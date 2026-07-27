Герой спецоперации «Z» Абдулла Ахсанов выявил пункт управления БПЛА врага

Младший сержант Кирилл Сухов и ефрейтор Абдулла Ахсанов

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в зоне специальной военной операции: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку.Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.«Кто храбр — тот жив. Кто смел — тот цел. Кто напуган — наполовину побит», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинам повторял: «Не бойся смерти, тогда наверное победишь. Двум смертям не бывать, а одной не миновать».

ВЕРНУЛ КОМАНДОВАНИЮ СВЯЗЬ С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ

Младший сержант Кирилл СУХОВ

Младший сержант Кирилл Сухов, в составе подразделения российских мотострелков, выполнял задачи по организации бесперебойной связи в интересах командного пункта батальона. В сжатые сроки он проводил ремонтно-восстановительные работы на оборудовании и технических средствах связи по устранению неисправностей, полученных в ходе боевых действий.

Противник, стремясь лишить российские подразделения устойчивого управления, атаковал позиции командного пункта, применяя при этом артиллерию и FPV-дроны. В результате атаки, часть оборудования и линий связи были выведены из строя.

Осознавая, что потеря связи лишит командование возможности оперативно руководить действиями сил на поле боя, Сухов вместе со своими подчиненными, действуя под огнем украинских боевиков, незамедлительно приступили к устранению повреждений. В кратчайшие сроки связистам удалось восстановить разрывы линий, произвести замену вышедших из строя блоков и агрегатов, восстановить поврежденные стационарные и временные сооружения, что позволило обеспечить устойчивое управление подразделениями мотострелкового батальона в обороне позиций и отразить атаку противника.

ВЫЯВИЛ ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ БПЛА ВРАГА

Ефрейтор Абдулла АХСАНОВ

Ефрейтор Абдулла Ахсанов в составе расчета разведывательного БПЛА выполнял боевые задачи по обнаружению военной техники, позиций средств огневого поражения, а также мест скопления живой силы противника.

В ходе ведения воздушной разведки Ахсанов обнаружил пункт управления и запуска ударных украинских боевиков, о чем незамедлительно доложил вышестоящему командованию. На основании данных, переданных расчетом разведывательного БПЛА, российским артиллерийским подразделениям, был нанесен огневой удар, в результате которого вражеский пункт управления был уничтожен.

Благодаря грамотным и своевременным действиям ефрейтора Абдуллы Ахсанова, боевики ВСУ лишились пункта управления и запуска ударных БПЛА, что существенно снизило их боевой потенциал на данном направлении.