Людоед в погонах: главком ВСУ Драпатый отказал русским в праве на существование, а жителей Донбасса назвал «халявщиками»

Жителей Донбасса Драпатый обозвал «отрыжкой Советского Союза» Фото: REUTERS.

Западная пресса увлеченно расписывает достоинства нового главкома ВСУ Михаила Драпатого. Среди них нашли даже такое: он, как сообщает CNN, пользуется в армии поддержкой и «репутацией гуманного и сильного командира». Но как сочетается «гуманизм» с его заявлениями украинской прессе о россиянах и жителях Донбасса?

«НЕСОЗНАТЕЛЬНОЕ НАСЕЛЕНИЕ»

Русские, заявлял он, это нация, «которая не имеет права на существование». «Ничего цивилизованного уже на протяжении тысячелетий не изменилось там (в России – Ред.)», – косноязычно развил он свою мысль.

Жителей Донбасса Драпатый обозвал «отрыжкой Советского Союза», обвинив их в том, что они хотят «халявы»: «Донеччина, Луганщина, к сожалению, за всю историю их существования в большинстве своем и переселенцы, и криминальные элементы, очень много присутствуют. Поэтому там и такое несознательное население».

Странно для «гуманиста» отказывать в праве на существование целому народу. Да еще размахнуться на тысячелетия, чтобы подтвердить его отсталость. Сразу видно, что сам Драпатый себя причисляет к истинным древним украм, создавшим костяк мировой цивилизации.

А оскорбления в адрес жителей Новороссии объясняются легко: именно там «гуманист» проявил жесткую решимость и непреклонность в борьбе с «сепарами». Сейчас западные журналисты, объясняя, кто такой Драпатый, крутят видео, на котором его БМП буквально перелетает через импровизированную баррикаду, которую соорудили жители Мариуполя, выступившие против госпереворота в Киеве.

Эти его подвиги в подавлении бунтарей подаются как первые шаги к вершине военного олимпа.

Драпатый отказал русским в праве на существование Фото: REUTERS.

НА РУСОФОБСКИХ ДРОЖЖАХ

Западные СМИ трактуют рокировку с Драпатым как давно назревшую смену поколений. 60-летнего Сырского BBC подает как генерала, который «продемонстрировал устаревший подход». При нем «человеческая жизнь мало ценилась в пользу жестоких наступательных операций» - недаром за Сырским закрепилось прозвище «мясник». А теперь «многие солдаты и простые украинцы с воодушевлением восприняли новый взгляд на вещи, который олицетворяет 43-летний Драпатый».

Один из бойцов ВСУ, якобы, сказал, что если уволенного министра обороны Федорова восстановят в должности, то их с Драпатым тандем станет «худшим кошмаром для России».

Идею поколенческой смены западная пресса накачивала еще до увольнения Федорова (за которого, кстати, решительно заступился Драпатый). Но дело не только в том, что к рулю должны приходить молодые. И упомянутое интервью нового главкома ВСУ дает понимание еще одного мотива замены Сырского.

Сырский – этнический русский, родился во Владимирской области. А судьба поставила его во главе армии Украины, воюющей с Россией. Сырский был врагом нашей страны, но никогда не говорил, что русские не имеют права на существование.

А «гуманист» Драпатый с этого начал. Уроженец западной Украины всем сердцем и душой впитал русофобский заряд западенцев. За Сырским еще присматривать надо было, мало ли что, его отца вон в Москве лечили. А новый главком олицетворяет жгучую ненависть к москалям. И когда на фронтах дела идут не слишком радужно, сможет поднять дух бойцов на передовой, за жизни которых, как считается, он так печется.

ВУНДЕРВАФФЕ НЕ СРАБОТАЕТ

Кстати, уходящий Сырский в понедельник написал статью для местных военных изданий, в которой заявил: создание подразделения беспилотников как отдельного рода войск - это его заслуга. И отверг упреки о том, что он не поддерживает широкое использование дронов.

«Я не могу за два месяца перевести миллионную армию на дроны и сказать: «Вот как мы будем сражаться», — написал он. — Помимо того, что это явно безрассудная затея, любой эксперимент такого масштаба дорого обойдется нашей земле и нашему народу». Выходит, Федоров просто снял за свои полгода у руля минобороны сливки, которые замешал «устаревший» Сырский.

Впрочем это в украинской ментальности - верить в чудесные перемены к лучшему. В этом смысле Драпатый тоже «вундерваффе», с помощью которого враг точно будет разбит.

Однако западная ментальность заставляет сомневаться в этом даже журналистов CNN: «Проблемы Украины никуда не исчезнут с приходом относительно молодых людей на высшие посты. Стране по-прежнему не хватает живой силы, денег и критически важной инфраструктуры, чтобы пережить следующую зиму. Но они привлекли новые таланты и сохранили фокус на новых идеях и технологиях, которые изменили и представление о войне, и ее динамику».

Насчет динамики войны – вопрос, мягко говоря, спорный. Безудержный пиар как главное оружие Зеленского уже дает сбои.

А если еще больше засбоит на поле боя и украинские солдаты начнут драпать с позиций, то и голову ломать не надо, какую кликуху тут же дадут главкому ВСУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Трампа надейся, а сам не плошай: что думать о «молниеносной» встрече Лаврова с Рубио

Киев добился своего: после ударов по гражданским Украину ждет полная морская блокада

Украина будет терпеть поражения и терять территории: чем обернется замена Сырского на Драпатого