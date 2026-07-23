Правительство утвердило новый грант для аграриев. Фото: Максим Чурусов/ТАСС

Правительство приняло меры для увеличения в России производства молока. Как рассказал премьер Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг, речь идет о корректировке государственной программы развития сельского хозяйства. Принятое правительством постановление предусматривает внесение ряда изменений в программу.

Как пояснил премьер, изменения связаны с необходимостью «точечной настройки инструментов поддержки АПК с учетом запросов отрасли и состояния нашего продовольственного рынка. В том числе – для наращивания объемов молока».

Кабмин принял решение оказать поддержку малым хозяйствам, работающим в аграрном секторе. Для этого, как сообщил Мишустин, вводится новый грант на реализацию проектов акселерации молочной фермы в размере до 265 млн. рублей.

- Средства позволят увеличить поголовье дойного стада, приобрести необходимую технику, оборудование и решить вопрос с кормовой базой, - пояснил премьер.

По его словам, особые условия будут предоставлены и производителям молока приграничных регионов. Они смогут получить государственную поддержку, что позволит им снизить собственные издержки.

Премьер также сообщил, что внесены изменения в ряд положений получателей грантов. Аграрии, которые участвуют в СВО, смогут продлить их использование на 12 месяцев.

- В том числе – если они получали гранты на организацию малой сельской пекарни, развитие фермерского хозяйства, агротуризма и реализацию проекта акселерации молочной фермы, - пояснил премьер.

На заседании кабмина также обсуждалась проблема сохранения и развития рыбного промысла и аквакультуры на Азовском и Черном морях. Мишустин отметил, что вылов и разведение рыбы в этих местах сейчас связаны с серьезными рисками. Поэтому правительство приняло решение выделить субсидии Крыму, Севастополю и Краснодарскому краю. За счет них региональные власти должны будут помочь возместить часть затрат на операционные расходы для более чем 30 организаций.

- От результатов работы рыбохозяйственного комплекса во многом зависят обеспечение продовольственной безопасности страны, социальное благополучие жителей прибрежных регионов, качество жизни наших граждан. Правительство продолжит поддерживать предпринимателей, которые занимаются добычей водных ресурсов, их разведением и переработкой, - пообещал премьер.

КСТАТИ

Правительство приняло решение выделить 3,2 млрд рублей Белгородской области на компенсацию затрат на приобретение подстанций и трансформаторов. Это необходимо для стабильного электроснабжения потребителей региона.

- Важно, чтобы на местах оперативно принимались меры для обеспечения жилых домов теплом, светом и водой, работали поликлиники, образовательные учреждения, объекты торговли и питания, промышленные предприятия и общественный транспорт. Нужны четкие профессиональные действия и по обслуживанию коммунальных, инженерных, энергетических систем, - отметил премьер.

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