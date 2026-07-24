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Экономика24 июля 2026 2:00

Пес Барбос и денежный вопрос: разбираемся, в какую сумму обойдется содержание питомца

KP.RU посчитал, во сколько обойдется содержание питомца в 2026 году
Елена АРАКЕЛЯН
Мой домашний зоопарк приносит гораздо больше радости, чем убытков!Личный архив Елены Аракелян

Мой домашний зоопарк приносит гораздо больше радости, чем убытков!Личный архив Елены Аракелян

«Без кота жизнь не та», «Возьми себе счастье в дом» - так и сыпется нынче из социальной рекламы и соцсетей. И чувствуешь, что без собаки или кошки лишаешь себя важной части радостей бытия. Вон какие счастливые лица у той семьи из видео и как там здорово ребенок возится с умильным щеночком.

А потом начинается…

- Мне кошку вернули, - жалуется знакомая заводчица.

Через полгода жизни в новом доме у кисы случился цистит. Он успешно лечится, но глава семьи испугался за мебель и ламинат - вдруг пропахнут. И за лечение кошки платить же надо…

- В нашей практике мы ежедневно видим последствия необдуманных решений, принятых на эмоциях: собак (то же и с кошками. - Ред.) возвращают или оставляют на улице, потому что люди не заложили время на животное и не рассчитали бюджет, - рассказывает руководитель общественного движения помощи бездомным животным «Дай лапу» и просветительского проекта «Хочу собаку» Александра Нуриева. - После желания «Хочу» сразу следует задавать вопрос «А готов ли я?». И начинать стоит с калькулятора.

Александра Нуриева.

Александра Нуриева.

К каким же затратам готовиться владельцам собак и кошек? На основе собственных расчетов, данных Росстата и оценок экспертов «КП» составила примерную смету на среднестатистического питомца без особых проблем со здоровьем и поведением (на животных «с особенностями» сумма может вырасти в разы - разнесенную квартиру и затраты на лечение хронических звериных болезней мы не учитывали).

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Любовь и счастье за 200 тысяч в год…

…или Во что мне обходятся два питомца

Ваш корреспондент - счастливая хозяйка и собаки, и кошки (вот они со мной на фото вверху). Пес - прямошерстный ретривер четырех лет, относится к крупным и активным породам, около 30 кило веса. Киса - дачная приблудная (подобрали котенком), пять лет, три кило. Возраст и вес сообщаю не случайно, от этих параметров зависит стоимость содержания.

В первый год жизни хвостатых траты выше, и ряд расходов типа стерилизации потом не повторяются. А ближе к звериной старости резко вырастают расходы на ветеринарное обслуживание и необходимые лекарства. Ну и чем крупнее хвостатый, тем больше денег уходит на его прокорм.

Семейные расходы я записываю ежедневно. Так что подсчитать затраты на зверушек за последний год не составило труда.

Даже если питомца вы нашли в капусте, содержание влетит в копеечку.

Даже если питомца вы нашли в капусте, содержание влетит в копеечку.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Итак, любимый пес в расчете на год обошелся почти в 170 тысяч рублей (в среднем 14 тысяч с лишним в месяц). Кошка - примерно в 27 тысяч за год (2250 в месяц). Итого - почти двести тысяч за два хвоста. Учитывая габариты собаки, это сравнительно немного.

Зверушки у меня пока здоровы - и это счастье в том числе с точки зрения финансов. Походы в ветеринарку за последний год ограничились ежегодным профилактическим осмотром и прививкой. Это в районе 3000 - 3500 рублей на каждый хвост.

Основная статья затрат у нас - корм. Собачья еда за год обошлась в 108 тысяч рублей (импортный суперпремиум). Кошачья (отечественный суперпремиум) - около 13 тысяч с небольшим за год.

Еще одна существенная статья расходов - средства от паразитов. На собачку за год ушло 14 300 рублей. Стригу когти, мою, причесываю зверушек я сама.

В выставках мы не участвуем. Но с собакой ходим на ноузворк (поисковая работа) - чисто ради того, чтобы охотничьи наклонности песика использовались в контролируемом порядке. Это еще 33 тысячи за последний год. Для кошки постоянная статья расходов - наполнитель для лотка, для собачки - пакетики для прогулок. Но в сравнении с кормом это так, пустяки.

Выставки и спорт

Питомец, пригодный к выставочной карьере или участию в спортивных шоу, изначально обойдется недешево. «Взять друга из приюта» тут не проходит (хотя «для спорта» иногда можно). Но если цены на просто качественно выращенных (не в условиях городской однушки на дешевом корме) щенков и котят с документами, подтверждающими их происхождение, начинаются от десятков тысяч рублей, то для «деток чемпионов» с хорошими данными нижний предел - уже от сотен тысяч.

И постоянные расходы тоже будут большими. Чаще на это идут люди, которые профессионально занимаются разведением собак или кошек, дрессировкой или иным образом включены в «звериный» бизнес.

Сколько стоит содержание собак и кошек в 2026 году.

Стартовый набор

Его надо купить еще до того, как вы возьмете в дом животное.

Для щенка:

Амуниция (ошейник или шлейка и поводок, адресник с вашим телефоном), лежанка, миски на подставке, несколько игрушек, пеленки (одноразовые или сменные многоразовые), переноска или бокс для транспортировки, расческа, когтерез, гигиенические пакеты (для прогулок).

Для котенка:

Миски, лоток с совком, наполнитель, когтеточка, лежанка или домик (они могут быть уже с когтеточкой), переноска, когтерез.

Постоянные траты

Это прежде всего качественная еда (если сухой корм, то специалисты рекомендуют класс не ниже премиум), профилактическая обработка от блох, клещей и гельминтов, прививки, ветеринарные услуги, для кошек - наполнитель.

- Нельзя экономить на профилактике паразитов, полноценном качественном корме и превентивных визитах к врачу. Лечение пироплазмоза после укуса клеща или устранение хронических проблем с ЖКТ из-за дешевого корма обойдется в десятки раз дороже профилактики. А обойтись можно без дизайнерской одежды, переизбытка игрушек и дорогих аксессуаров. Собаке не важен логотип на ее поводке, - говорит Александра Нуриева.

ПОСЧИТАЕМ (расход в месяц)

Кошки

Мелких пород: от 2000 - 3000 рублей,

крупных пород (средний вес от 7 кг): от 5000 - 6000.

Собаки

Мелких пород (до 10 кг): от 6000 руб.,

средних пород (10 - 25 кг): от 10 000,

крупных пород (больше 25 кг): от 15 000 - 20 000.

Возможные дополнительные расходы:

- ветеринарные услуги сверх прививки и планового комплексного медобследования: 2500 - 7000 рублей за прием (без учета расходов на операции и стационар - в этом случае затраты исчисляются десятками тысяч);

- занятия с кинологом или консультация зоопсихолога (при необходимости скорректировать поведение животного): 1500 - 5000 рублей за сеанс;

- груминг (стрижка, вычесывание, мытье, чистка ушей и т. п.): от 15 000 в год;

- новая амуниция и игрушки: от 1500 - 3000 в год;

- услуги выгула, зооняня: от 500 - 800 рублей в час (в зависимости от размера и особенностей зверушки).

ПОСЧИТАЕМ

- Участие в выставке или спортивном соревновании: от 5000 до 20 000 руб., в зависимости от уровня мероприятия.

- Профессиональный груминг (с выставочным питомцем без него не обойтись): 3000 - 10 000 руб. за сеанс с учетом стоимости косметики.

- Хендлинг (профессиональный показ собаки на выставке): 2000 - 5000 руб.

- Тренировки (нужны в том числе для того, чтобы научить животное правильно вести себя на выставке): 1000 - 5000 руб. за занятие.

ПОСЧИТАЕМ

В среднем 15 000 - 25 000 рублей, в зависимости от размера питомца.

Если вы покупаете животное у ответственного заводчика, оно будет обработано от паразитов, вакцинировано и, возможно, чипировано. А если берете из приюта - то и стерилизовано (кастрировано).

При варианте «подобрал на улице» понадобятся дополнительные затраты (экономить на них - себе дороже):

- осмотр у ветеринара (насколько здорово животное, нет ли опасных инфекций),

- обработка от паразитов, вакцинация,

- стерилизация/кастрация (после 7 месяцев).

Это еще не меньше 10 000 - 15 000 рублей.

! В расходы на собаку в первый год ее жизни стоит включить начальный курс дрессировки (воспитательная дрессировка, общий курс дрессировки, курс «Управляемая городская собака» - в зависимости от породы, размера и ситуации).

В случае групповых очных занятий - 15 000 - 20 000 рублей.

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