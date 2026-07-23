Объявлена программа Венецианского кинофестиваля: Хавьер Бардем строит «Бункер», а Джон Малкович готовит свержение Альенде

Объявлена программа Венецианского кинофестиваля. Фото: D-VISIONS/Shutterstock/Fotodom

Объявлена программа Венецианского кинофестиваля. Плохая новость: в Венеции не покажут несколько очень ожидаемых фильмов. Например, «Диггера», черную сатирическую комедию Алехандро Гонсалеса Иньяриту, в которой Том Круз играет старого и жирного миллиардера, предотвращающего экологическую катастрофу. Или «Приключения Клиффа Бута» Дэвида Финчера - продолжение тарантиновского «Однажды в Голливуде» с Брэдом Питтом. Или «Социальную расплату» - продолжение как раз нашумевшего в 2010-м фильма Финчера «Социальная сеть», поставленное сценаристом Аароном Соркиным. Или «Я играю Рокки» Питера Фаррелли («Зеленая книга») - историю про съемки знаменитой спортивной драмы «Рокки» и взлет к славе Сильвестра Сталлоне...

Но все-таки в конкурс вошло довольно много любопытных картин. Фестиваль откроется премьерой «Чернил» Дэнни Бойла («На игле», «Миллионер из трущоб», «28 дней спустя»). Еще в конкурсе покажут «Компанию» Кейси Аффлека - драму, действие которой разворачивается в 1975 году и в которой, кроме режиссера, сыграли ветеран Ник Нолти и Бен Мендельсон; фильм классика Вернера Херцога «Bucking Fastard» (труднопереводимая, но, надо думать, многим понятная игра слов - у нас картину попросту называют «Чертов ублюдок»); «Оглянись» плодовитого японца Хирокадзу Коре-эда (в 2018-м он выиграл Каннский кинофестиваль с «Магазинными воришками», а в 2026-м с грохотом провалился там с «Барашком в коробке»).

Фестиваль откроется премьерой «Чернил» Дэнни Бойла Фото: кадр из фильма.

Также будут «Дикая лошадь 9» всеобщего любимца Мартина МакДоны («Залечь на дно в Брюгге», «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури») - черная комедия про неудачливых спецагентов (Джон Малкович и Сэм Рокуэлл), готовивших военный переворот в Чили, но в решающий момент переброшенных начальством на остров Пасхи; «Прайм-тайм» Лэнса Оппенхаймера с Робертом Паттинсоном - о телеведущем, объявившем охоту на мужчин, пытавшихся соблазнять несовершеннолетних; «Бункер» Флориана Зеллера («Отец») с Хавьером Бардемом и Пенелопой Крус об архитекторе, строящем роскошное убежище по заказу одного там богача.

Кадр из фильма «Дикая лошадь 9» Мартина МакДоны

В конкурсе присутствуют еще «Немного света» иранца Али Асгари, «Возвращение в Буэнос-Айрес» аргентинца Марко Бехиса, «Возможная любовь» корейца Ли Чхан-дона («Пылающий»), «Хороший солдатик» француза Стефана Бризе, «15/18» (или «Место исцеления») еще одного француза Седрика Кана, «Незадолго до полуночи» третьего француза Николя Паризе, «Это случится ночью» итальянца Нанни Моретти, «Огонь, который ты носишь внутри» другого итальянца Эдоардо де Анджелиса, «Комната эхо» снова итальянца Андреа Паллаоро, «Незнакомка» обратно итальянца Паоло Стрипполи, «Неизвестная женщина» датско-египетской постановщицы Май эль-Туки, «Мистер Нельсон, вы убиваете людей?» японца Синъи Цукамото.

Кадр из фильма «Дау» Ильи Хржановского* (признан Минюстом РФ иноагентом)

Ну, и вишенка на торте - «Дау» Ильи Хржановского (признан Минюстом РФ иноагентом). Уж вроде как давным-давно, еще до пандемии, части этого фильма-монстра, чьи съемки бесконечно долго и мучительно шли лет 15 назад, показали на Берлинском кинофестивале, а затем с большим шумом - в Париже. Все успокоились и забыли о проекте, - и вдруг из бездн всплывает 210-минутная версия картины, главную роль в которой сыграл дирижер Теодор Курентзис.

Председателем жюри в этом году станет американская актриса и режиссер Мэгги Джилленхол. Фестиваль пройдет со 2 по 12 сентября.

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