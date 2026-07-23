У Зеленского есть план по ожесточению украинцев в отношении России через ухудшение их жизни Фото: REUTERS.

До некоторых из самых умных уроженцев и жителей Украины начало доходить после российских ударов по судам и портовой инфраструктуре на украинском побережье Черного моря, что такая же судьба может сложиться и для других потенциальных целей на территории Незалежной.

После нанесения ударов по складам «ВБ» (причем, на Украине прекрасно знают, что они, в отличие, например, от украинской «Новой почты», не используются для логистики в интересах российской армии) на некоего украинского военного аналитика Ивана Ступака снизошло озарение, не иначе. И он заявил, что в ответ на удары по складам Wildberries Россия может начать бить по украинскому бизнесу, в частности, под ударами могут оказаться «Сильпо», АТБ, Fozzy, «Фора», Novus, «Новая почта», Rozetka и производственно-складские помещения других компаний.

- По «Новой почте» и АТБ они проходятся катком уже давно. Бизнес пока самостоятельно восстанавливается настолько, насколько это возможно, потому что речь идет о миллионах долларов. Но на каком-то этапе бизнес либо начнет закрывать отдельные объекты в Украине, либо будет вынужден повышать цены, чтобы компенсировать утраченное имущество, - выдал свой прогноз Ступак, пообещав, что в ответ на украинские удары его соплеменников не ждет ничего хорошего.

Ступак, есть такое ощущение, не осознает и половины того, что может сделать Россия, применяя только конвенциальные вооружения. Сейчас по всей Украине вплоть до Киева уже стоит вой по поводу уничтожения АЗС. И в этих районах уже есть серьезный дефицит топлива для автотранспорта. С бензовоза особо много машин не заправишь, особенно, если и на сами бензовозы идет охота. Но ведь такую штуку можно проделывать и за Киевом, в центральных регионах и на Западной Украине.

А еще уже приведено в негодность не менее трети железнодорожных локомотивов, причем, как электро-, так и тепловозов. Без них ни один вагон с пассажирами, тем более, с грузами просто не сможет сдвинуться с места. А это не только перевозка техники и вооружений, но и логистика других товаров, например, продуктов питания. Никакой особой необходимости сохранять для Киева возможности в осуществлении логистики у нашей стороны нет, ведь бандеровское командование все равно, если у них останется хоть один локомотив или грузовик, будет использовать его не для снабжения детишек картошкой и мукой, а для подвоза боеприпасов.

Сейчас по всей Украине вплоть до Киева уже стоит вой по поводу уничтожения АЗС Фото: REUTERS.

По всей видимости, в данный момент весь ужас предстоящего могут оценить, как говорил киевский мэр Виталий «златоуст» Кличко, «не только лишь все». И один из них - ушедший в отставку с поста главы МИД Украины Дмитро Кулеба. Отставка, вообще, очень часто благотворно влияет на интеллектуальные возможности экс-чиновников, и Кулеба лишь подтверждает это правило. В последнее время он высказывал уже немало различных здравых мыслей. Не стал исключением и этот случай.

- У нас начинается тотальная война. И это очень-очень большая беда. И у нас, и у них будет достаточно ракет и дронов, чтобы методично уничтожать экономику друг друга. И впереди очень непростые времена с точки зрения обычной повседневной жизни. Потому что у нас с вами война, но, по сути, кроме периода начала 2022 года, ты приходил в супермаркет, и в принципе все было. И цены были более-менее нормальными. А теперь начнутся перебои. Потому что все будут выбивать и уничтожать, - предрек голодные времена на Украине Дмитро, выдав свой прогноз, но тут же испугался своей откровенности и быстро отработал задним ходом. - Я верю, что все будет хорошо, но сейчас мы входим в очень тяжелый этап.

Мог бы, конечно, еще и добавить, что за все это украинцы могут поблагодарить своего бессменного в течение последних 7 лет «просроченного» лидера Зеленского. Но это уже будет сверх возможностей и сил Кулебы. Хотя, с другой стороны, на судебном процессе над Зеленским Кулеба может стать очень ценным свидетелем обвинения. Если, конечно, не захочет сидеть рядом с «просрочкой» на одной скамье подсудимых. Сам «просроченный» наверняка тоже понимает то, о чем говорит Кулеба, но это является частью плана Зеленского по ожесточению украинцев в отношении России через ухудшение их жизни.

От себя же можем добавить, что и Дмитро обозначает только половину проблемы, потому что главное – это не как входить в тяжелые времена (это само собой произойдет), а как из них выбираться. Но здесь на бывшего комика надежды на Украине нет уже совсем ни у кого. И это совершенно точно.

P.S. Как говорится, не успели просохнуть чернила… Из сегодняшних вечерних сводок вражеских ТГ-каналов: «Россия начала выбивать заправочные станции в крупных городах в тылу, атакованы ряд АЗС в Житомире». Поехали!

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