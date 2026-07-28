Мятые джинсы и майка: Новый премьер Британии оделся так же неряшливо, как Зеленский, чтобы быть ближе к нему

Новый премьер Британии Бернем мимикрировал под Зеленского даже стилем одежды. Фото: REUTERS.

Сегодня Зеленский должен встретиться в Вашингтоне с Дональдом Трампом. Но пути в США он завернул в Лондон, где поручковался с новоиспеченным британским премьером Энди Бернемом. Западная пресса почти единодушно называет тщательно выстроенным политическим сигналом. Причем адресован он не России, а Америке.

Как отмечает The Guardian, решение Бернема сделать Зеленского своим первым иностранным гостем было «намеренно символическим». Журналисты обращают внимание на парадокс: Бернем пришел к власти под лозунгом концентрации на внутренних проблемах Британии, однако уже в первую неделю принялся заниматься международными делами.

Решение Бернема сделать Зеленского своим первым иностранным гостем было «намеренно символическим». Фото: REUTERS.

«Я С ВАМИ НА 100 ПРОЦЕНТОВ»

Антураж для встречи был выбран сугубо воинственный: вместо общения в резиденции на Даунинг-стрит политики поднялись на борт авианосца Queen Elizabeth в Портсмуте. Прямо на палубе крупнейшего корабля британского флота Бернем объявил о передаче Украине технологий радиоэлектронной борьбы Stone Cloak, которая снижает заметность дронов для ПВО, и планах совместного производства беспилотников.

«Когда прекращение огня, наконец, вступит в силу, мы будем готовы развернуть многонациональные силы для укрепления безопасности Украины», – заявил Бернем, будто не зная, что именно для того, чтобы исключить западное военное присутствие на Украине, и была начата СВО.

Свою позицию по поводу конфликта новый премьер сформулировал прямо, заявив Зеленскому: «Я с вами на сто процентов». Тем самым продемонстрировав, что политика Лондона не изменится после смены состава кабинета и поддержка киевского режима продолжится. «Я буду делать то, что сами украинцы сочтут правильным и необходимым, и ничего, что подорвало бы позиции Зеленского в конфликте, в котором он находится», - Бернем.

При этом он не стал отвечать, готов ли поговорить с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что перед принятием такого решения спросил бы разрешения у Зеленского. Это был не единственный пример странного подобострастия, проявленного новым главой правительства перед киевским гостем. Многие комментаторы обратили внимание на неформальный внешний вид премьера, что довольно нетипично для британской политики. Бернем встречал Зеленского, регулярно критикуемого за дресс-код, в мятых черных джинсах, майке и не самого строгого вида пиджаке.

Al Jazeera отмечает, что Бернем стал уже пятым британским премьером, которому приходится работать с украинским лидером с начала конфликта в 2022 году. Как тут не вспомнить о знаменитом «проклятье Зеленского»: многие западные политики, пожавшие ему руку, потом досрочно покидали свои посты.

РАЗОГРЕВ ПЕРЕД ВАШИНГТОНОМ

Международные СМИ увязывают лондонский визит с предстоящей встречей Зеленского и Трампа. Euronews прямо пишет, что британский этап поездки фактически открывает американскую часть дипломатического турне. Для Лондона важно показать, что европейские союзники сохраняют единство, и украинец отправляется за океан с их поддержкой за спиной. Обозреватели называют лондонскую встречу «разогревом перед главным шоу». Но, если в Портсмуте сценарий был расписан практически по минутам, то в Белом доме, как показывает опыт, всегда есть место импровизации. После перепалки в Овальном кабинете в феврале прошлого года каждое новое рандеву Зеленского и Трампа автоматически рассматривается как потенциальный политический триллер.

The Times утверждает, что Украина попытается убедить Вашингтон, что война с Россией и конфликт вокруг Ирана стали частью одного большого кризиса, поэтому поддержка Киева отвечает интересам не только Европы, но и США.

ЛОНДОН ВЕРЕН СЕБЕ

Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в интервью KP.RU отметила, что премьер Энди Бернем продемонстрировал преемственность британской политики по отношению к Украине, воспользовавшись «транзитной остановкой» Зеленского по пути в Вашингтон:

- Бернем и раньше отличался антироссийскими высказываниями, например, в 2018 году предлагал лишить Россию права проводить Чемпионат мира по футболу. После своего назначения он пообещал передать военные технологии Киеву и построить в Британии совместный с Украиной завод по производству беспилотников. Став премьер-министром, Бернем тут же позвонил Трампу, а затем Зеленскому, что указывает на расстановку приоритетов. Глава МИД Эд Милибэнд свой первый международный телефонный разговор тоже провел с украинским коллегой Андреем Сибигой.

По вопросу поддержки Киева у британских политиков абсолютная преемственность. Ничего неожиданного тут нет.

Другое дело, что у Бернема нет предыдущего опыта в этой сфере, поскольку в правительствах Тони Блэра и Гордона Брауна он занимался внутренними вопросами. Но ему очень хочется проявить себя во внешней политике.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский прилетел в США для встречи с Трампом: вот о чем главарь киевского режима собрался просить Дональда