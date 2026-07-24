В Америке ищут альтернативу Слону и Ослу: В США заговорили о создании новой партии

Дональд Трамп, идя в президенты, много чего наобещал американцам. Но в итоге весь пар выпустил в свисток. Те, кто купился на его посулы, теперь жестоко разочарованы. Kylie Cooper/REUTERS

Вчера на митинге в штате Джорджия Дональд Трамп опять ополчился на коммунизм. В последнее время он частенько поминает учение Маркса, считая его «самой серьезной угрозой для США». А коммунистами называет леваков из стана демократов.

Но, похоже, по Америке сейчас бродит совсем другой призрак. В стране все громче говорят о новой политической силе, которая должна стать альтернативой привычной двухпартийной системе.

Мегапопулярный телеведущий Такер Карлсон на прошлой неделе сообщил, что порывает с республиканцами и будет способствовать созданию третьей общенациональной партии. «Система прогнила, - заявил он. - Я надеюсь на мирное решение, которое объединит, а не разделит страну. Хочу, чтобы мы решили эту проблему путем голосования, потому что следующий шаг - это пробиться силой». Другой известный ведущий Дженк Уйгур, баллотировавшийся в президенты от демократической партии, в эти же дни написал в сети Х: «Формируется повстанческий альянс... Думаю, у нас есть еще один шанс проголосовать за выход из этой ситуации в 2028 году».

О том, что за темная лошадка может вмешаться в традиционный спор за Белый дом между Слоном (традиционный символ республиканцев) и Ослом (демократы), мы поговорили с политологом-американистом, доцентом исторического факультета МГУ Андреем Сидоровым.

ТРАМП РАЗОЧАРОВАЛ

- Найдет ли отклик у американцев идея Карлсона?

- В стране помимо двух основных существуют еще около 70 партий, но ни одна из них никогда не приходила к власти. Третья сила получает реальный вес, если появляется крупный общественный запрос. Последний раз это случилось в 1992 году: на выборы в качестве независимого кандидата шел правоконсервативный миллиардер Росс Перо со своим движением «Вставай, Америка!». Люди тогда устали от традиционной политики и отдали «человеку со стороны» 19% голосов. Но для победы этого не хватило. Перо лишь «обокрал» республиканцев, оттянув у них часть избирателей, и президентом стал демократ Билл Клинтон.

- Сейчас похожая ситуация: с одной стороны, пресловутое глубинное государство, с другой - не оправдавший ожиданий Трамп.

- Да, в США растет число людей, недовольных двухпартийной системой. Они считают, что демократы и республиканцы заняты какими-то далекими проблемами - геополитикой, мультикультурализмом, изменением климата, но только не чаяниями рядовых американцев. На этом, кстати, и играл Трамп в своих предвыборных кампаниях. Он обещал вернуть Америку к истокам, оседлал зревший протест. Но в итоге весь пар пустил в свисток. Миллионы поверивших ему воспринимают это как предательство.

- Что больше всего ему ставят в вину?

- Усиление инфляции, отсутствие доступной медстраховки, рост налогов - то, что приводит к истощению среднего класса. А ведь клялся уничтожить бюджетный дефицит. Во внешней политике скатился на позиции своих предшественников, начинавших войны, из которых потом было не выкрутиться. Его постоянные заявления о победе над Ираном уже вызывают смех.

ДЕФИЦИТ ВОЖАКОВ

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом на роль национального лидера не тянет - типичный бюрократ из глубинного государства. Giada Papini Rampelotto/picture alliance/EuropaNewswire/globallookpress.com

- Но других ярких политиков не видно.

- Был кумир молодежи, республиканский активист Чарли Кирк, но его убили в прошлом году. Думаю, будь он жив, сейчас, скорее всего, вынужден был бы выступить против Трампа.

- А что у демократов?

- Боровшаяся с Трампом на выборах Камала Харрис - отыгранная карта. Сейчас демократы в качестве возможного кандидата в президенты надувают фигуру губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. Но судя по тому, какое аховое положение в штате он оставляет после себя, шансов получить поддержку на выборах у него мало.

НУЖНЫ ЛЮДИ И ДЕНЬГИ

Миллиарды Маска новому движению пригодились бы. Но вряд ли он их даст. Britta Pedersen/dpa/ globallookpress.com

- Сможет ли новая партия или движение, взяв что-то лучшее от демократов и от республиканцев, собрать внушительное число сторонников?

- Пока основа не просматривается. Программа MAGA («Сделаем Америку снова великой») опошлена Трампом. Сделать микс из лозунгов двух партий? Нет - и та, и другая быстро растащат их в разные стороны. Наконец, такому движению необходимо солидное спонсирование.

- А вдруг они Илона Маска притянут?

- Думаю, Маск хорошо помнит, как административный аппарат его жестко прижал, когда он начал перечить Трампу. Поэтому вряд ли Илон рискнет выступить в роли денежного мешка.

Такер Карлсон хватается за голову: «Система прогнила, стране нужна свежая политическая сила!». The Tucker Carlson Show

- Кто мог бы возглавить эту третью силу? Говорят о Такере Карлсоне, о Дженке Уйгуре. Некоторые прочат мэра Нью-Йорка - ультралевого демократа Зохрана Мамдани.

- Пока такой харизматичной личности не видно. Такер - яркий комментатор, прекрасный журналист. Он и ему подобные критикуют нынешнее руководство, их с удовольствием слушают миллионы людей. Но как политические лидеры они совершенно неопытны. Что касается Мамдани, то он еще слишком молод по меркам американской элиты - 35 лет ему. Да и в Нью-Йорке сначала надо что-то значимое сделать, чтобы стать весомой фигурой.

ВЕРОЯТНЫЙ СЦЕНАРИЙ

Бунт устроит левак из демпартии

- Что нужно для того, чтобы, отталкиваясь от известного тезиса Ленина, идея об альтернативной партии охватила массы и превратилась в материальную силу?

- Какой-то очень крупный сдвиг, серьезный общественный разлом. Пока такого фактора нет. Американцы просто недовольны тем, что их уровень жизни перестал расти, как раньше. Но это недовольство усиливается, а истеблишмент продолжает пребывать в застое и не предлагает понятных народу и желательно быстрых мер по улучшению ситуации. Прежние обещания выветрились, других нет - людям хочется чего-то свеженького, новой надежды. И вот тут, если уж совсем припрет, может появиться говорливый популист, который скажет: «Мы больше не будем тратить деньги на чужие войны, перестанем кормить союзничков-нахлебников, сделаем доступным качественное здравоохранение и образование, увеличим соцобеспечение и дадим право выйти раньше на пенсию», - и за такую программу будет готово проголосовать большинство.

- И республиканцы с демократами позволят этому свершиться?

- Нет, конечно. И если уж такой лидер обозначится, то, скорее всего, опять подобно Трампу возникнет из недр традиционной партии, только на этот раз - демократической. Взяв на вооружение очередные «народные» лозунги, он съест демпартию изнутри и выйдет на авансцену с левой повесткой. А Дональду останется лишь утверждать, что власть в Америке и впрямь захватили коммунисты.

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