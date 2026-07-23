«Дряхленькая, все висит»: Секреты интимной жизни Пугачевой и Галкина* раскрыла звездный психолог

Максим Галкин* и Алла Пугачева. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Алла Пугачева и Максим Галкин поженились в 2011 году, супруги воспитывают двойняшек Гарри и Лизу, которых выносила суррогатная мать. Сейчас Алле Борисовне — 77 лет, ее избраннику — 50. После эмиграции из России артистка сильно сдала: очень похудела, с трудом передвигается из-за больных ног и постоянно ходит с палочкой.

Максим*, напротив, за последние годы расцвел. Комик-иноагент регулярно посещает тренажерный зал, так что накачал себе впечатляющие мышцы, загорел, сменил прическу и стал модно одеваться. Юморист пышет здоровьем и составляет разительный контраст со своей женой, которая до сих пор не может избавиться от пагубной привычки — бросить курить, несмотря на несколько перенесенных операций на сердце.

Несоответствие внешнего вида супругов давно обсуждают поклонники в соцсетях. Обратила на это внимание и звездный психолог, известный блогер Вероника Степанова. В своем видеоблоге она решила честно высказаться об интимной жизни Пугачевой и Галкина*. Психолог объяснила, почему, по ее мнению, у Аллы Борисовны нет сексуальных отношений с мужем.

Вероника назвала Максима* «крепким мужиком»: он не пьет, не курит, не употребляет запрещенные вещества. То есть во всех отношениях здоровый и молодой мужчина.

«Максиму хочется хорошего, полноценного секса. Но как же так? Пугачевой же противопоказан этот секс. Она же вся больная насквозь - дряхленькая, все висит», - заявила Вероника.

Степанова привела в пример Майю Плисецкую, которая до преклонных лет оставалась в отличной форме, танцевала на сцене и шикарно выглядела. Но Пугачева, по ее словам, с ранней молодости наплевала на свое здоровье.

Алла Борисовна в последнее время сильно сдала. Фото: соцсети.

Степанова удивилась, почему Галкин* вообще решил на ней жениться. Ранее певица не раз хвасталась, что у них с мужем - любовь и страсть. Но Степанова считает, что она все выдумывает.

«Аллочка уже в 25 лет была рухлядь, которая никогда не занималась здоровым питанием, йогой, плаванием, ничем здоровым. Соответственно, как это все у нее с мужем происходит, трудно себе представить... Поэтому, когда Аллочка говорила о том, что у нее сексуальные отношения с Максиком*, что вот прямо страсть, секс, - с трудом верится в это», - заявила звездный психолог.

В отличие от жены, Галкин* в отличной форме. Фото: соцсети.

Недавно Галкин* решил в очередной раз похвастаться накачанным телом и выложил в своем блоге селфи с голым прессом. Фото вызвало бурю эмоций у женской аудитории его подписчиков. В комментариях дамы восторгаются физической формой Максима* и не стесняются в выражениях: «Все, бросаю мужа и еду к вам», «Максим*, рожу от вас двойню», «Максим*, вы где? Я выезжаю».

Однако нашлись и здравомыслящие люди, вспомнившие, что у Галкина* есть жена, которой подобные снимки могут прийтись не по вкусу. Эти подписчики уверены: Максим* давно наплевал на чувства пожилой избранницы и живет в свое удовольствие. «Скоро бросит старенькую Пугачеву», «Похоже, пришло понимание, что нужно искать новую звезду», «А каково Алле Борисовне читать все эти комментарии от женщин?», «Интересно, Алле Борисовне это нравится? Смысл показывать то, что другим нельзя, а кому-то рядом уже не до этого», - пишут пользователи сети.

*Признан в РФ иноагентом.

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