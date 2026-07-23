Украинский «просрочка» Владимир Зеленский оказался в такой ситуации, что, похоже, он не знает, за что ему надо хвататься в первую очередь. Фото: REUTERS.

Украинский «просрочка» Владимир Зеленский оказался в такой ситуации, что, похоже, он не знает, за что ему надо хвататься в первую очередь. Неожиданно он осознал, что «зима скоро», до начала отопительного сезона осталось каких-то 3 месяца плюс-минус пара недель, а в деле подготовки к отопительному сезону и зиме на Украине еще и конь не валялся.

- Нужно готовиться к плану на зиму. При выборе премьер-министра я уделял особое внимание именно энергетике. Премьер-министр-энергетик - это, на мой взгляд, взвешенное решение, - объяснил «просроченный» свое решение назначить премьер-министром Корецкого, но был вынужден признать, что новый премьер пока не оправдывает ожиданий, он, Зеленский, крайне неудовлетворен подготовкой регионов к зиме. - Логистика, зерно, сельское хозяйство, энергетика - все это очень важно. Как и планы устойчивости, которыми я, честно говоря, полностью недоволен. Я видел процент выполненных работ - нам нужно очень быстро включаться.

Вообще-то, спохватываться о необходимости решать важнейшую проблему за сто дней до того, как она встанет во весь рост – это заранее признаться в том, что к вопросу отнеслись, мягко говоря, несерьезно. И тут уже много сделать просто не удастся. Тем более, если и в это время решать совсем другие вопросы.

Как сообщил все тот же «просроченный», у Украины есть два варианта развития событий: либо к зиме или в зиму выходить на мирные переговоры с Москвой, либо ждать эскалации боевых действий от России, но при втором варианте Украина, как он считает, должна встретить это во всеоружии. В первую очередь, в энергетической сфере. Про то, что он может одним своим решением прекратить боевые действия, Зеленский, как всегда, умолчал.

Он требует от министров сделать все возможное и невозможное для подготовки к зиме, а некоторые реально мыслящие украинские спикеры предлагают уже готовиться не к зиме, а к коммунальной катастрофе.

- Зимой Киев захлебнется в собственном ... (отходах-ред.) уже через 4–5 дней, если не будет воды и света. К этому нужно готовиться, - предложил генерал-майор запаса ВСУ, экс-замкомандующий ССО ВСУ Кривонос. – Г…отема снова актуальна. Все это было бы смешно, если бы не было так грустно. За последние полгода не сделано ничего.

На новый состав правительства Кривонос предлагает не надеяться.

- Новый премьер Корецкий уже вовсю зашел на должность, завел страницы в соцсетях и записал несколько видосов. Ни слова о предстоящей зиме и прохождении отопительного сезона, грядущих вызовах и текущей ситуации. Зеленский, назначая его на должность, назвал главной задачей нового главы правительства подготовку критической инфраструктуры страны к сложной зиме, - резюмировал Кривонос и выдал свой прогноз. - Прошла неделя. Пройдет лето. А мы, как и прежде, лишь будем смотреть видосы, только уже нового Кабмина. Слайды, презентации, яркая картинка. Мы уже поняли, SMM работают, а министры?!

И это, похоже, наиболее вероятная перспектива для Украины, а совсем не то, о чем говорит украинский «просрочка» Зеленский.