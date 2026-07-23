Мария Порошина показала повзрослевшую дочь Аграфену от Ильи Дренова: 16-летняя красавица

Мария Порошина родила пятерых детей. Фото: Global look press\Anatoly Lomokhov

Мария Порошина показала, как повзрослела ее дочка Аграфена за шесть лет. Актриса опубликовала фотографию с девушкой.

Мария Порошина родила пятерых детей от разных мужчин. Старшая дочь Полина появилась на свет от отношений актрисы с Гошей Куценко.

В браке с Ильей Древновым на свет появились Серафима, Аграфена и Глафира. Имя отца долгожданного сына Андрея актриса скрывает.

Иногда Порошина рассказывает о наследниках. Недавно она делилась новостями про Аграфену, свою среднюю дочку. Девушка выросла красавицей.

Десятилетняя Аграфена с мамой на отдыхе Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Гордая мама показала, как изменилась наследница за шесть лет. Она разместила фото с 16-летней Груней.

Девушка пошла в актрисы. После девятого класса поступила в колледж имени Леонида Филатова. Это случилось год назад. "Груня сдавала ОГЭ и поступала на актерское... Я очень нервничала переживала. Матери выпускников меня поймут..." - отмечала Мария.

Актриса показала, как выросла Груня за шесть лет Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

По ее словам, очень важно, чтобы ребенок сам выбрал путь. Тогда идти по нему он будет с удовольствием и свернет горы. "Вот у Груни была привычка при подготовке к экзаменам все откладывать на последний момент. Я ей объясняла, что это неправильно, но она не воспринимала мои слова. А сейчас ее не надо заставлять, напоминать что-то сделать", - цитируют ее 7 Дней.

Актриса отметила, что Аграфена в колледже попала в ту атмосферу, которая ей невероятно нравится. Наследница буквально бежит на занятия. "Меня это поражает. Человек так изменился, очень ответственно стал подходить к учебе, к тем задачам, которые перед ним ставят. Вот что значит заниматься любимым делом", - резюмировала многодетная мама.

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