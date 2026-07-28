Пулеметчик «Водяной»: Мы выстоим, отобьем, победим

Кадр видео: Минобороны РФ

Минобороны России демонстрирует кадры боевой работы одной из мобильных огневых групп (МОГ) мотострелкового подразделения 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр», которая обеспечивает прикрытие федеральной трассы «Новороссия». Десятки стрелков таких МОГ сбивают украинские дроны, которые атакуют гражданский транспорт на трассе в Херсонской и Запорожской областях.

«Такая комплексная система противовоздушной обороны гарантирует безопасность передовых и тыловых позиций, а также гражданской инфраструктуры от беспилотных летательных аппаратов противной стороны», - комментируют кадры в Минобороны России.

МОГ оснащены зенитными установками ЗУ-23-2 калибра 23 мм, пулеметами ДШК калибра 12,7 мм, а также спаренными пулеметами ПКМ и ПКТ калибра 7,62 мм. Для повышения эффективности борьбы с воздушными целями группы используют оптические прицелы и приборы ночного видения, что обеспечивает высокую точность поражения. Особое внимание уделяется тщательному планированию размещения огневых точек, их маскировке и оптимальному расстоянию между ними. На сложных участках фронта огневые позиции развертываются в многоэшелонном оборонительном порядке.

По словам пулеметчика с позывным «Водяной», благодаря этой системе уже неоднократно были сбиты украинские беспилотники, включая тип «Хорнет».

«Чувствуется работа на дорогах, мы выстоим, отобьем, победим», — говорит уверенно «Водяной» демонстрируя на земле груду сбитых беспилотников ВСУ самолетного типа.

Успешная деятельность МОГ группировки «Днепр» сделала передвижение по трассе Р-280 «Новороссия» безопасным для гражданского населения.

На кадрах Минобороны России можно также увидеть боевые вылеты в Запорожской области операторов 22-го отдельного батальона беспилотных систем подразделения Ивановских десантников.

«Действуя в составе группировки войск «Днепр», воины «крылатой пехоты» засекли замаскированную гаубицу Д-30 калибра 122 мм, которая вела огонь по российским позициям. Операторы БПЛА оперативно передали координаты цели, и после получения разрешения, экипажи FPV-дронов нанесли точный удар по огневой позиции. В результате высокоточного попадания и последующей детонации боеприпасов, артиллерийское орудие противника было полностью уничтожено», - отмечают в военном ведомстве.

Применение БПЛА значительно повышает эффективность боевых действий на передовой. Своевременная передача данных позволяет наносить упреждающие и оперативные ответные удары, предотвращая продвижение резервов противника и срывая его наступательные действия.

Ивановские десантники продолжают демонстрировать высокий профессионализм и мужество, успешно выполняя поставленные задачи на южном участке фронта.

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