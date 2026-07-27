Ирина Шейк закрутила роман с баскетболистом на 11 лет младше нее

Ирина Шейк. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Ирина Шейк долгое время была одна: после романа с бывшим мужем супермодели Жизель Бундхен футболистом Томом Брэди россиянка не была замечена в новых отношениях. Но теперь, похоже, все изменилось. На днях манекенщицу застали с новым мужчиной. 40-летняя красавица поужинала в ресторане с известным баскетболистом.

Пока известно, что это был только ужин, но западные таблоиды уже приписали Ирине новую любовь. Модель сходила на свидание с бывшим парнем своей коллеги по подиуму Кайли Дженнер — игроком НБА Девином Букером. Ирина и Девин отужинали в дорогом ресторане в Ист-Хэмптоне штата Нью-Йорк.

Пикантность ситуации в том, что Шейк на 11 лет младше своего ухажера. По словам инсайдеров, пара мило общалась за столиком. Ирина ушла из ресторана с черного входа, чтобы не попасться на глаза папарацци вместе с игроком клуба «Финикс Санз».

Девин Букер. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Ирина много работает, сегодня она – лицо десятков известных марок. Модель воспитывает дочку Лею, которую она родила в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером. После рождения Леи мама манекенщицы Ольга переехала из Челябинской области к дочери в Нью-Йорк, чтобы помогать воспитывать внучку.

Девятилетняя Лея с пеленок изучает русский язык – раньше она ходила в русский детский сад. Папарацци то и дело снимают девочку на улице, когда она идет из школы то с мамой, то с папой. Оба родителя заботятся о наследнице, и когда кто-то из них занят на съемках, они подменяют друг друга.

Ранее Ирина встречалась с футболистом Криштиану Роналду. Пара была вместе пять лет. Они познакомились в 2010 году во время совместной рекламной съемки и расстались в 2015 году.

Официально пара не объявляла детальных причин расставания, однако в СМИ главной версией долгое время называли нежелание модели спешить с созданием семьи на пике карьеры и ее возможный конфликт с матерью футболиста.

Позднее в интервью Ирина намекала, что рядом с Криштиану чувствовала себя неуверенной и несчастливой.

«Мне казалось, что у меня идеальный мужчина, но я ошибалась... С незрелым партнером рядом женщина чувствует себя неуверенно», - говорила она.