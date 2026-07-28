Вооруженные силы Украины начали применять против России новое оружие. Это крылатые ракеты Ruta Block 1. Фото: Omar Havana/Contributor/Getty images

Вооруженные силы Украины начали применять против России новое оружие. Это крылатые ракеты Ruta Block 1. Кстати, этимологи говорят, что название этой ракеты в переводе на русский язык звучит по-разному: это и камень, летящий по определенной траектории, это и "пахучий блок" (рута на украинском - ароматная трава), но это и комок неблаговонного... песьего дерьма... Можно и позубоскалить.

Наши военные инженеры и конструкторы уже имеют неплохое представление о "начинке" этой крылатой машины: несколько таких штуковин во время первых их запусков сбили российские средства ПВО. На земле оказался большой кусок корпуса вражеской ракеты-дрона со многими элементами "внутренностей". Первые выводы спецов: Ruta Block 1 может лететь на 300 километров, а вес ее боевой части - около 150 килограммов. Это, по сути, ракета-дрон наземного базирования, которая использует инерционную, спутниковую и визуальную навигационные системы. Судя по движку, может развивать очень приличную (хотя и дозвуковую) скорость - около 0,7 Махов. Это примерно 830 километров в час, что сравнимо со скоростью современного пассажирского самолета.

Но наши системы ПВО - "БУК", "Панцирь", ТОР» - уже давно научились "снимать с неба» подобные ракеты (включая британо-французские Storm Shadow и SCALP).

Американский портал TWZ уже проболтался, что Ruta Block 1 производят в Нидерландах. Это компания Destinus, офисы которой находятся в других странах Европы. Для серийного выпуска ракет семейства Ruta Destinus создала совместное предприятие с немецким концерном Rheinmetall — Rheinmetall Destinus Strike Systems. Производственные мощности разворачиваются в том числе в Германии («Унтерлюсс»).

Тут напрашивается совершенно очевидный и давно не новый вывод, что Нидерланды с Германией воюют с Россией своими ракетами (которые они лицемерно называют "украинскими"). Крепко запомним и это.

И не будем скрывать, что Ruta Block 1 - это опасная штуковина. И по глубине проникновения на нашу территорию, и по мощности боевой части, и по точности наведения на цель. Если германо-нидерландскому ракетному кооперативу удастся запустить свое изделие в промышленных масштабах, то стоимость одного боеприпаса может потянуть на $1 млн. И даже дешевле. По крайней мере, западные военные эксперты твердят о «дешевизне» Ruta Block 1 как ее главном козыре. Мол, потому Украину можно просто завалить такими крылатыми ракетами-дронами.

Замечу, что российские изделия аналогичного класса в 3 раза дешевле.

Но, как бы там ни было, а нашим войскам ПВО надо готовиться и к решению более сложных задач: уже известно, что компания Destinus работает над вариантами Ruta Block 2 (800 километров, 250 килограммов) и Ruta Block 3 (2000 километров, 550 килограммов). Испытания планируются на 2027 год.

Как видим, все делается для того, чтобы в будущем Украина обладала крылатыми ракетами с дальностью пуска до Урала. К отражению это "напасти" надо быть готовыми уже сейчас. Ну а пока тренируемся сбивать Ruta Block 1.

Судя по дюжине "заваленных" ракет этого класса, тренировки проходят удачно.

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