Пугачева призналась в тяжелой болезни: «Еле ноги волочу»

Алла Пугачева приехала в Юрмалу. Фото: соцсети.

Алла Пугачева и Максим Галкин* покинули Россию в феврале 2022 года. Супруги вместе с детьми обосновались на Кипре. Большую часть времени комика нет дома: Галкин* разъезжает по миру и дает концерты, стараясь заработать на жизнь.

Пугачева же по состоянию здоровья практически не покидает Кипр. Исключение она делает лишь летом, когда по давней традиции отправляется на отдых в Латвию. На днях 77-летняя артистка прибыла в Юрмалу вместе с детьми — 12-летними двойняшками Гарри и Лизой.

Своими впечатлениями о том, как сейчас выглядит певица, в соцсетях поделилась журналистка Божена Рынска. После начала СВО она уехала из России и теперь живет в Латвии.

По словам Рынски, ее знакомые встретили Пугачеву на променаде у моря. Певица прогуливалась в компании двойняшек. Лизу заинтересовала такса случайных прохожих. Владельцы собаки рассказали девочке, что собака уже старенькая и перенесла операцию.

В беседе Пугачева упомянула, что ее тоже замучили возрастные болезни.

«Ну, сказала Алла Борисовна, - я тоже еле хожу, еле ноги волочу. Но ведь живу же. Пусть и она живет. И с удовольствием!" - передала Рынска слова Пугачевой.

При этом журналистка сообщила, что, по словам знакомых, в этот раз Алла Борисовна прогуливалась без трости, которая в последние месяцы стала ее постоянным спутником на улице.

Артистка уже пятый год живет в эмиграции и, судя по всему, европейские врачи не могут ей помочь. Пугачевой становится все хуже: на Кипре обострились ее давние проблемы с суставами. Певица всегда жаловалась на нездоровые ноги, но теперь недуг измучил ее настолько, что в последнее время ей приходилось гулять с палочкой.

Покинув Россию, Алла Пугачева и Максим Галкин* сначала обосновались в Израиле, получив гражданство этой страны. Комик и его жена поселились в пригороде Тель-Авива. Но как только в стране начался военный конфликт, супруги спешно упаковали чемоданы и сбежали в более спокойное место - на Кипр, где у них есть недвижимость.

Супруги поселились в Лимасоле – городке с населением чуть больше 100 тысяч человек. Времена, когда Пугачева была главной российской звездой и жила в шумной светской Москве, остались в далеком прошлом. Теперь артистка ведет жизнь домохозяйки и редко выходит из дома.

*Признан в РФ иноагентом.

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