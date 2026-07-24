Как купить недвижимость на торгах Москвы: разбираем реальные кейсы

Если вы не знали, что Москва продает недвижимость, или слышали об этом, но никогда не участвовали в городских торгах, потому что вам кажется, что это очень трудный процесс, новый эпизод проекта «Конкурентный код Москвы» на радио КП — для вас. О том, как устроены столичные торги и о своем опыте участия в них рассказала специалист по недвижимости Елена Гаврилова.
— Я как инвестор покупаю и продаю объекты недвижимости с последующей прибылью, — рассказывает Елена Гаврилова. — И я понимаю, что приобрести недвижимость у города — максимально безопасно и выгодно для покупателя. Особенно с учетом реалий современного рынка, цены на котором повышаются и понижаться не будут.
Как выбрать лот для участия в торгах? Елена Гаврилова советует в первую очередь учесть рыночную стоимость объекта. По статистике, начальная цена объекта от города и стоимость аналогичных помещений в том же районе различаются почти в два раза. Если речь идет о новостройках, нужно изучить цены у застройщиков и сроки сдачи объекта, если объект на вторичном рынке — обратить внимание на то, какой это дом, панельное или монолитное строение.
Также очень важно оценить расположение объекта. Если речь о коммерческой недвижимости, нужно понять, насколько населенный район, где этот объект находится, обязательно приехать на место.
— Мне приходилось покупать и земельные участки, и коммерческую недвижимость, — рассказывает специалист. — Была ситуация, когда на торгах мы обошли 14 человек! Но бывает и наоборот — видела, как покупатель был единственным участником торгов и приобрел апартаменты по стартовой цене аукциона. В целом не нужно бояться большой конкуренции. Да, бывает не так просто сразу оценить, стоит ли участвовать в конкретных торгах, и, возможно, я бы все-таки обращалась к профессионалу с недвижимостью, который может дать обоснованный совет. Важно понимать, что на торгах недвижимость не раздают за копейки, но все равно по сравнению с рыночной ценой ты выигрываешь. Особенно учитывая тот факт, что рынок сейчас растет.
Часто на торгах хотят купить машино-место, чтобы инвестировать, рассказывает Елена Гаврилова. Оно быстрее окупается по сравнению с квартирой, если сдавать его в аренду, — в среднем в течение 10 лет. В такой же срок в среднем окупаются и коммерческие помещения, которые можно тоже сдавать.
— Машино-места в качестве актива выгодны еще и потому, что количество парковок сейчас сокращается, — говорит эксперт. — В этом году город урезал проектировщикам новых жилых комплексов коэффициент машино-мест до 0,5. Поэтому покупка машино-места становится особенно актуальной, они будут только расти в цене, и это одно из самых выгодных вложений.
Что касается жилых помещений, востребованы у покупателей новые дома с продуманной инфраструктурой. При этом новостройки по стоимости сейчас почти сравнялись со вторичным жильем, но за те же деньги покупатель получает уже совсем другой уровень комфорта.
По словам Елены Гавриловой, многие люди по-прежнему опасаются сложностей при участии в городских торгах. Или надеются на скидку при покупке у частного лица. Но по статистике, на скидку продавцы сейчас идут крайне неохотно, особенно в среднем ценовом сегменте недвижимости.
— Рынок не будет падать в ближайшее время, — объясняет Елена Гаврилова. — Бывает, что квартира вырастает в цене на полмиллиона буквально за два дня. При этом Москва — столица, и в ней точно цены уже не снизятся. Что можно посоветовать, чтобы избавиться от опасений? Просто начать: открыть Инвестиционный портал, выбрать недвижимость и поучаствовать в торгах. Не обязательно что-то покупать с первого раза. Для начала можно посмотреть, как проходят торги.
СПРАВКА КП
Витриной объектов городской недвижимости, выставляемой на торги, является Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Торги Москвы» вы можете выбрать коммерческое помещение, машино-место, квартиру или земельный участок, а затем принять участие в торгах.
Подробнее о том, как купить объект у города, — в подкаст-проекте «Конкурентный код Москвы»
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