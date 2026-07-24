Пес Барбос и денежный вопрос: разбираемся, в какую сумму обойдется содержание питомца

Мой домашний зоопарк приносит гораздо больше радости, чем убытков!Личный архив Елены Аракелян

«Без кота жизнь не та», «Возьми себе счастье в дом» - так и сыпется нынче из социальной рекламы и соцсетей. И чувствуешь, что без собаки или кошки лишаешь себя важной части радостей бытия. Вон какие счастливые лица у той семьи из видео и как там здорово ребенок возится с умильным щеночком.

А потом начинается…

- Мне кошку вернули, - жалуется знакомая заводчица.

Через полгода жизни в новом доме у кисы случился цистит. Он успешно лечится, но глава семьи испугался за мебель и ламинат - вдруг пропахнут. И за лечение кошки платить же надо…

- В нашей практике мы ежедневно видим последствия необдуманных решений, принятых на эмоциях: собак (то же и с кошками. - Ред.) возвращают или оставляют на улице, потому что люди не заложили время на животное и не рассчитали бюджет, - рассказывает руководитель общественного движения помощи бездомным животным «Дай лапу» и просветительского проекта «Хочу собаку» Александра Нуриева. - После желания «Хочу» сразу следует задавать вопрос «А готов ли я?». И начинать стоит с калькулятора.

Александра Нуриева.

К каким же затратам готовиться владельцам собак и кошек? На основе собственных расчетов, данных Росстата и оценок экспертов «КП» составила примерную смету на среднестатистического питомца без особых проблем со здоровьем и поведением (на животных «с особенностями» сумма может вырасти в разы - разнесенную квартиру и затраты на лечение хронических звериных болезней мы не учитывали).

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Любовь и счастье за 200 тысяч в год…

…или Во что мне обходятся два питомца

Ваш корреспондент - счастливая хозяйка и собаки, и кошки (вот они со мной на фото вверху). Пес - прямошерстный ретривер четырех лет, относится к крупным и активным породам, около 30 кило веса. Киса - дачная приблудная (подобрали котенком), пять лет, три кило. Возраст и вес сообщаю не случайно, от этих параметров зависит стоимость содержания.

В первый год жизни хвостатых траты выше, и ряд расходов типа стерилизации потом не повторяются. А ближе к звериной старости резко вырастают расходы на ветеринарное обслуживание и необходимые лекарства. Ну и чем крупнее хвостатый, тем больше денег уходит на его прокорм.

Семейные расходы я записываю ежедневно. Так что подсчитать затраты на зверушек за последний год не составило труда.

Даже если питомца вы нашли в капусте, содержание влетит в копеечку. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Итак, любимый пес в расчете на год обошелся почти в 170 тысяч рублей (в среднем 14 тысяч с лишним в месяц). Кошка - примерно в 27 тысяч за год (2250 в месяц). Итого - почти двести тысяч за два хвоста. Учитывая габариты собаки, это сравнительно немного.

Зверушки у меня пока здоровы - и это счастье в том числе с точки зрения финансов. Походы в ветеринарку за последний год ограничились ежегодным профилактическим осмотром и прививкой. Это в районе 3000 - 3500 рублей на каждый хвост.

Основная статья затрат у нас - корм. Собачья еда за год обошлась в 108 тысяч рублей (импортный суперпремиум). Кошачья (отечественный суперпремиум) - около 13 тысяч с небольшим за год.

Еще одна существенная статья расходов - средства от паразитов. На собачку за год ушло 14 300 рублей. Стригу когти, мою, причесываю зверушек я сама.

В выставках мы не участвуем. Но с собакой ходим на ноузворк (поисковая работа) - чисто ради того, чтобы охотничьи наклонности песика использовались в контролируемом порядке. Это еще 33 тысячи за последний год. Для кошки постоянная статья расходов - наполнитель для лотка, для собачки - пакетики для прогулок. Но в сравнении с кормом это так, пустяки.

Выставки и спорт

Питомец, пригодный к выставочной карьере или участию в спортивных шоу, изначально обойдется недешево. «Взять друга из приюта» тут не проходит (хотя «для спорта» иногда можно). Но если цены на просто качественно выращенных (не в условиях городской однушки на дешевом корме) щенков и котят с документами, подтверждающими их происхождение, начинаются от десятков тысяч рублей, то для «деток чемпионов» с хорошими данными нижний предел - уже от сотен тысяч.

И постоянные расходы тоже будут большими. Чаще на это идут люди, которые профессионально занимаются разведением собак или кошек, дрессировкой или иным образом включены в «звериный» бизнес.

Сколько стоит содержание собак и кошек в 2026 году.

Стартовый набор

Его надо купить еще до того, как вы возьмете в дом животное.

Для щенка:

Амуниция (ошейник или шлейка и поводок, адресник с вашим телефоном), лежанка, миски на подставке, несколько игрушек, пеленки (одноразовые или сменные многоразовые), переноска или бокс для транспортировки, расческа, когтерез, гигиенические пакеты (для прогулок).

Для котенка:

Миски, лоток с совком, наполнитель, когтеточка, лежанка или домик (они могут быть уже с когтеточкой), переноска, когтерез.

Постоянные траты

Это прежде всего качественная еда (если сухой корм, то специалисты рекомендуют класс не ниже премиум), профилактическая обработка от блох, клещей и гельминтов, прививки, ветеринарные услуги, для кошек - наполнитель.

- Нельзя экономить на профилактике паразитов, полноценном качественном корме и превентивных визитах к врачу. Лечение пироплазмоза после укуса клеща или устранение хронических проблем с ЖКТ из-за дешевого корма обойдется в десятки раз дороже профилактики. А обойтись можно без дизайнерской одежды, переизбытка игрушек и дорогих аксессуаров. Собаке не важен логотип на ее поводке, - говорит Александра Нуриева.

ПОСЧИТАЕМ (расход в месяц)

Кошки

Мелких пород: от 2000 - 3000 рублей,

крупных пород (средний вес от 7 кг): от 5000 - 6000.

Собаки

Мелких пород (до 10 кг): от 6000 руб.,

средних пород (10 - 25 кг): от 10 000,

крупных пород (больше 25 кг): от 15 000 - 20 000.

Возможные дополнительные расходы:

- ветеринарные услуги сверх прививки и планового комплексного медобследования: 2500 - 7000 рублей за прием (без учета расходов на операции и стационар - в этом случае затраты исчисляются десятками тысяч);

- занятия с кинологом или консультация зоопсихолога (при необходимости скорректировать поведение животного): 1500 - 5000 рублей за сеанс;

- груминг (стрижка, вычесывание, мытье, чистка ушей и т. п.): от 15 000 в год;

- новая амуниция и игрушки: от 1500 - 3000 в год;

- услуги выгула, зооняня: от 500 - 800 рублей в час (в зависимости от размера и особенностей зверушки).

ПОСЧИТАЕМ

- Участие в выставке или спортивном соревновании: от 5000 до 20 000 руб., в зависимости от уровня мероприятия.

- Профессиональный груминг (с выставочным питомцем без него не обойтись): 3000 - 10 000 руб. за сеанс с учетом стоимости косметики.

- Хендлинг (профессиональный показ собаки на выставке): 2000 - 5000 руб.

- Тренировки (нужны в том числе для того, чтобы научить животное правильно вести себя на выставке): 1000 - 5000 руб. за занятие.

ПОСЧИТАЕМ

В среднем 15 000 - 25 000 рублей, в зависимости от размера питомца.

Если вы покупаете животное у ответственного заводчика, оно будет обработано от паразитов, вакцинировано и, возможно, чипировано. А если берете из приюта - то и стерилизовано (кастрировано).

При варианте «подобрал на улице» понадобятся дополнительные затраты (экономить на них - себе дороже):

- осмотр у ветеринара (насколько здорово животное, нет ли опасных инфекций),

- обработка от паразитов, вакцинация,

- стерилизация/кастрация (после 7 месяцев).

Это еще не меньше 10 000 - 15 000 рублей.

! В расходы на собаку в первый год ее жизни стоит включить начальный курс дрессировки (воспитательная дрессировка, общий курс дрессировки, курс «Управляемая городская собака» - в зависимости от породы, размера и ситуации).

В случае групповых очных занятий - 15 000 - 20 000 рублей.

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