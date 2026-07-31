Над СССР военные натянули «сетку» для пришельцев: как страна 13 лет тайно искала и изучала инопланетных гостей

В районе Тунгуски искали обломки корабля пришельцев.

В мире - новый ажиотаж вокруг летающих тарелок. Пентагон по распоряжению президента США Дональда Трампа публикует засекреченные десятилетиями файлы об НЛО. Но военные в СССР тоже занимались неопознанными летающими объектами. Об этом мы недавно рассказывали в публикации KP.RU «Михаилу Горбачеву передали личное послание от инопланетян». Сегодня - продолжение разговора.

Гвоздь в «гроб уфологии»

Изучение НЛО в Советском Союзе началось в 1946-м, когда писатель-фантаст Александр Казанцев выдвинул гипотезу, будто Тунгусский взрыв 30 июня 1908 года был вызван аварией инопланетного летательного аппарата. Он же придумал слово «инопланетяне». В научных кругах пошли дискуссии, появились статьи в прессе. В 1960-м космический конструктор Сергей Королев отправил экспедицию в район Тунгуски в надежде найти обломки корабля пришельцев. Юрий Гагарин тоже верил, что «Тунгусский метеорит» - звездолет.

Фантаст Александр Казанцев предположил, что над бассейном реки Подкаменная Тунгуска взорвался корабль пришельцев. И понеслось… Фото: В.ЧИСТЯКОВ/РИА Новости

8 января 1961 года газета «Правда» опубликовала статью «Миф о «летающих тарелках». Академик Лев Арцимович, лауреат Ленинской премии, утверждал: «Тарелки и иные материальные объекты, якобы появляющиеся в небе, существуют в такой же степени, как блики на воде или радуга в небе, т. е. только как игра света в атмосфере. Все остальное есть либо самообман, либо сознательная фальсификация фактов». Позже руководимое им Отделение общей и прикладной физики АН СССР приняло постановление, осуждающее изучение НЛО. Для отечественных уфологов наступили черные дни.

5 декабря 1976 года «Правда» вбила последний гвоздь в «гроб уфологии» статьей академика Леонида Бреховских «Бермудский треугольник: мифы и факты». Очередной лауреат Ленинской премии объяснял: «Почему появляются мифы о летающих тарелках, инопланетянах на нашей Земле и о чудесах в Бермудском треугольнике? Чаще всего эти мифы инспирируются прессой капиталистических стран для поддержания тиражей в конкурентной борьбе».

Однако не прошло и года, как грянуло «Петрозаводское диво», ударившее по скептикам-академикам.

«Медуза» над Петрозаводском. Рисунок очевидца. Фото: Рисунок НЛО - Wikimedia Commons

«Петрозаводское диво»

20 сентября 1977-го около четырех часов утра в Карелии на темном небе вспыхнула огромная «звезда», импульсивно посылавшая на землю снопы света. Она медленно двигалась к Петрозаводску и, распластавшись над ним в виде огромной «медузы», повисла, осыпая город множеством тончайших лучевых струй. Затем «медуза» обернулась ярким полукругом и двинулась в сторону Онежского озера.

Кроме жителей Петрозаводска «звезду» видели в Псковской, Ленинградской областях, в Финляндии, Швеции. О ней написали центральные советские и западные газеты. Финны, перепугавшись, что русские испытали секретное оружие, сделали официальный запрос в Москву.

Президент АН СССР Анатолий Александров срочно направил письмо заместителю председателя Совета министров СССР Леониду Смирнову, возглавлявшему в правительстве Военно-промышленную комиссию (ВПК). Мол, Академия наук более не может игнорировать, равно как и не может объяснить аномальные явления, аналогичные тому, что наблюдалось в сентябре в Петрозаводске. В связи с чем просит организовать комплексные исследования аномальных явлений с подключением Министерства обороны и ВПК. Кремль отреагировал оперативно. Уже в октябре 1977 года решили создать секретную государственную программу «Комплексное изучение аномальных атмосферных и космических явлений».

Программа получила название «Сетка». Ее разделили на две части. «Сетку МО» (Министерства обороны СССР) возглавил начальник закрытого НИИ-22 (в/ч 67947) в Мытищах генерал-лейтенант Виктор Балашов, крупнейший специалист по радиолокации. Задача военных - выяснить возможное влияние НЛО на боевую технику, личный состав. Секретная директива Генштаба обязывала докладывать в НИИ-22 обо всех появлениях НЛО и других необычных происшествиях на территории Советского Союза.

«Сеткой АН» (Академии наук) руководил директор Института земного магнетизма и распространения радиоволн, член-корреспондент АН СССР Владимир Мигулин. Задача ученых - исследование физической природы аномальных явлений. Они работали с метеорологической, другими гражданскими службами страны, сообщениями в прессе, письмами «очевидцев НЛО».

В 1991-м «Сетку» прикрыли. Почему?

Никто не попался

В 2000 году научные координаторы «Сетки» полковник в отставке Борис Соколов и кандидат физико-математических наук Юлий Платов опубликовали в «Вестнике РАН» отчет «Изучение неопознанных летающих объектов в СССР»: «Армия была поставлена на 13 лет в режим массового дежурного наблюдения за аномальными явлениями практически на всей территории СССР, а это составляло примерно 1/6 часть земной суши. Вряд ли когда-либо и кто-либо организовывал столь масштабное исследование».

Казалось бы, при таком грандиозном размахе в советскую «Сетку» должно было попасть громадное количество НЛО. Но сенсаций не ждите. Разве что объяснение «Петрозаводского дива». Оказывается, в 4 утра 20 сентября 1977-го с секретного военного космодрома Плесецк в Архангельской области запустили спутник-разведчик «Космос-955». Одновременно в Плесецке неудачно испытали баллистическую ракету. Так над Карелией возникла огненная «медуза».

«Практически все массовые ночные наблюдения НЛО идентифицировались как эффекты, сопровождающие запуски ракетно-космической или испытания авиационно-космической техники, - утверждали авторы. - В рамках проекта, использовавшего огромный наблюдательный потенциал армии и гражданских организаций, не зафиксировано ни одного сообщения о посадке НЛО, о контактах с пилотами НЛО, о похищении людей НЛО. Возможно, по каким-то причинам, по крайней мере 13 лет территория СССР была закрыта для посещения инопланетных визитеров, либо гипотеза инопланетного происхождения НЛО несостоятельна».

Повод для тревоги

Стоп, а что же тогда летало 21 марта 1990 года над Киржачом, Переславлем-Залесским, Сергиевым Посадом?

«По свидетельству очевидцев, НЛО представлял собой диск диаметром 100 - 200 метров, - сообщил военному журналисту Михаилу Захарчуку начальник Главного штаба войск ПВО СССР генерал-полковник авиации Игорь Мальцев. - Объект вращался вокруг своей оси, совершал полет «змейкой» как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях со скоростью, в 2 - 3 раза превышающей скорость современного истребителя, то зависал над Землей. На сегодняшний день земные механические аппараты подобными возможностями вряд ли располагают».

НЛО летал четыре часа, затем исчез. В официальный отчет «Сетки» история не попала.

- Это секретный проект, - заверил меня один знающий генерал, просивший не засвечивать его фамилию. - Платов и Соколов давали подписку о неразглашении. Поэтому всей правды об НЛО они раскрыть не могли.

Генерал поведал, как перед московской Олимпиадой 1980 года его с другими офицерами ночью подняли по тревоге. Над Одинцовом появились «летающие тарелки»!

- Повод для тревоги имелся. В том районе были секретные оборонные предприятия. Действительно, над городом что-то кружило на огромной скорости, мерцали огни. Потом пропало. Все, как описывают обычно очевидцы НЛО.

Вот и полковник Захарчук рассказывал, что историю с НЛО над Переславлем-Залесским с комментарием Мальцева он опубликовал по горячим следам весной 1990 года в одной из центральных газет. Ему позвонил расстроенный генерал: «Не упоминай больше моей фамилии! Министр обороны Язов рассвирепел, когда ему доложили о моем комментарии. «Нет и не может быть в СССР никаких НЛО», - сказал маршал». Поэтому подробно Захарчук расписал эту историю в журнале «Вестник противовоздушной обороны» с рапортами военных, комментарием Мальцева лишь в 1992-м.

Когда Язов уже не возглавлял министерство, да и сам СССР приказал долго жить.

Главная по тарелочкам

Так называли военного летчика-испытателя 1-го класса, полковника-инженера Марину Попович. Она установила в небе 102 мировых рекорда. Вторая ее страсть - летающие тарелки. Они стали для нее делом семейным. Ее муж - генерал-майор авиации Павел Попович - был президентом Всесоюзной уфологической ассоциации.

Мария Попович собрала немало свидетельств военных летчиков о встречах с НЛО. Фото: Владимир МУСАЭЛЬЯН/ТАСС

- Впервые я увидела НЛО на Памире, - рассказывала мне Марина Лаврентьевна. - Над нашими палатками завис шар, светившийся по периферии. Второй раз - в Звездном городке. Длинный, типа дирижабля. Потом с мужем шли с работы: летит Ту-154, а под ним спокойно плывет большой «дирижабль». В Перми в аномальной зоне их наблюдала.

Она собрала много свидетельств военных летчиков о встречах с НЛО. Но во времена СССР они просили не называть их фамилий в печати: «Я еще летать хочу!»

- Их могли отстранить от полетов, направить к психиатру, - объясняла Марина Попович. - Или уволить из армии. Подтверждение - история летчика-испытателя Аркадия Апраксина. В июне 1948-го на высоте 9300 м над озером Баскунчак в Астраханской области он увидел неопознанный объект, из которого исходили световые лучи. Доложил на командный пункт, получил подтверждение, что объект фиксируется наземными локаторами. Поступила команда - опознать аппарат, постараться выйти с ним на связь и приказать условными сигналами следовать на приземление, в случае неповиновения - сбить! И тут же отбой. Спустя время Апраксин в полете вновь увидел НЛО, подробно рассказал об этом. Его уволили из авиации и армии. Я встречалась с начальником лаборатории одного из военных институтов полковником-инженером, кандидатом технических наук Виталием Хараберюшем. В его лаборатории исследовали 672 случая НЛО, в разряд которых входили аэростаты, шары, болотные газы, остатки ракет - все то, что обычно принимают за корабли инопланетян. Но около 10% случаев реально были неопознанными летающими объектами.

Книга Марины Попович «НЛО над планетой Земля» со свидетельствами наших военных летчиков вышла лишь в 2003 году.

А КАК У НИХ?

В США продолжают хранить тайны

Когда после Второй мировой над США, СССР, Европой стали фиксировать загадочные аппараты, первой мыслью военных было: «Это новое оружие государств-противников». Поэтому вокруг НЛО вводили режим секретности.

24 июня 1947 года пилот Кеннет Арнольд заметил над горой Рейнир, штат Вашингтон, девять странных объектов. В первый момент он принял их за гусей. Но слишком уж большая для птиц скорость - примерно 1200 миль/ч (1900 км/ч). К тому же объекты блестели. Арнольд поделился увиденным с репортером Бекеттом. Тот выдал сенсацию, подхваченную другими СМИ. Бекетт и придумал термин - «летающие тарелки». Пилот доложил об инциденте разведке ВВС США. Даже приложил рисунок одного объекта. Однако военное ведомство публично успокоило общественность: «Миражи».

На этом бы все и заглохло. Но спустя две недели грянула новая сенсация. Офицеры авиабазы Розуэлл (штат Нью-Мексико) сообщили, что обнаружили потерпевший крушение «летающий диск». Пентагон поспешил опровергнуть подчиненных: дескать, обломки принадлежали высотному аэростату. Но сообщения о «тарелках» над США тем летом сыпались одно за другим.

В декабре 1947-го ВВС США создали проект «Знак» для изучения загадочных объектов.

Научным консультантом стал известный астроном, директор университетской обсерватории Джозеф Аллен Хайнек. Многие НЛО были опознаны: воздушные шары, самолеты, метеоры, облака странной формы и т. д. Но около 20% остались без четкого объяснения. Хайнек надеялся на дополнительные расследования. Однако правительство решило иначе. В августе

1949-го вышел единственный отчет «Знака»: «Нет никаких доказательств, что объекты, о которых сообщалось, являются результатом передовых зарубежных научных разработок; следовательно, они не представляют прямой угрозы национальной безопасности». В том же году проект прикрыли.

Но сообщения о «тарелках» продолжали поступать.

В 1952-м ВВС США запустили аналогичный проект «Синяя книга». Было собрано 12 618 сообщений об НЛО. Из них 701 классифицировали как необъяснимые даже после строгого анализа. Однако в 1969-м «Синюю книгу» закрыли.

Судя по рассекреченным Пентагоном в последние месяцы файлам, за океаном после «Синей книги» действовали более закрытые проекты. У нас в стране после «Сетки» также была секретная программа «Галактика». Впрочем, засвеченные Пентагоном файлы пока не дали сенсаций. И вряд ли дадут. Военные по ту и эту сторону океана по-прежнему свято хранят тайну «тарелок».