы и присудив компенсацию в размере 8 миллионов рублей в пользу заслуженной артистки. Маргарита Суханкина назвала это решение «восстановлением справедливости» и заявила, что «голос не стереть, правду не спрятать». И вот впервые высказался и сам Андрей Литягин.

В беседе с KP.RU основатель «Миража» Андрей Литягин заявил, что не согласен с решением суда и намерен его обжаловать.

«Решение Замоскворецкого суда нас, конечно, удивило, но не расстроило. Мы к этому готовы — это лишь один эпизод. Знаете, это напоминает недавнюю историю с квартирой Ларисы Долиной, когда суд, по сути, руководствовался её статусом народной артистки и вынес решение, которое не выдерживает никакой критики. Здесь, мне кажется, та же история — личное отношение взяло верх над буквой закона. В нашем случае судья под надуманными предлогами не приняла свидетельские показания с моей стороны и договор о передаче прав, подписанный лично Суханкиной. При этом экспертиза, назначенная судом (!), подтвердила подлинность ее подписи. Все это вызывает справедливое возмущение. Поэтому мы будем обжаловать решение в вышестоящих инстанциях, апелляция уже готовится. Дурной пример Долиной оказался заразителен – продала, а потом не помнит», — заявил Литягин.

Андрей Литягин Фото: Личный архив.

Продюсер также обратил внимание на другие судебные разбирательства между сторонами. Он напомнил, что группа «Мираж» выиграла в судах разной инстанции у организаторов концертов певицы уже более 32 миллионов рублей за незаконное исполнение песен.

«Пока госпожа Суханкина празднует "победу", напомним, что группа "Мираж" и лично я выиграли в судах разной инстанции у организаторов концертов "неприкосновенной" певицы уже более 32 миллионов рублей за незаконное исполнение песен», — подчеркнул продюсер.

Литягин подтвердил, что его позиция по данному спору остается неизменной: он убежден, что исполнительница не имеет права использовать песни «Миража» без соответствующей лицензии. Ранее продюсер неоднократно предлагал Суханкиной оформить разрешение на исполнение своих песен, однако, по его словам, менеджмент певицы эти предложения игнорирует.

«Мы в очередной раз убедились, что совершенно правильно запретили Маргарите Суханкиной исполнять песни "Миража". Она распускает слухи и пытается отжать то, что ей давно не принадлежит. Законы об авторских правах работают, и мы будем защищать их до конца. Про песни “Миража” заслуженная певица может забыть до конца своей жизни. Незаменимых нет. Правда на нашей стороне, и мы верим, что вышестоящие инстанции восстановят справедливость», — резюмировал продюсер.

Судебное противостояние между Андреем Литягиным и Маргаритой Суханкиной длится уже несколько лет. Стороны оспаривают права на исполнение и использование песен группы «Мираж», которые принесли коллективу всесоюзную славу в конце 1980-х годов.

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