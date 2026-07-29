Роза Сябитова: Я адреналинщица. За мной интересно наблюдать

Семья строится на доверии, на желании быть рядом с близким человеком.

Летом у Розы Сябитовой работы хватает. Сваху-телеведущую приглашают на семейные форумы, фестивали, для съемок в кино, молодые блогеры стоят в очереди, чтобы получить Сябитову на запись подкаста. Все знают - Роза Сябитова рассказывает интересно, советы дает такие, что потом все цитируют. А в эфире на Первом канале - ежедневно по будням ее флагманский проект «Давай поженимся!» 16+.

- Роза Раифовна, уже 18 лет вы с Ларисой Гузеевой соединяете одиноких людей. Жизнь меняется. Кто сегодня главные герои проекта?

- Это ребята и девчонки, которые участвуют в СВО. Они главные герои дня сегодняшнего, их участие вносит в нашу программу не просто глоток чистого воздуха, а прямо новое дыхание. Это прекрасное поколение, с правильными принципами, они умные, мыслят по-новому. Мы с ними с большим удовольствием общаемся, - рассказала Роза Сябитова KP.RU.

«Искать партнера надо с позиции выбора»

- Базовые настройки в принципах построения семьи за эти годы не поменялись?

- Параллельно программе «Давай поженимся!» я развиваю свое брачное агентство, которое было открыто еще в 1995 году. Наблюдаю за героями программы и своими клиентами (сегодня много консультирую индивидуально), систематизирую данные, выявляю закономерности. Как раз на этой основе и книги пишу на тему создания неких инструкций к отношениям. «Давай поженимся!» не просто проект о решении проблемы одиночества - он показывает, чем живут современные поколения. К нам приходят уже внуки первых героев. Молодежь сегодня взрослеет позже, поэтому приходится разговаривать на их языке. К примеру, иногда объясняю, что скуфы (сленг: запущенный мужчина средних лет. - Авт.) не так уж и плохи. Жизнь многообразна.

У нас были разные участники. В том числе и женщины, злоупотребляющие пластикой, и такие, кто сразу заявлял, что муж им должен. И все они хотят выйти замуж. Несмотря на то, что пытаются спорить с базовыми основами - с тем, что семья построена на доверии, на желании быть рядом с близким человеком. В итоге создают семьи, рожают детей - и совершают все те же самые ошибки, которые совершали их бабушки и родители. И радуются тому же. Поэтому книги, которые я написала в нулевые («Как влюбить в себя кого угодно», «Секреты умной женщины», «Семейная жизнь. Инструкция по применению» и многие другие), сейчас актуальны и востребованы.

Роза Сябитова (справа) и Лариса Гузеева соединяют сердца уже 18 лет. Фото: Первый канал.

- Молодежь чаще знакомится в приложениях. Вы одобряете такой способ знакомства?

- Независимо от того, какой способ знакомства люди используют, главное, чтобы был результат. В моем рейтинге вариантов, где можно познакомиться, сайты знакомств в свое время стояли на первом месте. Существует правило: искать партнера надо с позиции выбора, а не с позиции «скудости». Другими словами, нельзя ходить голодным в магазин - возьмешь первое, что попало под руку. На сайтах знакомств большой выбор - если сравнивать со знакомствами через друзей. Но и в онлайне есть свои сложности, связанные с мошенниками. Я много взаимодействую с молодежью, у них наибольшую популярность стали получать сайты, приложения, где ищут пару по хобби, по увлечениям. Знакомство через общение. При этом и молодежь начала уходить в офлайн, знакомятся в реальности - это хорошая тенденция.

- Как заполнить анкету на «Давай поженимся!» на сайте Первого канала, чтобы на нее обратили внимание?

- Если кому-то кажется, что можно сделать губы побольше и тогда на них обратят внимание, то это ошибочное мнение. Важна личная история. Но здесь есть другая опасность - зумеры и миллениалы склонны придумывать интересные истории. Они так воспринимают это задание: если надо что-то рассказать, то это можно придумать. Но с нами это не проходит. Я заранее изучаю и анализирую полную информацию о герое, выстраиваю с ним диалог, внутренний сценарий. Мы с Ларисой умеем раскрыть героя, быстро ловим их на лжи. Даже для вранья нужен опыт и образование. Все-таки у нас программа про жизнь, поэтому мы ждем настоящие истории. Правда жизни в том, что зрителям лучше заходят драмы. Комедий у нас меньше, но они тоже встречаются - их в основном преподносят возрастные участники. Бывает, придет дедок и начинает из себя строить: мол, я еще о-го-го, давайте мне молодых невест, старается им понравиться. Не понимает, что со стороны часто эти потуги выглядят комично.

- Как раз на эту тему вопрос. Год назад случился резонансный развод в нашем шоу-бизнесе. От Дмитрия Диброва после 16 лет брака ушла жена, которая младше его на 29 лет. К тому, кто побогаче и помоложе. После того, как у мужа случился инсульт и работы стало меньше. Это предсказуемый финал для браков с такой разницей в возрасте? Говорят, Дибров опять клеится к молодым...

- Если молодая женщина остается с пожилым мужчиной надолго, это значит, что система договоренностей или удовлетворения потребностей каждого из партнеров остается неизменной. Конечно, разница в поколениях - это разница взглядов. Когда люди создали семью в молодости, родили детей, пережили трудности и радости и старятся вместе - это правильная история. Но в отношениях нет универсальных правил. Каждый человек выбирает жизненную историю по себе. И молодые тоже разводятся.

Диброва совершенно не осуждаю. Мне его просто чисто по-человечески жалко. Он опять выбирает молодых - ему этого хочется, но уже просто нет ни сил, ни возможностей. Наверное, нужно вспомнить про возраст, принять, что уже не все ты можешь себе позволить.

Роза Сябитова рассказывает интересно, советы дает такие, что потом все цитируют. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

«В таблетке от старости - работа и внуки»

- В соцсетях молодые мамы жалуются, что бабушки захотели пожить для себя и им не помогают. У вас внучке Мире 4 года, внуку Михаилу 9 месяцев. Вижу, что вы охотно проводите время с внуками. Но при этом вы много работаете. Как находите время на внуков?

- Я построила свое родовое гнездо за городом, чтобы в зрелом возрасте дышать свежим воздухом, но в большей степени для моих внуков. Здесь у меня есть детская и спортивная площадки, есть где купаться. Я разбила небольшой огород, чтобы Мира видела, как растут овощи, мы вместе поливаем посадки, ухаживаем за грядками. Я прошу дочь, чтобы она привозила мне детей, потому что люблю проводить с ними время и хочу помочь Ксении. Она работает, но нужно же хотя бы немного отдыхать. Когда дети у меня, они с моим любимым зятем ездят на мероприятия, к друзьям. С детьми бывает тяжело, но я хочу видеть, как растут мои внуки. Главное здесь - любовь. Я не то что время на внуков нахожу - я живу в этом. Чаще у меня бывает Мирочка, ее беру с собой на съемки.

- Вы снимаетесь в реалити-шоу, выступаете как спикер на мероприятиях. Какая у вас еще есть работа, что вам особенно интересно?

- Я живу в режиме дисциплины и плана. В постоянном графике «Давай поженимся!». Планово идут съемки подкастов. Съемки в сериалах, реалити-шоу чаще проходят летом, с удовольствием откликаюсь на приглашения - и на спортивные, и на реалити-шоу. Для меня все это необходимо как воздух, я адреналинщица. У меня в доме тренажерный зал, держу себя в спортивной форме. Есть еще один момент, из-за которого мне все эти реалити-шоу необходимы. Раньше было достаточно для поддержания формы зарядки и тренажерного зала. Но процессы старения связаны с саркопенией - это когда незаметно происходит потеря мышечной массы и силы скелетных мышц. Саркопению можно остановить серьезными физическими нагрузками, которые я и получаю на реалити-шоу. Для меня это как раз та таблетка, которая дает мне возможность держать свои силы в норме и не давать мышечной массе таять. В реалити-шоу буду участвовать до тех пор, пока у меня есть силы. Я правильно расходую ресурсы. У меня есть примеры родителей, бабушек, как не надо стареть. А сейчас я делаю так, как надо.

- На этих шоу интересно слушать ваши диалоги, советы молодежи. Вас приглашают, чтобы вы добавили умных мыслей...

- И мыслей, и традиций, и правил, и код чести и достоинства. Все, на чем мы росли. За мной интересно наблюдать. Зрителю тоже нужно подумать, разгадать многоходовочки. А у молодых часто все напрямую, сложности, смыслов не хватает.

- Какие еще компоненты в вашей таблетке от старости?

- Внуки. С ними и физическую форму прокачиваешь, и мозг тренируешь. Мы с Мирой стихи и новые слова учим, книги читаем, у нас с ней и активные, и интеллектуальные игры. Гаджеты мы Мирочке ограничиваем, но и без них никуда сегодня. У меня в доме два этажа, я специально посчитала, что Мира за день 28 раз только вверх поднимается. Получается вверх-вниз - 56 раз, а я же с ней хожу.

Семья в сборе: Роза Раифовна с сыном Денисом (слева), внучкой Мирой, дочкой Ксенией, внуком Михаилом, зятем Максимом. Фото: Личный архив Розы Сябитовой

«Мужчины в мои планы не входят»

- Вы активно ведете соцсети. Выглядите прекрасно, гораздо моложе 64 лет. Какие планы на ближайшую пятилетку?

- Я активно веду социальные сети, сейчас чаще представляю там мнение поколения бабушек. Достаточно много работаю. Мне это нравится и хотелось бы это делать как можно дольше, силы есть. Плюс надо денежки зарабатывать - в том числе, чтобы поддерживать мою загородную усадьбу в должном виде. Мужчины в эти планы не входят, потому что это затратно и физически, и эмоционально, и финансово. Не планирую подрывать налаженную с таким трудом систему жизни.

Рада комплиментам по поводу внешности. Хотя я уже донашиваю и лицо, и тело такими, какие они есть. Новых пластических операций не планирую. Берегу наркоз на тот случай, если он понадобится по медицинским показаниям (в зрелом возрасте для снижения рисков рекомендуется использовать наркоз только по прямым показаниям, не злоупотребляя им для проведения частых пластических операций. - Авт.). Мало ли что может случиться, вот недавно повредила руку на съемках шоу - было необходимо хирургическое вмешательство, сшивали связки. Сейчас все в порядке, реабилитация прошла успешно. К тому же я не могу злоупотреблять пластикой, потому что я лицом работаю, мне эмоции нужны. Плюс мое лицо любят мои дети. Я могу спокойно выложить в социальной сети фото без косметики, фильтры я не использую.

Если мне задать глупый вопрос: «Хотите опять быть молодой?», отвечу, что не хочу. Мне нравится мой возраст, наслаждаюсь каждым днем, проживая свою прайм-эру (пик возможностей. - Авт.) и по востребованности, и в личной жизни. Я своим трудом и мозгами создала условия, в которых живу. Спасибо бабушке, которая говорила: о пенсии думай с момента получения первой зарплаты; раскладывай яйца по разным корзинам; строй недвижимость; думай о том, где и как ты будешь стариться… Постепенно я все это создала и теперь наслаждаюсь жизнью. А самый ближайший план - отпуск с внучкой.