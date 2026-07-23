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Вице-премьер Александр Новак рекомендовал Минэнерго и нефтяным компаниям отменить ограничения, действующие на ряде АЗС, по отпуску в одни руки менее 50 л бензина. Об этом сообщило РБК со ссылкой на источники в нефтяной отрасли. По данным издания, речь о снятии ограничении шла на совещании 13 июля.
Сейчас на многих АЗС одному водителю отпускают не более 20 литров бензина. Чтобы залить полный бак (например, отправляясь в дальнюю поездку) в очереди нужно отстоять минимум дважды. Бензин в канистры на большинстве АЗС наливать не разрешают, в том числе чтобы избежать спекуляций.
По данным РБК, на совещании, которое провел Александр Новак еще 13 июля, речь шла о том, чтобы 50 литров бензина водители могли покупать без ограничений. То есть 50 литров должно стать минимальным порогом при продаже. Остальное будет зависеть от самих нефтяных компаний - по возможности порог может быть и выше.
В то же время, Новак поручил Минэнерго продумать вместе с нефтяными компаниями механизм для «недопущения обхода персоналом АЗС установленных ограничений реализации топлива». А желающих набрать бензина впрок действительно хватает.
Один из скандальных инцидентов с топливом прогремел без преувеличения на всю страну. Дело было на автозаправке под Воронежем - водитель грузовика открыто заливал бензин в заранее приготовленные 200-литровые бочки. Другие водители вначале потеряли дар речи, а потом стали снимать его на видео. Так этот случай и стал известен.
Напомним, ограничения по продаже топлива начались в июне-июле, когда возник дефицит бензина. В той или иной мере ограничения затронули 80 регионов страны. Например, в Крыму бензин из-за острого дефицита вовсе перестали продавать водителям - частникам. В других регионах ограничения были введены в определенные часы, заработали электронные очереди и система продаж по принципу «чет-нечет».
Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Кризис на топливном рынке стал темой нескольких совещаний президента с правительством и главами регионов. 22 июля президент провел совещание по экономическим вопросам, на котором заявил, что трудности на топливном рынке носят временный характер и не повлияют на общую экономическую ситуацию в стране. Путин привел данные Минэкономразвития, согласно которым ВВП страны в мае вырос на 0,3%. Президент отметил, что темпы хоть и скромные, но тем не менее, динамика остается положительной.
Чтобы восполнить дефицит топлива на внутреннем рынке, правительство приняло целый комплекс мер.
- Введен запрет на экспорт бензина (на данный момент - до конца июля) и авиационного керосина (до 30 ноября).
- На всех действующих НПЗ максимально увеличены мощности, сокращены сроки плановых ремонтов.
- Продлено действие временных послаблений для ряда нефтеперерабатывающих заводов - они могут выпускать топливо по нормативам «Евро-3» более низкого качества.
- Введены изменения в биржевых торгах. Чтобы наполнить внутренний рынок, снижены минимальные квоты обязательных продаж бензина на бирже на ближайшие месяцы.
Проблемы на топливном рынке начались с мая. Изначально в правительстве объясняли их нарушением логистических цепочек, ажиотажным спросом и спекуляциями. Но в июле Александр Новак признал, что к дефициту привели атаки украинских БПЛА по российским НПЗ. К тому же летом часть НПЗ проводят плановые и аварийные ремонты. К настоящему времени к продажам топлива на Петербургской бирже вернулись российские НПЗ совокупной мощностью 40 млн. тонн. Они завершили плановые и аварийные ремонты и смогли возобновить продажи.
В начале этой недели Александр Новак сообщил журналистам, что ситуация с бензином начинает улучшаться. По его словам, принятые правительством действия принесли результаты.
- Это видно по количеству работающих заправок и снижению очередей. Частично рынок стабилизируется, - заявил Новак.
При этом он признал, что в ряде регионов ситуация пока остается напряженной.
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