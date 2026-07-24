Как Ташкент стал точкой притяжения финансов, технологий и идей

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Фото: пресс-служба Президента Узбекистана

Узбекистан сегодня меняется настолько быстро, что даже опытные наблюдатели с трудом успевают за темпом реформ. Страна, которую еще 10 лет назад многие воспринимали как закрытую и осторожную, сегодня смело заявляет о себе на мировой арене - и не просто заявляет, а задает тон целому региону.

Все эти перемены связаны с именем одного человека - Президента Шавката Мирзиёева. За годы, что он руководит страной, Узбекистан прошел путь, на который другим государствам обычно требуются десятилетия: от закрытой экономики советского типа - к динамичному рынку, привлекающему инвесторов со всего мира; от осторожной внешней политики - к активной роли на международных площадках; от бюрократических барьеров - к смелым цифровым и промышленным проектам.

Уместить все достижения президента и его страны в одну статью сложно - слишком много направлений, слишком высок темп событий. Поэтому мы решили сосредоточиться на последнем годе работы главы государства и показать, как она выглядит по нескольким ключевым направлениям: внешняя политика, отношения с Россией, экономика и технологии. Даже такой, сокращенный взгляд дает понять - перед нами один из самых деятельных лидеров региона, чья энергия ощутимо меняет политико-экономический пейзаж Центральной Азии.

Международная деятельность

Минувший год стал для Шавката Мирзиёева периодом на редкость насыщенной и целеустремленной дипломатии, охватившей регион, глобальные институты и ключевые экономические площадки мира. Отличительная черта этой активности - не протокольная представительность, а готовность выходить с конкретными, детально проработанными инициативами там, где другие лидеры чаще ограничиваются общими декларациями.

Стержнем внешней политики остается Центральная Азия. На VII Консультативной встрече глав государств региона, прошедшей в ноябре 2025 года в Ташкенте под его председательством, Шавкат Мирзиёев не только обеспечил присоединение к формату Азербайджана, назвав это «мостом между Центральной Азией и Южным Кавказом». А также предложил перевести региональный диалог на новый институциональный уровень - от идеи «Сообщества Центральной Азии» с ротационным секретариатом до Всеобъемлющей торгово-экономической программы до 2035 года и «Десятилетия практических действий» по водным ресурсам на 2026-2036 годы. Эта же логика - превращать риторику в механизмы - прослеживалась и на заседании Высшего Евразийского экономического совета в мае 2026 года, где Президент представил партнерам единое цифровое пространство безбарьерной торговли и «умные» транспортно-таможенные коридоры.

Столь же уверенно Президент Узбекистана звучал и на глобальных площадках ООН: в Дохе он поднимал вопросы сокращения социально-экономического неравенства в рамках Повестки-2030, в Баку - выдвинул пакет инициатив по устойчивому развитию городов, а участие в I саммите «Совета мира» в Вашингтоне в феврале 2026 года, посвященном восстановлению Газы, показало готовность Узбекистана разделять ответственность за решение действительно острых мировых проблем, а не только за собственную региональную повестку.

Не менее ярко проявила себя и экономическая дипломатия. Выступление на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2026 года стало настоящей презентацией Нового Узбекистана. Показатели впечатляют: рост экономики с 50 до 147 млрд долларов за десятилетие, свыше 150 млрд привлеченных инвестиций. Прозвучали инициатива создания «Евразийского пояса технологической индустриализации» и приглашение на Ташкентский инвестиционный форум. Месяцем позже последовал визит в Республику Беларусь, нацеленный на новую архитектуру евразийского сотрудничества.

В совокупности прошедшие месяцы складываются в цельную картину: дипломатические усилия Шавката Мирзиёева последовательно работают на одну цель - превратить открытость и многовекторность Узбекистана в реальные инвестиции, технологии и партнерство, укрепляя при этом позиции страны и всего региона на мировой арене.

Сотрудничество с Россией

Из всех направлений внешней политики Шавката Мирзиёева российский вектор в этот период выделялся, пожалуй, наибольшей интенсивностью и содержательной насыщенностью - стратегическое партнерство здесь явно перерастает рамки соседства, превращаясь в системную работу на десятилетия вперед.

Тон задали еще в октябре 2025 года на II саммите «Центральная Азия - Россия» в Душанбе, где Ш. Мирзиёев назвал Россию «ключевым, приоритетным стратегическим партнером и союзником» региона и выступил с целым пакетом инициатив - от транспортно-логистического контура и хаба промышленного инжиниринга в Бухаре до регионального центра компетенций по атомной энергетике и научно-образовательного консорциума «Инженеры будущего». Масштаб предложенной повестки говорил сам за себя: экономика, транспорт, энергетика, безопасность, гуманитарная сфера. Прозвучала развернутая программа союзнических отношений.

Личная дипломатия президента подкрепляла эту логику регулярными двусторонними контактами. В мае 2026 года Шавкат Мирзиёев посетил Москву в дни празднования 81-й годовщины Победы, обсудив с Владимиром Путиным ход реализации ранее достигнутых договоренностей, а в ноябре 2025-го в Ташкенте принимал российскую делегацию во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко для расширения образовательного и гуманитарного сотрудничества. Наглядное свидетельство того, что за громкими саммитами у лидера Узбекистана всегда следует кропотливая, будничная работа над деталями.

Кульминацией года стал рабочий визит в Санкт-Петербург и участие в 29-м Петербургском международном экономическом форуме в июне 2026 года. На его полях состоялась встреча с Владимиром Путиным, а сам визит запомнился по-настоящему историческим событием - торжественным стартом строительства первой в Узбекистане интегрированной АЭС малой мощности по российским технологиям. Проект, который президент сам охарактеризовал как вложение в «новую инженерную школу» страны, стал закономерным итогом последовательной работы.

На этом фоне не удивляет и устойчивая экономическая динамика: Россия все эти месяцы прочно удерживала позиции одного из ведущих торговых партнеров Узбекистана в СНГ, наращивая сотрудничество в энергетике, металлургии и агропромышленном комплексе. Собранные воедино, эти шаги демонстрируют редкое умение Шавката Мирзиёева выстраивать стратегическое партнерство не декларативно, а через конкретные проекты, инфраструктуру и институты - демонстрируя лидерство, мысля категориями результата, а не протокола.

Экономика, инвестиции и цифровая трансформация

Если во внешней политике Шавкат Мирзиёев действует как переговорщик, то во внутренней экономической повестке он все чаще выступает в роли главного архитектора и одновременно самого требовательного контролера реформ - сочетание, которое редко встречается у глав государств и вызывает уважение.

Показательным примером стал V Ташкентский международный инвестиционный форум в июне 2026 года, где президент анонсировал новые проекты на 20 млрд долларов в сфере освоения недр и промышленности и представил 6 приоритетных направлений сотрудничества, включая глубокую переработку сырья и инфраструктурные ГЧП-проекты еще на 27 млрд долларов. На той же площадке президент объявил о создании Ташкентского Международного финансового центра. Это будет хаб с поистине беспрецедентными условиями: нулевые ставки по целому ряду налогов и таможенным пошлинам сроком на 50 лет, а правосудие в его юрисдикции будет осуществляться на принципах английского права. Решение смелое даже по меркам глобальной конкуренции за капитал.

Не менее показателен и подход Ш. Мирзиёева к контролю за реализацией задуманного. В феврале 2026 года он взял под особый жесткий контроль 377 стратегических проектов на сумму 165 млрд долларов, введя автоматический мониторинг их реализации на 3 года вперед - шаг, прямо направленный против бюрократии и долгостроев, которые традиционно тормозят подобные инициативы. Еще раньше, в ноябре 2025 года в Вашингтоне, президент лично вел переговоры с лидерами американских инвестфондов, заявив о планах удвоить объемы промышленного производства к 2030 году за счет трансфера американских технологий.

В энергетике 2026 год войдет в историю страны отдельной строкой: в июне Шавкат Мирзиёев вместе с президентом России и генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси дал старт заливке первого бетона в фундамент интегрированной АЭС в Джизакской области. Уникальный проект стоимостью до 9,5 млрд долларов, объединит 2 энергоблока ВВЭР-1000 и 2 малых реактора РИТМ-200Н общей мощностью свыше 2,1 ГВт. Параллельно велась работа над зеленой повесткой: в мае 2026 года прошли переговоры с саудовской ACWA об ускоренном строительстве ветровых и солнечных станций и систем накопления энергии. Модернизация промышленности уже принесла результат - расход газа на единицу продукции сократился в 1,6 раза.

Заметно окреп и цифровой сектор. В январе 2026 года Президент Узбекистана представил впечатляющие цифры: стоимость национальной венчурной и стартап-экосистемы достигла 3,9 млрд долларов, число стартапов превысило 750, а капитал 15 венчурных фондов - 180 млн долларов. На подходе - Международный центр цифровых технологий с особым правовым и налоговым режимом для иностранных IT-компаний и потенциалом добавленной стоимости в 10 млрд долларов. В мае 2026 года на Совете управляющих АБР Ш. Мирзиёев предложил открыть в Ташкенте региональный центр «Цифровая магистраль» для масштабирования применения искусственного интеллекта в госуслугах и образовании.

Все эти шаги складываются в единую и весьма амбициозную программу технологического развития: только в 2026 году запланирован старт 782 новых промышленных и инфраструктурных проектов на 52 млрд долларов, ввод 228 крупных производств на 14 млрд долларов и запуск технопарков нового поколения «Металлы будущего» в Ташкенте и Самарканде. Трудно не признать: подобная концентрация конкретных, измеримых целей - редкий пример экономического курса, где амбиции подкреплены столь же серьезной управленческой дисциплиной.

Если собрать воедино все эти направления, становится ясно, что это результат работы одного человека, который системно и настойчиво ведет страну вперед. Узбекистан сегодня уже не просто наблюдает за переменами в регионе - он их формирует, задавая соседям темп и планку. И судя по тому, с какой скоростью развивается эта повестка, следующий год едва ли будет менее насыщенным.