Федоров сегодня сам и прояснил ситуацию, и обозначил свои амбиции с претензиями Фото: REUTERS.

С назначением нового главкома ВСУ интрига в кадровых перестановках в верхних эшелонах командования ВСУ и украинской власти далеко не исчерпалась. Новый главком Драпатый, по отзывам хорошо знающих его людей, человек достаточно сложный. В отличие от уравновешенного исполнителя-флегматика Сырского, он истерик со взрывным характером, сильно завышенной самооценкой и садистскими наклонностями. А люди такого склада личности обыкновенно очень подозрительны и не успокаиваются до тех пор, пока не вычистят со своих мест людей своего предшественника и не разместят на них свою команду.

Но самое главное – до сих пор остается нерешенным вопрос о новом министре обороны Украины. Бывший глава СБУ Хмара остается и.о министра, что не предоставляет ему министерских полномочий в полном объеме. А бывший министр обороны Михаил Федоров не теряет надежды вернуть свое утраченное по решению украинского «просроченного» главаря бандеровского режима Владимира Зеленского министерское кресло. Кстати, «просроченный» сегодня рассказал, что предлагал Федорову пост вице-премьера правительства по новым технологиям, что позволило бы тому заниматься техническим перевооружением украинской армии, но тот на это и другие предложения ответил отказом.

Экс-министр обороны Украины Федоров выставил ультиматум Зеленскому Фото: REUTERS.

Федоров сегодня сам и прояснил ситуацию, и обозначил свои амбиции с претензиями.

- Я благодарен президенту за все предложенные варианты. Но сегодня в государстве есть только три должности, которые, помимо военных на поле боя, реально определяют ход войны, – президент Украины, министр обороны и главнокомандующий Вооруженными силами Украины. Именно поэтому я не соглашаюсь ни на какую другую должность, кроме должности министра обороны, - заявил Михаил Федоров, чьи наглость и дерзость для нынешней Украины скорее исключение, чем правило. - Ни одна из других должностей не обладает реальными полномочиями для борьбы с коррупцией в закупках, завершения начатой трансформации армии, планирования и реализации асимметричных действий и операций против врага. Для меня вопрос никогда не был в должности или статусе, а только в возможности реально влиять на результат и приближать победу Украины.

Какой прекрасный камуфляж! Обозначить перераспределение контрактов в пользу близких к его команде фирм, а это сотни миллионов долларов прибыли, в качестве борьбы с коррупцией при закупках – ход безошибочный, и популярный у народных масс. А что Зеленский кусает локти всем своим менеджерам от этой «борьбы с коррупцией», так это личные трудности самого «просрочки». И не играет никакой роли то обстоятельство, что это Зеленский не просто «дал путевку в жизнь» Федорову, но и обеспечил ему и карьерный рост, и увеличение в прогрессии личного благосостояния последнего. Мавр сделал свое дело, мавр может теперь просто перекурить в уголке.

Михаил Федоров не намерен ни отступать, ни сдаваться. В его поддержку организовали даже самый настоящий майданчик, пусть и «картонный». Но одно требование «картонщиков» Зеленский уже выполнил – уволил с должности главкома ВСУ Сырского, осталось неудовлетворенным второе, не менее важное и по-настоящему ультимативное – возвращение Федорова на пост министра обороны Украины.

Федоров не намерен ни отступать, ни сдаваться. В его поддержку организовали даже самый настоящий майданчик Фото: REUTERS.

В защиту Федорова были организованы несколько публикаций в ведущих СМИ Запада, на страницах которых он представал рыцарем в блестящих доспехах и на белом коне – спаситель Украины, молодой талантливый технократ, новатор, который вынужден бороться с представителем заскорузлого «совкового» генералитета.

Все это в сумме и дает Федорову возможность диктовать свои амбиции в качестве условий для разрешения кадрового кризиса. Но все знают, что в том случае, если Зеленский даст слабину в этом вопросе и вернет Фелорова на пост главы Минобороны – главного получателя зарубежной помощи, от него самого останется только «говорящая голова», которая должна будет озвучивать принятые не им решения. Ни к деньгам, ни к принятию реальных решений его уже не допустят члены новой «правящей коалиции». И сам Зеленский это также понимает, наверное, лучше всех остальных.

Насколько оправданны амбиции и претензии экс-министра обороны, и сможет ли он отбросить уже изрядно надоевшую ему приставку «экс», станет ясно уже завтра. Именно на пятницу на Украине намечено начало новой бессрочной акции протеста, результатом которой должно стать возвращение Федорова к руководству военным ведомством и к очень большим, прямо-таки гигантским деньгам. На данный момент Федоров через западные СМИ и участников «картонного майдана» выставил фактически ультиматум Зеленскому, а «просроченный» улетает в США, причем на неделю. Где наверняка будет пытаться решить этот кадровый вопрос, который угрожает выстроенной им вертикали власти.

Как говорится, время покажет.

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