Нужны ли танки и самолеты в современных боях: кто может стать конкурентом беспилотникам

Накануне президент России подписал указ об увеличении численности Вооруженных сил. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Накануне президент России подписал указ об увеличении численности Вооруженных сил: «Установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2,5 миллиона единиц, в том числе почти 1,5 миллиона военнослужащих».

На Радио «Комсомольская правда» говорили с заместителем главного редактора интернет-проекта «Милитарист» Алексеем Раммом.

ПОЧЕМУ УВЕЛИЧИЛИ ЧИСЛЕННОСТЬ ВС РФ?

- Почему идет увеличение?

- У нас каждый год с начала СВО идет повышение численности Вооруженных сил. С предыдущего раза выросло на 13500 человек. Это идет под формирование новых воинских частей либо под введение новых должностей. Не так давно это было связано с формированием частей и подразделений беспилотных систем. В начале года было первое увеличение численности, закладывался костяк. Сейчас идет наращивание войск беспилотных систем.

- Если завтра СВО заканчивается - количество военных нужно будет сокращать?

- Нынешнюю специальную военную операцию надо рассматривать в контексте того, что на нас готовит большой поход Европа. И уже с военной точки зрения не то, что отрицать приготовления нельзя, а уже есть план. Под него - создание сил и средств.

ЧТО УКРАИНЕ ДАЛА ЕВРОПА?

- Что касается противостояния с Европой – чего мы еще не видели из того, что у европейцев есть?

- Почти все, что у них есть, мы уже увидели, кроме ракет Taurus. Все украинцы уже получили. Они еще прыгали вокруг противокорабельных ракет NSM. Их американцы берут на вооружение. Недавно Зеленский совершил свой антикризисный вояж в Одессу - еще Сырский был главкомом. И там показали выставку средств береговой обороны. Норвежская NSM стояла там во всей красоте.

- Может, еще и авиацию не получили?

- Если речь о Rafale и Gripen, то они, по большому счету, им и не нужны. Это не то оружие, которое необходимо сейчас в зоне СВО.

АВИАЦИЯ НУЖНА

- Самолеты не потеряли свою актуальность из-за беспилотников?

- У нас все как обычно: беспилотники везде - авиации уже нет! Но СВО показала, что без боевой авиации никуда. Проблема СВО с военной точки зрения в том, что мы не можем воздействовать всем комплексом средств поражения, которые бы нам обеспечивали преимущество в воздухе. У нас и сейчас оно есть, но оно специфическое, мы не можем наносить удары вглубь территории противника. И противник не может.

- За счет летной техники?

- Да, авиатехники. Это связано с наличием ПВО. Современные средства ПВО столкнулись с авиацией. ПВО можно ослепить, например, уничтожив дальнобойные радары, уничтожив самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, поразив средства радиотехнической разведки, поразив пункты управления.

- Для Украины это все выполняется натовцами?

- Да. Те же самые самолеты AWACS. У российских вооруженных сил есть чем это все поразить. У нас есть спецсистема подавления, спецсистема уничтожения. И авиация не утратила свое значение. И беспилотники ее не заменят.

- Где-то когда-то это все будет работать в комплексе?

- Там, где будут действовать так вооруженные силы другого государства, где смогут действовать в комплексе, и уничтожать их радары, и самолеты дальнего РЛО, и работать боевая авиация, и одновременно будут дальнобойные беспилотники оперативно-тактического назначения - для того государства, против которого так будут работать, это станет большой проблемой.

А ТАНКИ БЫСТРЫ?

- Танки не ушли в прошлое?

- Проблема отхода танков на второй план более комплексная. И не только потому, что дроны их сожгут. Я в 2022-2023 году всю Авдеевку, она еще российская не была, со всех боков облазил. И видел знаменитую украинскую часть ПВО. Не получалось ее тогда взять. Там уже противник активно FPV-дроны применял. А позже там наступала полнокровная мотострелковая бригада. Когда российское командование группировкой «Центр» совершило маневр зимой 2024 года.

- И прорвались?

- И FPV-дроны не помешали. Вопрос в необходимой плотности войск. Будет плотность войск - и FPV-дроны быстрый накат не остановят.

ДРОНЫ

- Усложнилось использование беспилотников?

- Сейчас оператор в одном месте, пусковик в другом месте, линии модемов, mеsh-модемов, генераторы, пункты управления, антенны - это все очень сложно сейчас. И на эту инфраструктуру можно и нужно воздействовать.

- У нас постоянно идет поиск?

- И поиск, и уничтожение пунктов управления этих систем связи. Например, 50-я бригада «Варяг», центр «Рубикон». Сколько приходится пораженных объектов именно на пункт управления БПЛА, на антенны, на все остальное! И в связи с этим — нет, не ушли танки в прошлое. Если будет необходимая плотность войск во взаимодействии с беспилотниками, это очень страшная сила.

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