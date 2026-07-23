Эрдоган уволил турецкого губернатора за фото в лосинах

Решение последовало вскоре после громкого скандала, в центре которого Чичекли оказался из-за публикаций фото Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В Турции неожиданно отправили в отставку губернатора провинции Ардахан Мехмета Фатиха Чичекли. Указ 17 июля подписал президент Турции Реджеп Эрдоган. Решение последовало вскоре после громкого скандала, в центре которого Чичекли оказался из-за публикаций соцсетях. Он выкладывал фото и видео со своих велотренировок.

Провинцию Ардахан на северо-востоке Турции он возглавил в январе, до этого 20 лет посвятил госслужбе.

На фото губернатор позировал в обтягивающих велосипедных шортах и красной спортивной майке, рассказывал о многокилометровых маршрутах и призывал подписчиков вести активный образ жизни.

«Губернатор в лосинах? Это просто недопустимо. Таких чиновников следует отстранить от должности или, по крайней мере, выдать им фиговый листок», - язвительно заявлял по этому поводу депутат оппозиционной Республиканской народной партии Инан Акгюн Альп.

Критика прозвучала и со стороны представителей правящей Партии справедливости и развития. Депутат Шамиль Тайяр сказал: «Ни граждане, ни его подчиненные не воспримут всерьез губернатора, облаченного в лосины. У него нет авторитета».

«На мне обычная спортивная одежда. Иногда человеку необходимо забывать о должностях и званиях. Велосипед, спорт, гребля - этим должен заниматься каждый, независимо от возраста», - отвечал губернатор критикам.

Его отставка вызвала недовольство многих жителей Ардахана. В сети появилась петиция с требованием вернуть губернатора. В обращении говорилось, что Чичекли за полгода успел реализовать несколько инициатив по развитию массового спорта, среди молодежи заметно вырос интерес к физической активности. За несколько дней петицию подписали около 10 тысяч человек. Однако решение властей остается в силе. Анкара уже назначила нового губернатора Ардахана - Омера Хилми Ямлы.