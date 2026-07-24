Как купить недвижимость на торгах Москвы: разбираем реальные кейсы

Специалист по недвижимости Елена Гаврилова (слева). Источник: Медиагруппа КП.

Если вы не знали, что Москва продает недвижимость, или слышали об этом, но никогда не участвовали в городских торгах, потому что вам кажется, что это очень трудный процесс, новый эпизод проекта «Конкурентный код Москвы» на радио КП — для вас. О том, как устроены столичные торги и о своем опыте участия в них рассказала специалист по недвижимости Елена Гаврилова.

Как выбрать объект для участия в торгах: что учесть в первую очередь

— Я как инвестор покупаю и продаю объекты недвижимости с последующей прибылью, — рассказывает Елена Гаврилова. — И я понимаю, что приобрести недвижимость у города — максимально безопасно и выгодно для покупателя. Особенно с учетом реалий современного рынка, цены на котором повышаются и понижаться не будут.

Как выбрать лот для участия в торгах? Елена Гаврилова советует в первую очередь учесть рыночную стоимость объекта. По статистике, начальная цена объекта от города и стоимость аналогичных помещений в том же районе различаются почти в два раза. Если речь идет о новостройках, нужно изучить цены у застройщиков и сроки сдачи объекта, если объект на вторичном рынке — обратить внимание на то, какой это дом, панельное или монолитное строение.

Также очень важно оценить расположение объекта. Если речь о коммерческой недвижимости, нужно понять, насколько населенный район, где этот объект находится, обязательно приехать на место.

— Мне приходилось покупать и земельные участки, и коммерческую недвижимость, — рассказывает специалист. — Была ситуация, когда на торгах мы обошли 14 человек! Но бывает и наоборот — видела, как покупатель был единственным участником торгов и приобрел апартаменты по стартовой цене аукциона. В целом не нужно бояться большой конкуренции. Да, бывает не так просто сразу оценить, стоит ли участвовать в конкретных торгах, и, возможно, я бы все-таки обращалась к профессионалу с недвижимостью, который может дать обоснованный совет. Важно понимать, что на торгах недвижимость не раздают за копейки, но все равно по сравнению с рыночной ценой ты выигрываешь. Особенно учитывая тот факт, что рынок сейчас растет.

Какие объекты быстрее окупаются для инвестиций

Часто на торгах хотят купить машино-место, чтобы инвестировать, рассказывает Елена Гаврилова. Оно быстрее окупается по сравнению с квартирой, если сдавать его в аренду, — в среднем в течение 10 лет. В такой же срок в среднем окупаются и коммерческие помещения, которые можно тоже сдавать.

— Машино-места в качестве актива выгодны еще и потому, что количество парковок сейчас сокращается, — говорит эксперт. — В этом году город урезал проектировщикам новых жилых комплексов коэффициент машино-мест до 0,5. Поэтому покупка машино-места становится особенно актуальной, они будут только расти в цене, и это одно из самых выгодных вложений.

Что касается жилых помещений, востребованы у покупателей новые дома с продуманной инфраструктурой. При этом новостройки по стоимости сейчас почти сравнялись со вторичным жильем, но за те же деньги покупатель получает уже совсем другой уровень комфорта.

Почему люди опасаются участвовать в торгах и почему эти страхи необоснованны

По словам Елены Гавриловой, многие люди по-прежнему опасаются сложностей при участии в городских торгах. Или надеются на скидку при покупке у частного лица. Но по статистике, на скидку продавцы сейчас идут крайне неохотно, особенно в среднем ценовом сегменте недвижимости.

— Рынок не будет падать в ближайшее время, — объясняет Елена Гаврилова. — Бывает, что квартира вырастает в цене на полмиллиона буквально за два дня. При этом Москва — столица, и в ней точно цены уже не снизятся. Что можно посоветовать, чтобы избавиться от опасений? Просто начать: открыть Инвестиционный портал, выбрать недвижимость и поучаствовать в торгах. Не обязательно что-то покупать с первого раза. Для начала можно посмотреть, как проходят торги.

СПРАВКА КП

Витриной объектов городской недвижимости, выставляемой на торги, является Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Торги Москвы» вы можете выбрать коммерческое помещение, машино-место, квартиру или земельный участок, а затем принять участие в торгах.

Подробнее о том, как купить объект у города, — в подкаст-проекте «Конкурентный код Москвы»

«Конкурентный код Москвы»: как риелтор с 14-летним стажем покупает недвижимость на торгах

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