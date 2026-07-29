Михаил Мурашко: Поликлиники должны объединить все данные о здоровье человека

Михаил Мурашко посетил радио «Комсомольская правда» Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко посетил радио «Комсомольская правда» и ответил на вопросы ведущих Ивана Панкина и главного редактора медиагруппы «КП» Олеси Носовой.

АНАЛИЗИРОВАТЬ И ОПЕРИРОВАТЬ ПОМОЖЕТ ЦИФРА

- Михаил Альбертович, мы живем сейчас в удивительное время, столько открытий в сфере здравоохранения. В нашей стране зарегистрировано первое в мире лекарство от болезни Бехтерева. Приступили к испытаниям сразу нескольких вакцин от рака. Что еще важного сейчас на стапелях?

- Мы обычно стараемся об открытиях в области медицины не говорить, пока не завершены клинические исследования - должны убедиться в безопасности и эффективности лекарств и технологий.

Но, действительно, сегодня очень много перспективных разработок. Они поддерживаются и частными инвестициями, и государством. Существует отдельный проект – «Новые технологии сбережения здоровья», он протянут уже до 2030 года. Это важно, потому что медицинские разработки нередко требуют длительных клинических исследований, наблюдений.

В этом году появились первые отечественные роботические установки для хирургии (когда операцию под управлением хирургов проводят роботы – Ред.). И они очень достойного уровня. Сейчас уже несколько из них работают в нашей клинической практике. Роботическая хирургия становится нормой для высокотехнологичных методов лечения.

Вообще приход искусственного интеллекта уже сегодня очень сильно начал менять ландшафт медицины и в разработках, и в клиническом применении. Врач в результате обследований получает большое количество данных о пациенте: лабораторные исследования, визуализации с помощью рентгеновских, ультразвуковых исследований, анализ тканей, клеток и др. Все это обобщить, установить взаимосвязи и сделать правильный вывод подчас нелегкая задача. ИИ значимо облегчает постановку диагноза и определение методов лечения.

Например, уже внедряется использование ИИ в онкологии: спрогнозировать какие дозы облучения должны быть использованы, четко очертить зону для воздействия и т.д.

Постоянно задают вопрос: а как же врач? Без врача это в любом случае не будет работать. Потому что все равно финальная интерпретация и заключение всегда будут в этой ситуации за врачом. Но помощь ИИ в диагностике, в лечении – это хорошие перспективы, которые мы сегодня видим для будущего медицины.

Роботические операции уже становятся нормой. Появились и отечественные роботы-хирурги. Фото: Виталий ТИМКИВ/РИА Новости

ДЕРМАТОЛОГОВ ХВАТАЕТ, БУДУЩЕЕ ЗА ГЕРИАТРАМИ

- Раз зашел разговор про врачей. Как обстоят дела с дефицитом кадров? Молодежь ведь сегодня старается отучиться на какую-нибудь специализацию, которая гарантированно принесет доход: дерматологи, косметологи, диетологи, аллергологи. Модно, денежно. А в хирурги или неврологи не торопятся. Как вы оцениваете ситуацию?

- В последние года три, наверное, мы констатируем прирост кадров в системе здравоохранения. За прошлый год порядка 9 тысяч врачей пришло в медучреждения, работающие по системе ОМС – то есть в так называемую бесплатную медицину. Хорошие цифры, которых мы до 2023 года не видели.

Это результат целого комплекса мер. В том числе, с этого года появилась новая форма – наставничество. Когда молодой врач, закончив обучение - специалитет или ординатуру, приступает работать в медицинских организациях, которые оказывают помощь в рамках программы государственных гарантий. У него появляется наставник, под руководством которого он набирается опыта, уже оказывая помощь пациентам по ОМС.

Если говорить о конкретных специальностях, то в какой-то период действительно был высокий спрос и желание пойти в дерматовенерологию, в ряд направлений, которые связаны с бьюти-медициной. Но сегодня мы видим, что рынок уже достаточно наполнился, в крупных городах это вполне доступные специалисты. Потребность в них падает. Так же в свое время произошло со стоматологами.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал на радио «Комсомольская правда» о ликвидации дефицита кадров Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

- С советских времен это считалась самая денежная специализация.

- Денежная и дефицитная. А сегодня специалистов в области стоматологии достаточно, такого спроса на них нет, подчас уже и трудоустроиться им не так просто.

В 2025 году очень хороший конкурс был на специалистов в области гериатрии (врачи, специализирующиеся на здоровье старшего поколения – Ред.). Новое направление, которое сопряжено с долголетием. Человек к серебряному возрасту должен подойти с достаточно хорошим запасом здоровья и продлить годы здоровой жизни. В этих специалистах все больше и больше возникает потребность.

Патанатомия – это морфологические исследования, в том числе прижизненные - стала активно развиваться. У этого направления появились новые методы исследования - и роботизированные, с компьютерными технологиями, с цифровым зрением, с использованием всевозможных генетических методов и так далее. Молодежь с удовольствием выбирает его.

Онкология - в нее идет большое количество специалистов. Столь острого дефицита, как ранее, мы здесь уже не испытываем. Но именно здесь очень важно, чтобы специалисты были высокопрофессиональными, поддерживали свой кругозор, высокий клинический статус. Это направление требует очень хороших фундаментальных знаний.

И еще одно направление, которое я хотел бы тоже отметить, это общая врачебная практика. Она очень сильно стала трансформироваться. Мы на пути больших изменений.

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ СТАНОВИТСЯ ИСТОРИЕЙ ЖИЗНИ

- Государственные поликлиники сегодня должны объединить все данные о состоянии здоровья человека в одном месте, - продолжает министр. - Кто ни сталкивался с тем, что какой-то анализ потерял трех-четырехлетней давности? Или начинаем звонить маме: «Мне такую прививку делали или не делали? Я болел ветрянкой?» Это все должно уйти в прошлое. Современный формат – это электронная медицинская карта, где записано все. Причем если раньше у нас была амбулаторная карта, стационарная карта, сейчас все данные должны попасть в общую электронную историю болезни.

Посетители в детской городской поликлинике №5 Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Мы с прошлого года начали активно внедрять ИИ в анализ данных этих карт. Это сильно меняет работу врача общей практики (ОП). По сути дела, ключевой фигурой для любого пациента становится именно он. Основные вопросы вы решаете с ним. И объем знаний врача, необходимый для взаимодействия с огромным количеством разных пациентов с разными проблемами - просто огромный. Очень важно, насколько врач ОП грамотен и владеет современными технологиями. Поэтому общая врачебная практика и семейное направление становится совершенно другого формата.

Мы видим, открывая новые поликлиники, где уже стоит современное оборудование, современные информационные системы - молодые врачи приходят туда с удовольствием.

Еще одно направление, которое тоже, наверное, стоит отметить, это психиатрия, психотерапия. Это направление во всем мире сегодня очень активно развивается. Профессионалы здесь очень нужны. В пандемию по востребованности, наверное, это был второй специалист после инфекционистов. Социальная изоляция, стрессы - все это в конечном итоге отражалось на психике. Начиная с 2020 года население поменяло отношение к психиатрам и психотерапевтам. Люди приходят, советуются с врачами, получают медицинскую помощь.

СГЛАДИТЬ РАЗРЫВ МЕЖДУ ГОРОДОМ И СЕЛОМ

- Ну а в целом с дефицитом кадров в медицине как дело обстоит?

- Дефицит еще сохраняется, но очень сильно сокращается. Работают различные программы, которые поддерживают специалистов: «Земский доктор», «Земский фельдшер», дополнительные социальные выплаты в первичном звене и многое-многое другое. По ряду направлений, и даже, наверное, правильнее говорить по ряду населенных пунктов, еще есть дефицит. Но последние изменений в законодательстве, плюс у нас врачи-стажеры (ординаторы второго года) уже имеют право практиковать, думаю, что в ближайшие 2-3 года очень сильно начнет меняться в лучшую сторону. Очень сильно.

- Кого конкретно не хватает больше всего?

- Часто идут запросы на неврологов, кардиологов. Но вообще от региона к региону очень сильно разнится ситуация.

- Я знаю и вижу, Москва и Подмосковье – поликлиники, больницы ремонтируются. Любо-дорого взглянуть, унифицированный внешний вид, внутри все современно. А в остальном по России как дело обстоит?

- Изменения идут по всей стране. Уже более 11 тысяч объектов медицинских организаций были построены или отремонтированы в последнее время. У нас в среднем за последние годы в стране в день открывалось 7-8 объектов. В день, каждый день!

Очень большой упор делали и на сельскую медицину. Потому что не должна быть такая сегрегация для городского и сельского населения. И в отдаленных населенных пунктах тоже должна развиваться медицина, потому что это определяет, в том числе, будут ли жить здесь люди. Каждый же задает вопрос: а вообще здесь далеко до медика? И скорая-то приедет или нет?

В регионы было направлено более 500 миллиардов рублей с 2021 по 2025 год только на поликлиники.

- Космическая сумма.

- Да. Сейчас проект по поликлиникам дополнительно продлился, и еще около 500 миллиардов рублей выделят на это направление.

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко на радио "Комсомольская правда" Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

КОГДА ВРЕМЯ – ГЛАВНЫЙ РЕСУРС

- Отдельная задача - экстренная медицина, - подчеркивает Михаил Мурашко. - Ее развивать нужно не только в части травмпунктов, но и приемных отделений - сегодня больше на них упор делаем. В приемных отделениях уже сразу есть все диагностическое оборудование, лаборатория, КТ, ультразвук, операционная экстренная. И гипс там, если нужно, смогут наложить, и срочное хирургическое лечение провести. Это новый проект, он стартовал с прошлого года, и в нем будет участвовать в общей сложности более 130 медицинских организаций. Очень хороший, реально хороший проект, потому что мы туда интегрируем травмпункт, всю экстренную помощь.

- Как в ковид придется перестраиваться.

- Да, в ковид вы помните, наверно, фото верениц машин скорой помощи. Нам тогда пришлось перестраивать систему работы по приемке пациентов, чтобы она стала высокопотоковой: быстро оформить, быстро госпитализировать, быстро поставить диагноз, и все это быстро-быстро-быстро. И сейчас приемные отделения рассчитаны на разные категории пациентов. Мы сразу маркируем внутри – красные линии, желтые линии, зеленые линии. Где пациент может ожидать, а где он должен помощь получить просто незамедлительно. Фактически карета скорой помощи по красной линии может въезжать сразу в операционную. Это необходимо делать в случае интенсивного кровотечения, реанимации и т.п.

Этот проект сейчас идет, он полностью ориентирован на регионы.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал на радио «Комсомольская правда» о внедрении ИИ в лечение и новом качестве терапевтов Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ПОЛИКЛИНИКУ МОЖНО И НЕ ХОДИТЬ

- Что касается времени на прием пациентов. Самая больная тема. Те самые злополучные 15 минут на прием в поликлинике. Этот норматив действительно существует? Этого же часто недостаточно – опрос, осмотр, плюс врачу еще нужно что-то заполнить …

- Начнем с того, что это усредненные нормативы, которые, по сути дела, и для тех, кто «я только спросить», и для тех, кто повторно, и тех, кто первично и нужен осмотр. Жесткий норматив 15 минут бессмыслен, и сейчас он более пластичный.

Мы сейчас начали, пока как эксперимент, внедрять опросники. Еще когда пациент записывается, ему предлагают ответить на вопросы, с чем он идет ко врачу. Либо письменно, либо голосом – второе, конечно, удобнее для пациента. Но чтобы хорошо распозналось, нужно четко говорить и хорошее программное обеспечение для расшифровки – чтобы мы получали достоверную информацию. И по результатам этих анкет можно более гибко планировать время приема.

Участникам СВО, получившим тяжелые ранения, оказывают всю возможную помощь. Экзоскелет используется для восстановления после травм ног и позвоночника Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- Кстати, анкетирование – это простая, но очень важная история и для пациентов. Потому что многие из нас могут даже не подозревать, какие вопросы им может задавать врач на приеме. И теряется время на то, что мы что-то вспоминаем, роемся в бумагах, звоним другу...

- Конечно. В целом производительность труда для медицины очень важное направление. Вот за последние годы по модернизации больше 220 тысяч единиц оборудования было приобретено, в том числе дорогостоящего. Но я, к сожалению, в ходе некоторых региональных поездок по-прежнему сталкиваюсь с нерациональным подходом к его использованию. Когда, например, пациент должен раздеваться во флюорографическом кабинете. Это же, извините, просто недопустимая вещь. Сам снимок занимает секунды, а пока человек разденется, потом оденется – идут минуты! Эффективность использования оборудования очень низкая. Если раздеваться в соседнем помещении, гораздо больше пациентов могут пройти флюорографию за ту же смену. При строительстве поликлиник это надо закладывать: для раздевания и одевания должно быть предусмотрено отдельное помещение, соединенное непосредственно с кабинетом, где идет обследование.

Маммография - точно так же. Секунды – чтобы сделать снимок. Искусственный интеллект помогает анализу снимков, прочтение занимает очень короткий промежуток времени. И если все процессы устроены правильно, производительность труда и качество заключения становятся совершенно другим.

Какие-то вопросы мы сегодня увели в телемедицинские консультации. В прошлом году их прошло уже 23 миллиона по стране. Тоже вариант взаимодействия, ведь в поликлинику не во всех случаях нужно идти.

- В стране активно оборудуются Центры здорового долголетия. Что там будет? Просветительская работа или обследование, лечение?

- По сути дела, это комбинация. В первую очередь, это медицина и обследование, диагностика. В программе государственных гарантий с этого года появился блок, который включает определенные наборы исследований в зависимости от формата, по которому реализуется старения человека. Сначала врач на консультации оценивает риски возникновения заболеваний, проводит скрининговые исследования. Если нужно дополнительно пройти обследование, то пациент на него направляется. И ряд регионов уже начали комбинировать диспансеризацию и консультирование по вопросам здорового долголетия.

Но долголетие - это не только медицина. Важную роль играют и спорт, и искусство, и даже простое человеческое общение. Это и поддерживает физическую форму, и предотвращает социальную изоляцию, когнитивные нарушения, помогает поддержанию активности головного мозга. А именно старение головного мозга запускает массу негативных процессов.

Михаил Мурашко на радиостанции Комсомольская правда Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Ну, наверно, каждый человек к определенному возрасту подходит с целым набором заболеваний....

- Здесь не нужно объединять, все-таки. Когда у пациента есть хроническое заболевание, то он наблюдаться должен у участкового или лечащего врача. Но у людей, у которых еще не развилось хроническое заболевание, нужно его отсрочить. Этим будут заниматься Центры здорового долголетия.

Но не только они. О чем я говорю? Ну, например, в этом году в программе государственных гарантий появилась инновация. Это исследование липопротеида «а»-малое. Это маркер наследственной формы дислипидемии - нарушения обмена, которые приводят к ранним инфарктам, атеросклеротическому поражению сосудов. (У людей с такой патологией из поколения в поколения – «молодые» инфаркты – Ред.) Если начинать лечить этого пациента вовремя, с 18 лет, а может, и раньше, то у этого человека просто в 45 лет не наступит инфаркт или инсульт!

Медицина сегодня идет по пути превенции - ранней диагностики. И это правильное решение. Потому что мы ее сегодня часто называем медицина-3.0. Сахарный диабет второго типа тоже можно или отсрочить, или предотвратить, если идет ранняя диагностика, раннее изменение образа жизни, модификация факторов риска.

- Что касается вероятной отмены ОМС для неработающих. Звучат голоса, что несправедливо: люди годами не платят взносов в фонд обязательного медицинского страхования. А все лечение в полном объеме получают…

- Мы в Минздраве никакого разговора о том, чтобы неработающим прекратить доступ в систему ОМС, не ведем.

Светлые просторные больницы и поликлиники, цифровые сервисы, современное оборудование и профессиональные врачи — это стандарт для столицы Флагманский центр ГКБ им. О.М. Филатова. Фото: mos.ru

ВАЖНО

Сегодня он - паллиативный больной, а завтра появится способ излечиться

- Как сейчас обстоят дела именно с паллиативной помощью, если человеку уже не помочь?

- В стране порядка 17 тысяч паллиативных коек. Отношение к паллиативной помощи очень сильно отличается в стране в зависимости от культурных, национальных особенностей. Но важно, что пациенту должна быть оказана помощь, чтобы он не страдал. Развитие здесь идет. И по детской части, и для взрослых пациентов. Есть у нас отдельная статья затрат на это. Ежегодно средства выделяются в регионы на лекарственные препараты.

Очень помогает Министерство труда. Выдача спецсредств - памперсы те же самые, ряд медицинских изделий, которые облегчают уход за пациентом, каталки, ходунки и так далее, - все это сегодня происходит за счет Соцфонда.

Москва. Сотрудник детско-взрослого сурдологического центра ГБУЗ "Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И.Свержевского", который открылся после модернизаци Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фонд «Защитники Отечества» и Министерство труда помогают участникам специальной военной операции, которые получили тяжелые травмы, решать важные задачи их дальнейшего жизнеобеспечения. В том числе переоборудуют квартиры - кухни, ванны. И это очень важно и сильно облегчает жизнь и человеку, и его семье.

Понимаете, мы сегодня состояние каких-то пациентов рассматриваем как паллиативное, а завтра появятся технологии, чтобы заболевание преодолеть. В онкологии уже реально так происходит. Люди, казалось бы, без надежды, доживают до момента, когда появляется для них подходящая терапия, и оказывается, что можно или вылечиться полностью, или значимо продлить жизнь.