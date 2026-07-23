Ситуация с топливом в России улучшается Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вице-премьер Александр Новак рекомендовал Минэнерго и нефтяным компаниям отменить ограничения, действующие на ряде АЗС, по отпуску в одни руки менее 50 л бензина. Об этом сообщило РБК со ссылкой на источники в нефтяной отрасли. По данным издания, речь о снятии ограничении шла на совещании 13 июля.

Какие поручения дал Новак на совещании

Сейчас на многих АЗС одному водителю отпускают не более 20 литров бензина. Чтобы залить полный бак (например, отправляясь в дальнюю поездку) в очереди нужно отстоять минимум дважды. Бензин в канистры на большинстве АЗС наливать не разрешают, в том числе чтобы избежать спекуляций.

По данным РБК, на совещании, которое провел Александр Новак еще 13 июля, речь шла о том, чтобы 50 литров бензина водители могли покупать без ограничений. То есть 50 литров должно стать минимальным порогом при продаже. Остальное будет зависеть от самих нефтяных компаний - по возможности порог может быть и выше.

В то же время, Новак поручил Минэнерго продумать вместе с нефтяными компаниями механизм для «недопущения обхода персоналом АЗС установленных ограничений реализации топлива». А желающих набрать бензина впрок действительно хватает.

Один из скандальных инцидентов с топливом прогремел без преувеличения на всю страну. Дело было на автозаправке под Воронежем - водитель грузовика открыто заливал бензин в заранее приготовленные 200-литровые бочки. Другие водители вначале потеряли дар речи, а потом стали снимать его на видео. Так этот случай и стал известен.

Напомним, ограничения по продаже топлива начались в июне-июле, когда возник дефицит бензина. В той или иной мере ограничения затронули 80 регионов страны. Например, в Крыму бензин из-за острого дефицита вовсе перестали продавать водителям - частникам. В других регионах ограничения были введены в определенные часы, заработали электронные очереди и система продаж по принципу «чет-нечет».

Александр Новак поручил повысить лимиты продажи топлива Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Заявления Владимира Путина о ситуации с бензином

Кризис на топливном рынке стал темой нескольких совещаний президента с правительством и главами регионов. 22 июля президент провел совещание по экономическим вопросам, на котором заявил, что трудности на топливном рынке носят временный характер и не повлияют на общую экономическую ситуацию в стране. Путин привел данные Минэкономразвития, согласно которым ВВП страны в мае вырос на 0,3%. Президент отметил, что темпы хоть и скромные, но тем не менее, динамика остается положительной.

Какие меры принимало правительство по стабилизации ситуации с топливом

Чтобы восполнить дефицит топлива на внутреннем рынке, правительство приняло целый комплекс мер.

- Введен запрет на экспорт бензина (на данный момент - до конца июля) и авиационного керосина (до 30 ноября).

- На всех действующих НПЗ максимально увеличены мощности, сокращены сроки плановых ремонтов.

- Продлено действие временных послаблений для ряда нефтеперерабатывающих заводов - они могут выпускать топливо по нормативам «Евро-3» более низкого качества.

- Введены изменения в биржевых торгах. Чтобы наполнить внутренний рынок, снижены минимальные квоты обязательных продаж бензина на бирже на ближайшие месяцы.

Как в правительстве объясняли проблемы с бензином

Проблемы на топливном рынке начались с мая. Изначально в правительстве объясняли их нарушением логистических цепочек, ажиотажным спросом и спекуляциями. Но в июле Александр Новак признал, что к дефициту привели атаки украинских БПЛА по российским НПЗ. К тому же летом часть НПЗ проводят плановые и аварийные ремонты. К настоящему времени к продажам топлива на Петербургской бирже вернулись российские НПЗ совокупной мощностью 40 млн. тонн. Они завершили плановые и аварийные ремонты и смогли возобновить продажи.

В начале этой недели Александр Новак сообщил журналистам, что ситуация с бензином начинает улучшаться. По его словам, принятые правительством действия принесли результаты.

- Это видно по количеству работающих заправок и снижению очередей. Частично рынок стабилизируется, - заявил Новак.

При этом он признал, что в ряде регионов ситуация пока остается напряженной.

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