Мощи святых в Лавре накрыли вышиванками Фото: REUTERS.

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 24 июля:

1. Новости с передовой: освобождено Белицкое

2. Мощи святых в Лавре прикрыли вышиванками

3. Драпатый ненавидит русских и жителей Добнасса

4. Руководители завода ВПК поменяли оборудование на лимузины

5. В Раде увидели угрозу Зеленскому от Федорова

6. Боевики сожгли белгородскую свадьбу

7. Блокада портов взбесила наркозависимого

8. 1200 приговоров для украинских изуверов

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 24 ИЮЛЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Бойцы «Севера» вывели из строя свыше 275 боевиков. Подбиты три бронемашины и 17 автомобилей.

«Южная» группировка войск уничтожила более 195 националистов. Сожжены четыре бронемашины и 20 автомобилей.

Группировка войск «Запад» выбила из рядов ВСУ до 215 человек. Утилизированы американский БТР М113 и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50

Подразделения «Центра» освободили город Белицкое в ДНР. Потери противника составили до 350 бойцов, по две бронемашины, орудия полевой артиллерии и станции радиоэлектронной борьбы.

«Восток» нанес ВСУ такой урон: до 345 военнослужащих, шесть бронемашин и 11 автомобилей.

«Днепр» упокоил более 40 боевиков, 17 автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Силы ПВО сбили семь управляемых авиабомб и восемь реактивных снарядов HIMARS. Поразили 480 дронов.

Моряки-черноморцы потопили украинский безэкипажный катер.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 24 ИЮЛЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Мощи святых в Лавре накрыли вышиванками

Бывший настоятель Десятинного монастыря епископ Гедеон сообщил: при инвентаризации в Киево-Печерской лавре с мощей святых сняли церковные облачения. Их заменили украинскими вышиванками. Также убрали старинные иконы. «Проверка сохранности музейных ценностей» украинским Минкультом в Лавре началась три года назад. Поначалу комиссия осматривала пещеры и раки с мощами в присутствии представителей монастыря. Позже уже не заморачивалась с «условностями». По словам епископа Гедеона, которые приводят РИА Новости, процесс засекречен, и о перемещении реликвий знают единицы. Он назвал происходящее кощунством. Для постоянных визитеров Лысой горы это просто «рабочий процесс».

Драпатый не считает русских и жителей Донбасса людьми

Михаил Драпатый, назначенный главкомом ВСУ и объявленный в розыск в России по уголовной статье, вступил в должность «ударно». Он так охарактеризовал жителей Донбасса: «Там несознательное население. В плане украинизации, там мало уделялось внимания». Он заявил, что дончане «жаждут халявы» и сравнил их с «отрыжкой Советского Союза». А жителей России Драпатый назвал «нацией, не имеющей права на существование». Бандера порадовался бы за такого самостийного военачальника.

Михаил Драпатый, назначенный главкомом ВСУ и объявленный в разыск в России по уголовной статье, вступил в должность «ударно» Фото: REUTERS.

Минус оборудование - плюс лимузины

Генпрокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что бывший руководитель госпредприятия ВПК и трое его топ-менеджеров распродали оборудование завода, чтобы купить премиальные машины. Так и сказал: «Пока одни работали на оборону страны, другие разбирали оборонное предприятие на металлолом, а средства тратились на приобретение элитных автомобилей». Главный обвиняемый прикупил BMW M8, Mercedes-Benz CLS-Class и Lamborghini Murcielago. Крутые тачки он оформлял на родственников или третьих лиц. Накупил машин более чем на полмиллиона долларов. Недостаточный размах, мог бы взять и бронированный майбах.

В Раде думают, что Федоров может сместить Зеленского

Анна Скороход, депутат Рады, увидела угрозу Владимиру Зеленскому со стороны бывшего министра обороны Михаила Федорова. Парламентарий заявила: «Если Фёдорова вернут на должность, то Зеленский может выходить. Тут либо временное правительство, либо выборы. Но госпереворот проще, дешевле, быстрее». Народная избранница утверждает, что Зеленского уже никто не воспринимает всерьёз, и его «съедят свои». А соль и перец уже запасены?

В Раде думают, что Федоров может сместить Зеленского Фото: REUTERS.

Дроны ВСУ сожгли платье невесты в Белгороде

23 июля при атаке ВСУ на Белгород накрыло свадьбу. Дрон ударил рядом с ЗАГСом. Источник в силовых структурах сообщил ТАСС: «У невесты загорелось платье, но она не пострадала. Все успели потушить. Жених получил ранения». Также два мирных жителя были ранены при ударе украинских БПЛА по коммерческим объектам в Белгороде. Кто крикнет «Горько!»?

Зеленский взбешен блокадой портов

Лидер украинского режима вынужден был подтвердить большие проблемы, которые возникли после очередных ударов ВС РФ по морским портам незалежной. Владимир Зеленский заявил: «Вчера ни одно судно не смогло зайти к нам в порты». А министр аграрной политики незалежной Тарас Высоцкий ранее констатировал, что в порты Одессы, Черноморска и Николаева перестали заходить суда. Ух ты, мы не вышли из бухты?

Зеленский взбешен блокадой портов Фото: REUTERS.

Убийцам и насильникам вынесены 1200 приговоров

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что суды в РФ вынесли приговоры более чем 1200 украинским военнослужащим за преступления против гражданских. Руководитель СКР заявил ТАСС: «Завершено расследование 1 132 уголовных дел. Судами рассмотрено 927 дел. Обвинительные приговоры вынесены в отношении 1 209 украинских военнослужащих». Боевиков признали виновными в убийстве мирных жителей, жестоком обращении с населением, наемничестве. В результате атак ВСУ с 2022 года в России погибли 1472 человека, включая 45 детей, различные ранения получили 6754 человека, включая 405 детей. Меланья Трамп, ты не спишь?