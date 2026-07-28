Оксана Самойлова впервые за год показала старшую дочь: Ариела сменила образ и отрастила брови

Блогер Самойлова впервые за долгое время показала повзрослевшую дочь Ариелу. Фото: соцсети

Блогер Оксана Самойлова впервые почти за год поделилась фотографиями со своей старшей наследницей Ариелой. В честь 15-летия девочки она опубликовала снимки со всеми детьми, включая дочь, которая давно не появляется в публичном пространстве.

Старшая из четырех детей Самойловой и рэпера Джигана отказалась от постоянного присутствия в соцсетях родителей и не сопровождает семью на светских мероприятиях. Девочка предпочла оставаться за кадром, а сама Оксана объяснила это тем, что Ариела хочет самостоятельно решать, как проявляться.

В честь 15-летия девочки Самойлова опубликовала снимки со всеми детьми, включая дочь, которая давно не появляется в публичном пространстве. Фото: соцсети

Ранее подросток столкнулась с волной критики в интернете после того, как изменила внешность и выщипала себе брови. Пользователи активно обсуждали ее образ, макияж и стиль, что стало одной из причин, по которой Ариела решила реже появляться на публике.

Поздравляя дочь с днем рождения, Самойлова призналась, что дочь стала ее самым «засекреченным ребенком». Блогер отметила, что теперь показывает ее крайне редко, только в особенные моменты. «Ари 15! Мой самый засекреченный ребенок. Одно фото раз в год — и больше никаких появлений в медиа», — написала Оксана.

По словам Самойловой, дочь всегда хотела сама определять, какой ее будут видеть окружающие. При этом блогер призналась, что ей было тяжело наблюдать за критикой в адрес Ариелы.

«Ребенок, который хотел проявляться так, как видит он сам, а его хейтили взрослые тети. Только мы, близкие, знаем, какая ты добрая, отзывчивая, творческая, взрослая, заботливая, ранимая и прекрасная. Мне так жаль, что тебе пришлось все это проживать», — поделилась Оксана.

Блогер также обратилась к дочери, отметив, что вместе с ней впервые проходит все этапы взросления и не всегда знает, как поступить правильно.

«Я всегда буду на твоей стороне, даже если весь мир будет против. Прости меня, если я что-то делала не так и ранила тебя. Я учусь быть мамой с тобой, я первый раз прохожу все этапы взросления с тобой, я не всегда знаю, как правильно и как нужно, но я очень стараюсь», — добавила Самойлова.

Фото: соцсети

На новых снимках Ариела предстала с изменившимся образом: девушка стала блондинкой и отрастила брови. В комментариях пользователи заметили перемены во внешности дочери блогера.

«Зато брови отросли»; «Ари так повзрослела. Очень красивая девушка, глаза прекрасные. Чувствительным людям всегда сложнее, к сожалению», — пишут под фото подписчики.

Также под публикацией появились поздравления от звезд. Певица Алсу написала: «Красотки. С днем рождения Ари! Пусть будет очень счастливой». А блогер Айза оставила короткий комментарий: «Мамина».

Недавно Оксана Самойлова снова оказалась в центре внимания из-за своего образа на VK Fest. На фестиваль она пришла вместе с детьми, однако среди них не было Ариелы. Тогда блогер появилась перед публикой в черном платье с необычной деталью: ее грудь была покрыта воском. Наряд, что ожидаемо, вызвал активное обсуждение в интернете.

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