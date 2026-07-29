Украинские спецслужбы использовали чат-бот в Telegram для вербовки исполнителей диверсий и терактов. Кадры из видео СК и ЦОС ФСБ России

ФСБ совместно с МВД и СК России с июля прошлого года задержали 46 юных россиян, которые заходили на сайт знакомств почти влюбленными, а выходили поджигателями и крушителями.

ЛОМАЮТ ЖИЗНИ: КАК УКРАИНА ВТЯГИВАЕТ ДЕТЕЙ В ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Украинские спецслужбы сегодня работают как террористы — как их прадеды из ОУН* в 1940-е. Тогдашние украинские нацисты, бандеровцы, протыкали вилами женщин и детей в страшной Волынской резне. Их потомки уничтожают наших детей на расстоянии. В Белгороде и Старобельске — ракетами и дронами. По всей России - через соцсети. СБУ и ГУР, используя мессенджеры, обманывая и запугивая школьников, студентов, доводят их до совершения преступлений.

Которые ломают не только их жизни.

Они живут в парадигме выжигания «чужих». Мы - в парадигме сохранения своих и спасения остальных, по возможности.

ФСБ России показала, как спецслужбы Украины пытаются уничтожить молодое поколение России.

Приемы не самые сложные. И, к сожалению, работающие.

Поймать на крючок, подсечь, подтянуть на свет - и бросить на раскаленную сковородку.

Есть такой, очень популярный в молодежной среде, чат-бот мессенджера Telegram «Дайвинчик/Leo»**. Там знакомятся и заводят друзей. Число пользователей в России — несколько миллионов. Это и правда, очень много.

В Москве и Питере, Чувашии и Башкирии, в Алтайском крае и в десяти российских областях от Белгородской до Новосибирской... За минувший год почти полсотни россиян, младшему из которых было 12, а старшему — 22 года, которые хотели познакомиться с симпатичной девчонкой, в итоге знакомились с суровой действительностью войны в информационном пространстве.

Только в России у популярного чат-бота знакомств «Дайвинчик»** насчитывается несколько миллионов пользователей. Фото: Tero Vesalainen/Shutterstock/Fotodom ** Ресурс внесен в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора

ЖЕСТКАЯ СХЕМА ОБМАНА: КАК ВЕРБОВАЛИ ПОДРОСТКОВ ЧЕРЕЗ TELEGRAM

На что толкали российских детей украинские спецслужбы? Подожги заправку или релейный шкаф. Напади на человека в форме или подпили опору ЛЭП. Стань курьером, который заберет деньги у очередного обманутого, чтобы сотни тысяч и миллионы рублей оказались в криптообменных пунктах — и в итоге на счетах тех, кто убивает нас на фронте и в тылу.

Как толкали на преступления?

В ФСБ установили, что на «Дайвинчике»** работала такая схема. С нашими ребятами в онлайн-контакт вступали симпатичные девушки, у которых было «второе я» — несимпатичные представители украинских спецслужб. Романтический шум в голове. Покупка билетов в кино и на концерты. Подарки по фишинговым ссылкам. Отправка геолокации «будущего места встречи» - у социально значимого объекта.

Подростка уже зацепило — и тут на него, через мессенджеры, выходят уже другие украинские спецы. Они, в обличии «правоохранителей», нависают над школьником или студентом с угрожающими заявлениями: твои деньги ушли на счета ВСУ. Переданные тобой координаты - заложены в пилотные программы украинских ракет и дронов. И за грехи эти светят срока огромные.

16-летний «романтик» растерян, подавлен, испуган.

Но ему говорят, что есть шанс спасти себя и родину.

Как? Довольно просто. Надо поучаствовать в «оперативных мероприятиях». И «проверить антитеррористическую защищенность объектов».

Ярославская область. Здесь злоумышленник по указке из Телеграм-чата подпилил опору ЛЭП. Кадр из видео ЦОС ФСБ России

«ПУСТЬ ВСЕ ГОРИТ»?

Об этих «мероприятиях» и «проверках» сами горе-террористы повествуют на оперативной съемке ФСБ, едва не плача.

16-летний москвич рассказывает, что познакомился в чат-боте с девушкой:

- У меня с ней было общение. Я ей прислал геолокацию. Нужно было дать координаты для встречи. А она мне скинула кружок с военнослужащим Украины («скинуть кружок» - отправить в чат видео в круглом формате — ред.). Потом связались «из МВД» и сказали, что уголовная ответственность ждет меня и моих родителей. Потом меня связали с другим «майором». Он приказал мне сжечь два шкафа на железнодорожных путях. Еще было задание поджечь две автозаправки, которые якобы отмывают деньги для ВСУ. Потом меня поймала полиция.

15-летний уроженец Питера на видео весь в темном подходит к безлюдной АЗС, достает что-то из рюкзака, выливает на колонку, вспыхивает огонь, он отскакивает, заправка полыхает. Когда его взяли, он рассказал:

- Я решил познакомиться через «Дайвинчик»** с девушками. Наткнулся на одну из них. После некоторых манипуляций кинул ей координаты торгового центра «Сити-молл». Она мне скинула два сообщения в Telegram, где показано, как человек в форме ВСУ запускает дроны. И мне начала рассказывать, что я обвиняюсь в статьях по терроризму и экстремизму. Но все можно исправить. Нужно наказать плохих людей, которые прибыли с бензоколонок самообслуживания отдают ВСУ. Я украл бензин у отца и зажигалку. Поджог бензоколонку. Весь вечер я был на связи с «сотрудником ФСБ». Он сказал, что нужно еще поджечь бензоколонку. Я опять украл у отца бензин. Поджог еще одну бензоколонку, и меня «помиловали».

Санкт-Петербург. Подросток поджигает АЗС самообслуживания. Кадр из видео ЦОС ФСБ России

Кадр из видео ЦОС ФСБ России

14-летний кемеровчанин в спортивном костюме на железнодорожных путях повествует о своих «подвигах»:

- Мне нужно было девушке кинуть координаты и подарок выбрать. После этого мне пришло сообщение с военным человеком. И мы начали общаться в Telegram. Сказал, с помощью моих данных пытались делать перевод 300 тысяч на Украину. Но есть выход для решения проблемы. Получаю команду, бегу, начинаю прямо перед тепловозом разливать канистру. Мне говорят — надо прямо на него. Я подымаюсь, встречаю машиниста, который сидит в кабине. У нас завязалась драка. После этого человек, с которым я был на связи, в наушнике сказал уходить.

Мошенник внушил юному кемеровчанину, что с его карты была попытка перевода средств на Украину и чтобы "исправить ситуацию" нужно поджечь тепловоз. Кадр из видео ЦОС ФСБ России

Меняются города и рисунки на темных майках «рассказчиков»— не меняется схема обмана и принуждения к преступлениям.

Теперь над этими юными россиянами висят года расплаты.

СК России возбудил уголовные дела по статьям «теракт» и «диверсия», «вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления» и «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». И, конечно, «умышленное уничтожение или повреждение имущества».

На берегах Невы следователи Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу объединили сразу 15 дел в одно. Питерцы, которым не исполнилось и 18 лет, попавшие на крючок в «Дайвинчике»**, жгли не только колонки на заправках, но и машины, и административные здания.

Подросткам высылаются чёткие инструкции: "сходи туда, купи это...". Кадр из видео ЦОС ФСБ России

И светят юным жителям града Петра, как и их собратьям по несчастью из больших и малых городов, срока от семи лет и выше.

А следователи СКР устанавливают тех «майоров» из украинских спецслужб, которые вербовали пацанов и толкали их в пропасть.

ОСНОВАТЕЛЬ TELEGRAM ПАВЕЛ ДУРОВ ОБЪЯВЛЯЕТСЯ В РОЗЫСК

На одних ли украинских спецслужбах лежит вина в произошедшем?

Павел Дуров, основатель Telegram, покинувший Россию несколько лет назад, долго «не замечал» те претензии, которые родина предъявляла к его международному и популярному в мире продукту.

Основатель Telegram Павел Дуров покинул Россию несколько лет назад. Фото: EASTNEWS/AFP.

Но 23 декабря 2025 года чат-бот мессенджера Telegram «Дайвинчик/Leo», после долгих предупреждений, оказался в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора. Основание — масса информации, где есть детская порнография и ЛГБТ* пропаганда.

Что случилось после того предновогоднего дня? Все в Telegram очистилось? Запрещенную по российскому законодательству информацию удалили?

Увы...

Чат-боты этого мессенджера, которые и тогда, и сейчас используются украинскими спецслужбами, продолжают отравлять воздух, землю и воду. Продолжают координировать диверсии и теракты в России.

Ущерб — миллиарды рублей и сотни разрушенных судеб.

Дурова предупреждали не один раз.

Конечно, он мог если не все, то многое исправить. Но, кажется, не захотел прислушаться к предупреждениям - и не только РКН.

Последствия — десятки и сотни жертв терактов, которые планировались через Telegram

С 29 июля 2026 года Павел Дуров по статье 205.1 (содействие террористической деятельности), объявляется в международный розыск.

Се ля ви, как говорят французы. У которых, кажется, он был на крючке…

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

«Говорите со своими детьми!»

За комментарием сайт KP.RU обратился к ветерану органов безопасности, подразделения по борьбе с терроризмом, Алексею Леонтьеву.

- Отчего так интересны чат-боты в Telegram?

- Там легкий вход. Не надо верифицировать себя с помощью документов. Все упрощенно. И что важно для мошенников: хотя они получают много отказов, но хотя бы один результативный случай из ста попыток окупает все усилия.

- Ресурсы знакомств вроде бы призваны объединять людей?

- Почему мошенники эффективны в этой среде? Когда человек посещает сайты знакомств, он пытается освободиться от одиночества. Если встречается интересный объект, возникает эффект привязанности. Он иначе реагирует на вещи, которые могут вызвать тревогу у кого-то другого. Состояние «влюбленности» снимает критическое восприятие.

Мошенники в чат-ботах получают много отказов, но даже один результативный случай из ста окупает все усилия. Фото: Tero Vesalainen/Shutterstock/Fotodom

- Ожидание чуда «сносит крышу»?

- Мошенникам удобно работать с такими ресурсами, потому что там они могут создать ситуацию, которую в жизни создать сложнее, в ходе общения глаза в глаза. Они анализируют вопросы-ответы, реакцию собеседника. Если потенциальная жертва готова, могу начать объяснять, что случилась жизненная ситуация, нужно срочно куда- то поехать, или кому то срочно сделать подарок — и решение надо принять прямо сейчас.

- И человек поддается?

- Он пересылает деньги. Или материалы, которые его дискредитирует — фото части своего тела. На просьбу «давай встретимся у администрации, пришли координаты хочу доехать на самокате, мне так удобнее», шлет координаты какого-то значимого объект. В условиях дефицита времени и возможной близости к контакту с заинтересовавшим его человеком жертва мошенников принимает неверное решение. После чего мошенники выходят на другой уровень.

- Это уже сотрудники спецслужб?

- Например, СБУ — они выходят на контакт с человеком, который уже пострадал, потерял деньги или у него заблокировали аккаунт. И человеку сообщают, что он «совершил противоправное деяние»: оказал помощь ВСУ или СБУ. Стандартная схема — и она работает.

- И человек не догадывается, что он совершает что-то неправильное?

- Примерно в половине случаев — догадывается, но не отдает отчета в последствиях этих неправильных действий. Но адекватно ответить себе - продолжать или нет — он не может, в силу социальной инженерии, эмоциональной заряженности, воздействия мошенников.

- Если вы видите, что ваш ребенок замкнулся в себе...

- Надо с ним разговаривать. Информационная гигиена должна прививаться с младых ногтей. Нахождение на сайтах знакомств дает чувство ложной защищенности, анонимности — это должно быть минимизировано. Объяснять: мошенники даже в ходе беседы могут получить любые дополнительные данные, собрать информацию о его близких, с кем он общается больше всего, о месте учебы, режиме работы. Это все анализируется и используется для развития мошеннических схем.

- Мы все совершаем ошибки...

- Не надо идти на поводу мошенников, их просьб и увещеваний. Надо обратиться к близким, к родителям. Нет такой возможности - по телефону доверия правоохранительных органов. Вас как минимум проконсультируют, что нужно сделать. Если человек «пытается искупить вину» - ему окажут содействие. Если даже приобрел оружие — может его добровольно выдать.

- Сотрудники правоохранительных органов могут звонить вам?

- Только в одном случае — пригласить вас на беседу, либо выяснить, когда и где удобно будет встретиться. Никаких обсуждений уголовных дел, никаких просьб о выполнении тез или иных действий, никаких экономических решений сотрудники правоохранительных органов не предлагают. Это все делается под запись в соответствующих помещениях.

СКР СООБЩАЕТ

- По данным СК России, во взаимодействии с компетентными органами инициирован вопрос о принятии мер к блокировке указанного ресурса.

В Следственном комитете напоминают о положениях статьи 31 Уголовного кодекса РФ: лицо не подлежит уголовной ответственности, если оно добровольно и окончательно отказалось от доведения преступления до конца.

*Внесен в реестр террористических и экстремистских организаций и запрещен в РФ

**Внесен в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора