Киев добился своего: после ударов по гражданским Украину ждет полная морская блокада

Mы устанавливаем полноценную морскую блокаду Фото: REUTERS.

ЕЩЕ ОДНА БУФЕРНАЯ ЗОНА

Украинские СМИ пишут, что в порты Украины перестали заходить суда, а морские перевозки остановлены. Удары по черноморским портам продолжаются, в первую очередь — по Одессе, портам Черноморск и Южный, а также Измаилу и Южно-Бугскому.

Практически каждый день, начиная с 11 июля, Министерство обороны РФ докладывает о новых пораженных целях. За последние дни в Одессе и окрестностях были поражены:

— объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения

— цеха по производству комплектующих и сборке БПЛА

— склады с беспилотниками и логистический центр «Новой почты»

— батарея берегового ракетного комплекса «Нептун-2»

— резервуары с ГСМ и место стоянки бензовозов

— нефтебаза предприятия «Эксимнефтепродукт»

— экспортный терминал и солнечная электростанция в порту Черноморск

— сухогруз и склад военного имущества в порту Южный

— 24 судна, доставлявших грузы для ВСУ, и плавучий док

За украинское судоходство взялись всерьез. За две недели уничтожено около половины портовой инфраструктуры Украины. Били сверхзвуковыми «Ониксами», крылатыми Х-59, баллистическими «Искандер-М», беспилотниками «Герань» и реактивными дронами «Бандероль». Не только по портовым сооружениям, но и по судам, идущим под разными флагами, которые до недавнего времени свободно доставляли на Украину оружие и военные грузы от западных партнеров. С этих же судов ВСУ запускали БЭКи по кораблям российского Черноморского флота. Некоторые суда, стоящие у причалов, использовались как военные склады или лаборатории. А с береговых территорий обстреливали беспилотниками Крым.

Российское руководство неоднократно заявляло о необходимости создания буферных зон безопасности, чтобы не допустить обстрелов российских территорий. Но чаще шла речь о приграничных Харьковской и Сумской областях. Теперь же встает вопрос о контроле над береговой линией Черного моря.

Украинские СМИ пишут, что в порты Украины перестали заходить суда Фото: REUTERS.

КОЛЛАПС УКРАИНСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Такой подход не может не радовать. Его давно ждали. Киевский режим круглосуточно получал оружие морским путем. А вывозил пшеницу, с помощью которой пополнял бюджет, в том числе военный — экспорт зерна был главным источником валюты. Теперь, даже если украинское судоходство (теоретически) будет восстановлено, пропускная способность портов уже упала больше чем на треть, а экспортные терминалы прекратили закупку зерна.

Датская компания Maersk, крупнейший оператор контейнерных перевозок, объявила о том, что останавливает работу в черноморских портах Украины, так как не может обеспечить безопасность доставки грузов. Все грузы будут перенаправлены в Румынию.

Ведущий украинский агрохолдинг Kernel также объявил о приостановке работы.

Одновременно с этим наступает коллапс украинской экономики, так как другого эффективного способа вывезти зерно и получить валюту просто нет. Украина пыталась вывозить зерно грузовиками через Польшу, но встречала ожесточенное сопротивление местных фермеров, предполагающих (не без оснований), что дешевая украинская пшеница окажется на их рынках и лишит их заработка.

Киев в шоке. Снова требует морское перемирие и взывает к мировому сообществу с жалобами на то, что без украинского зерна будут голодать дети в Африке. Но после одной из таких жалоб о российском ударе по фуре с зерном, в этой сожженной фуре обнаружили квадроцикл. А на пораженном у берегов Одессы сухогрузе Golden Leo, идущим под флагом Гвинеи-Бисау якобы с грузом кукурузы, произошла вторичная детонация (обычно случающаяся, когда ракета попадает в оружейный склад).

Не секрет, что военную технику перевозили под видом продовольствия. Впрочем, после ударов киевского режима по гражданским объектам в России, речь уже не идет о том, чтобы уберечь украинское зерно или кукурузу. Как и добивались в Киеве, то, что начиналось как деликатная и ограниченная СВО, теперь становится полноценной войной до победы.

РФ устанавливает полноценную морскую блокаду Украины Фото: REUTERS.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Какие цели преследует российское командование, продолжая удары по черноморским портам? И почему эти удары, безусловно нужные, стали наносить именно сейчас, а не раньше? Об этом поговорили с военным экспертом, капитаном первого ранга в отставке Василием Дандыкиным.

— С чем связаны массированные удары по черноморским портам Украины?

— Я думаю, что мы устанавливаем полноценную морскую блокаду. Чтобы они не получали оружие или ГСМ через порты от Измаила до Николаева. И не могли получать валютную выручку для ВСУ. И считаю, что эти удары должны продолжаться с привлечением сил Черноморского флота.

— Сейчас Черноморский флот в них не участвует?

— В какой-то части. Но есть еще подводные силы, есть БЭКи. Пока что бьют ракетами и дронами, в том числе реактивными. Работают ВКС. Но можно наносить и торпедные удары. Чтобы не просто выводить из строя эти суда, а полностью топить их. Потому что так Украина действует по отношению к нашим судам в Черном море и по отношению к Казахстану, который с ними в нормальных отношениях. Они нападали на наши танкеры в Азовском море и так далее.

— Возможна ли десантная операция?

— Без нее нельзя обойтись. Нужно отрезать киевский режим от моря. Для этого требуется работа на земле. И речь, как я предполагаю, не только об освобождении Херсонской и Запорожской областей…

— Почему не били раньше?

— Считали, что можно договориться. Но сейчас другая ситуация. Ясно, что противник делает ставку на наше поражение и капитуляцию. Очевидно, что мы с этим не согласны. Стоит вопрос о нашем будущем, и компромиссов быть не может.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия предупреждала, что ответка будет сильнее: Украина застонала от ударов и объявила о "морской блокаде"

Украина будет терпеть поражения и терять территории: чем обернется замена Сырского на Драпатого