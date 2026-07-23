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Политика23 июля 2026 17:55

Украине предрекли тяжелые и голодные времена: это часть плана Зеленского

Кулеба спрогнозировал голодные и тяжелые времена на Украине
Александр ГРИШИН
У Зеленского есть план по ожесточению украинцев в отношении России через ухудшение их жизни

У Зеленского есть план по ожесточению украинцев в отношении России через ухудшение их жизни

Фото: REUTERS.

До некоторых из самых умных уроженцев и жителей Украины начало доходить после российских ударов по судам и портовой инфраструктуре на украинском побережье Черного моря, что такая же судьба может сложиться и для других потенциальных целей на территории Незалежной.

После нанесения ударов по складам «ВБ» (причем, на Украине прекрасно знают, что они, в отличие, например, от украинской «Новой почты», не используются для логистики в интересах российской армии) на некоего украинского военного аналитика Ивана Ступака снизошло озарение, не иначе. И он заявил, что в ответ на удары по складам Wildberries Россия может начать бить по украинскому бизнесу, в частности, под ударами могут оказаться «Сильпо», АТБ, Fozzy, «Фора», Novus, «Новая почта», Rozetka и производственно-складские помещения других компаний.

- По «Новой почте» и АТБ они проходятся катком уже давно. Бизнес пока самостоятельно восстанавливается настолько, насколько это возможно, потому что речь идет о миллионах долларов. Но на каком-то этапе бизнес либо начнет закрывать отдельные объекты в Украине, либо будет вынужден повышать цены, чтобы компенсировать утраченное имущество, - выдал свой прогноз Ступак, пообещав, что в ответ на украинские удары его соплеменников не ждет ничего хорошего.

Ступак, есть такое ощущение, не осознает и половины того, что может сделать Россия, применяя только конвенциальные вооружения. Сейчас по всей Украине вплоть до Киева уже стоит вой по поводу уничтожения АЗС. И в этих районах уже есть серьезный дефицит топлива для автотранспорта. С бензовоза особо много машин не заправишь, особенно, если и на сами бензовозы идет охота. Но ведь такую штуку можно проделывать и за Киевом, в центральных регионах и на Западной Украине.

А еще уже приведено в негодность не менее трети железнодорожных локомотивов, причем, как электро-, так и тепловозов. Без них ни один вагон с пассажирами, тем более, с грузами просто не сможет сдвинуться с места. А это не только перевозка техники и вооружений, но и логистика других товаров, например, продуктов питания. Никакой особой необходимости сохранять для Киева возможности в осуществлении логистики у нашей стороны нет, ведь бандеровское командование все равно, если у них останется хоть один локомотив или грузовик, будет использовать его не для снабжения детишек картошкой и мукой, а для подвоза боеприпасов.

Сейчас по всей Украине вплоть до Киева уже стоит вой по поводу уничтожения АЗС

Сейчас по всей Украине вплоть до Киева уже стоит вой по поводу уничтожения АЗС

Фото: REUTERS.

По всей видимости, в данный момент весь ужас предстоящего могут оценить, как говорил киевский мэр Виталий «златоуст» Кличко, «не только лишь все». И один из них - ушедший в отставку с поста главы МИД Украины Дмитро Кулеба. Отставка, вообще, очень часто благотворно влияет на интеллектуальные возможности экс-чиновников, и Кулеба лишь подтверждает это правило. В последнее время он высказывал уже немало различных здравых мыслей. Не стал исключением и этот случай.

- У нас начинается тотальная война. И это очень-очень большая беда. И у нас, и у них будет достаточно ракет и дронов, чтобы методично уничтожать экономику друг друга. И впереди очень непростые времена с точки зрения обычной повседневной жизни. Потому что у нас с вами война, но, по сути, кроме периода начала 2022 года, ты приходил в супермаркет, и в принципе все было. И цены были более-менее нормальными. А теперь начнутся перебои. Потому что все будут выбивать и уничтожать, - предрек голодные времена на Украине Дмитро, выдав свой прогноз, но тут же испугался своей откровенности и быстро отработал задним ходом. - Я верю, что все будет хорошо, но сейчас мы входим в очень тяжелый этап.

Мог бы, конечно, еще и добавить, что за все это украинцы могут поблагодарить своего бессменного в течение последних 7 лет «просроченного» лидера Зеленского. Но это уже будет сверх возможностей и сил Кулебы. Хотя, с другой стороны, на судебном процессе над Зеленским Кулеба может стать очень ценным свидетелем обвинения. Если, конечно, не захочет сидеть рядом с «просрочкой» на одной скамье подсудимых. Сам «просроченный» наверняка тоже понимает то, о чем говорит Кулеба, но это является частью плана Зеленского по ожесточению украинцев в отношении России через ухудшение их жизни.

От себя же можем добавить, что и Дмитро обозначает только половину проблемы, потому что главное – это не как входить в тяжелые времена (это само собой произойдет), а как из них выбираться. Но здесь на бывшего комика надежды на Украине нет уже совсем ни у кого. И это совершенно точно.

P.S. Как говорится, не успели просохнуть чернила… Из сегодняшних вечерних сводок вражеских ТГ-каналов: «Россия начала выбивать заправочные станции в крупных городах в тылу, атакованы ряд АЗС в Житомире». Поехали!

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