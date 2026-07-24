Мифы и правда о мозге: можно ли отрастить новые извилины и как помогает памяти ходьба

Новые извилины отрастить точно не сможем, а вот новые нейронные связи - да. Фото: TierneyMJ / Shutterstock / Fotodom

Мозг - самый загадочный орган человека. Мы каждый день с его помощью воспринимаем мир, выражаем себя, общаемся с другими людьми, но до сих пор не полностью понимаем, как это устроено. Мифов про мозг было и остается очень много. Наиболее часто цитируемыми в последнее время, наверное, остаются убеждения о том, что мы используем свой мозг только на два процента и, если усилим наши мозговые мощности до 100%, то поголовно станем гениями. Так ли это? И можно ли «вырастить себе» новые извилины в 45+, решая кроссворды или играя в компьютерные игры? Об этом KP.RU рассказала врач-невролог высшей категории, детский невролог Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА России, доцент, д.м.н. Ирина Преображенская.

- На самом деле, действительно, в мозге есть некоторое количество «безработных» нейронов, то есть нервных клеток, не имеющих специализации и не используемых мозгом. Они нужны для того, чтобы включиться в случае повреждения. Так сказать, пройти переобучение, переехать (да, это не шутка!) в нужную зону мозга и стать нейроном, специализирующемся на обработке или передаче определенных сигналов. Включить их нельзя, да и не нужно, это дополнительный запас нервных клеток, который дает мозгу необходимую надежность. Но, даже если мы одновременно «включим» в мозге все работающие нейроны – это не сделает нас гениальными, а просто запустит генерализованный эпилептический припадок. Как «растить» гениальный мозг, человечество еще не придумало, - говорит Ирина Преображенская.

- Все мы помним выражение «Нервные клетки не восстанавливаются». Сегодня модно упоминать нейропластичность. Что это такое? Можем ли мы «отрастить» себе новые извилины или связи в голове во взрослом возрасте?

- Новые извилины отрастить точно не сможем, а вот новые нейронные связи - да. Нейропластичность - это удивительная способность нашего мозга меняться, подстраиваться под новые задачи и даже восстанавливаться после повреждений, - говорит Ирина Преображенская.

Мозг - самый загадочный орган человека. Фото: Gorodenkoff/Shutterstock/Fotodom

Как наш мозг живет?

На самом деле это можно образно сравнить с жизнью большого города.

Например, там жители получают «профессию», то есть идет нейрогенез. Нервные клетки должны дифференцироваться, то есть выучиться и стать специализированным нейроном, готовым выполнять конкретную работу.

К тому же идет миграция. «Жители» переезжают в нужный район. Молодые нейроны перемещаются именно в те участки мозга, где они сейчас нужнее всего, и там проходят «обучение» на специализацию. Всем этим заведуют особые молекулы - нейротрофические факторы.

Наконец, строятся новые «дороги и мосты» (синаптогенез и ангиогенез). Нервные клетки отращивают новые отростки (дендриты и аксоны) и соединяются друг с другом через контакты - синапсы. А чтобы активно работающий участок не голодал, к нему прорастают новые кровеносные сосуды.

Именно так и образуются новые нейронные сети. Вот эти связи мы действительно можем «отрастить».

! Но заставить мозг строить новые маршруты не так-то просто. Здесь кроется главный секрет: заниматься нужно тем, что вам дается тяжело и чем вы раньше никогда не занимались. Потребуется долгая и осознанная работа, придется делать усилие. Почему это важно? Если вы начали делать что-то новое и вам легко - значит, ваш мозг просто-напросто использует уже готовую, проторенную нейронную сеть, а не строит новую.

- Представим, что человек, скажем, в 50-60 лет заметил, что стал хуже запоминать имена и путать дорогу. Поздно ли в этом возрасте активировать нейропластичность? Какие занятия дают самый мощный толчок для мозга?

- Если человек в возрасте 50-60 лет стал хуже запоминать имена и путать дорогу, то первое, что ему следует сделать – сходить к доктору, потому что такого быть не должно. Наличие нарушений памяти у всех поголовно в пожилом и старческом возрасте – это еще один распространенный миф: если у человека развиваются трудности с припоминанием освоенной им информации и с ориентацией в пространстве – это, возможно, симптом серьезной болезни. Ну и, конечно, «тренировать» мозг ни в каком возрасте не поздно. Основных задач должно быть две – регулярная умственная и физическая активность, - говорит Ирина Преображенская.

В повседневную умственную активность можно включать так называемый неспецифический когнитивный тренинг, продолжает наш эксперт.

Это задачи на скорость психических реакций, способность к длительной умственной концентрации, запоминанию и припоминанию.

Если человек в возрасте 50-60 лет стал хуже запоминать имена и путать дорогу, то первое, что ему следует сделать – сходить к доктору, потому что такого быть не должно. Фото: DimaBerlin/Shutterstock/Fotodom

- Тут подойдут обычные приятные занятия: решение кроссвордов и сканвордов, просмотр и обсуждение фильмов и книг, а также компьютерные игры, где нужно думать, решать логические задачи или быстро реагировать. Более серьезные и целенаправленные тренировки мозга (например, когнитивную реабилитацию) лучше проводить уже со специалистами - неврологом или нейропсихологом. В этом случае сначала человеку делают подробное нейропсихологическое тестирование, а потом по его результатам подбирают индивидуальную программу упражнений, - говорит врач.

- Как физическая активность связана с пластичностью мозга? Правда ли, что получасовая прогулка пешком иногда полезнее для памяти, чем простое зазубривание текста?

- Да, физическая активность напрямую влияет на пластичность мозга. Многочисленные исследования показали, что процессы нейрогенеза (образования новых нервных клеток), синаптогенеза (создания новых связей между нейронами) и ангиогенеза (роста кровеносных сосудов в мозге) в значительной степени зависят именно от движения. Одной только умственной нагрузки для поддержания мозга в хорошей форме недостаточно. Ежедневная получасовая прогулка пешком - это обязательный минимум. Это примерно 8000 шагов, которые на самом деле необходимы нашему мозгу.

! Если же вы хотите хорошо запомнить информацию, эффективнее сделать так: внимательно прочитать и повторить материал, затем прогуляться и лечь спать. Во время сна мозг автоматически несколько раз «прокручивает» и закрепляет (консолидирует) то, что вы выучили днем. Именно этот процесс консолидации во сне играет ключевую роль в долгосрочной памяти.

- Проводятся ли сейчас в Федеральном центре мозга и нейротехнологий исследования или реабилитационные программы, основанные на нейропластичности? Как эти технологии помогают людям возвращаться к нормальной жизни после инсультов или травм?

- Да, таких программ очень много. Центр активно работает над восстановлением движений и когнитивных функций с помощью современных технологий, основанных на нейропластичности мозга.

Среди них:

- восстановление движений с использованием экзоскелетов и программ виртуальной реальности;

- транскраниальная магнитная стимуляция и стимуляция постоянным током;

- компьютерные когнитивные программы;

- стабилоплатформы, вибрационные платформы, специальные тренажеры и другие методы.

Все эти технологии помогают пациентам после инсультов и травм заново учиться управлять телом, улучшать память, внимание, речь и другие функции, постепенно возвращаясь к повседневной жизни. Федеральный центр мозга и нейротехнологий оснащен на уровне ведущих мировых клиник, здесь работают специалисты высокого уровня. Например, совсем недавно студент пятого курса Матвей Шкал получил высшую награду Российской академии наук для молодых ученых за разработку и испытания регенеративной терапии для лечения травм спинного мозга. Такие прорывные исследования ведутся в лаборатории нейрорегенерации ФЦМН ФМБА России под руководством профессора Владимира Баклаушева.

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